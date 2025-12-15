大生生活超市限時全單88折優惠！1方法支付+指定日子即享 糧油雜貨/家品/零食
更新時間：18:20 2025-12-15 HKT
發佈時間：18:20 2025-12-15 HKT
還有一個多星期便是普天同慶的聖誕節，亦是準備除舊迎新、辦年貨的好時機。大生超級市場（DS Groceries）以貨品種類多元化及品質優良見稱，一直深受街坊及上班族歡迎。為回饋顧客，大生超市近日推出限時購物購物優惠，於指定日子消費滿指定金額，並以八達通付款，即可全單享88折，即睇內文了解優惠詳情。
大生生活超市限時88折！糧油雜貨/零食/家品都有優惠
深受港人歡迎的生活超市大生近日推出購物優惠，顧客於指定日子，包括今日（12月15日）、12月22日及12月29日，於大生超市單次購物滿$220，並使用八達通卡付款，全單即可享有88折優惠。這次優惠以單一發票計算，每張八達通卡每日限使用優惠一次，但優惠不適用於購買指定酒品及禮券，亦不可與其他優惠、優惠券、禮券及現金券同時使用。
而近日大生超市亦推出不少優惠，涵蓋派對小食、飲品、家品、糧油雜貨，甚至是派對必備的聖誕禮物都應有盡有，如麥提莎朱古力桶裝特價$69、KITKAT迷你雜錦朱古力$20、CW朱古力麻糬曲奇餅$22等。另外，場內更有不少健康食品、個人護理用品等，可把握機會入貨。
大生生活超市88折優惠
- 適用日期︰12月15日、12月22日、12月29日
- 門市據點︰>>按此<<
- 使用方法︰購物滿$220以八達通支付即享
資料來源︰大生生活超市 DS Groceries
