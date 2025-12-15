Analogue、ModRetro復古遊戲主機致敬N64！專用晶片升級4K畫質流暢打機 全面進化無線手掣+HDMI輸出

黑膠唱盤、菲林相機、卡式帶播放器一一回歸，事實遊戲界也掀起復古潮，第三方廠商如Analogue及ModRetro，為讓Game迷留住美好的打機回憶，不約而同帶來可以重溫N64遊戲卡匣的復古主機，當年多人對戰的經典場景不但可提升至4K畫質，流暢度在新一代FPGA晶片加持下更是有增無減，前提是你的遊戲架上仍保留着這些N64卡匣，否則入手後先要到二手市場尋寶。

Analogue、ModRetro復古遊戲主機致敬N64！專用晶片升級4K畫質打機流暢

Analogue 3D：重現CRT顯示效果

美國初創公司Analogue剛推出的復古主機Analogue 3D，可讓Game迷重返任天堂N64開創的3D遊戲時代，在4K大電視重溫《超級瑪利奧64》、《GoldenEye 007》等神作，由於用上Altera Cyclone 10G X 220K LE晶片，可利用現場可程式化閘陣列（FPGA），模擬原來N64硬件3D核心運算並實時增強，由於不用模擬器，遊戲運行流暢，且支援Expansion Pak自動識別及超頻模式，並兼容所有原裝N64遊戲卡匣。

Analogue 3D設有HDMI、USB-C、2組USB-A及SD卡槽，支援1,080p及最4K解像度輸出，最有趣是獨有「原始顯示」模式，能模擬CRT「大牛龜」電視的掃描線及磷光效，原汁原味呈現當年打機情懷。至於無線手掣則跟8BitDo合作，保留原版C鍵及D-Pad佈局，Hall Effect搖桿防止漂移，玩家亦可透過機身4個手掣插口，直插原裝控制器重現多人對戰的N64精髓。

售價：270美元（約2,100港元）

查詢：按此

ModRetro M64：升頻4K高畫質

由VR頭盔Oculus創辦人Palmer Luckey成立的ModRetro，專注於開發懷舊遊戲主機及配件，除了去年復刻Game Boy的Chromatic，一如Analogue 3D，即將帶來致敬N64主機的M64，外形相對跳脫，尤期外殼用上半透明設計，且備有綠、紫及白3種顏色。除了主機本身，按鍵佈局近乎相同的「三叉㦸」手掣也用上半透明造型。

M64同樣無需模擬器，直接插入遊戲卡匣即可打餐飽，新作也用上FPGA晶片，配合高速記憶體，可把遊戲畫面升頻至4K，不論是《超級瑪利奧64》或《薩爾達傳說》，均有流暢遊玩效果。M64機背設有HDMI、3組USB-C及microSD卡槽，可經USB-C直接供電，以及透過WiFi進行更新，兼容全區NTSC及PAL遊戲。目前，官方尚未公布M64的售價及發售日期，但網站已開放登記，登記後可在正式推出時優先選購。

售價：待定

查詢：按此

AYANEO Pocket VERT：高階版GB手提機

一直以來，不少廠家都在復刻Game Boy，只是口碑一般，而專攻手提遊戲機的國產Ayaneo，決定為發燒Game迷做一部高階版GB手提機，最快本月底出貨的Pocket VERT，似乎參考了高級DAP，竟用上CNC一體成型鋁合金機身，機面額外加裝玻璃保護，機背一對肩鍵亦用上鑽石型切割，加上出色造工，完全不像市面上大部分用料普通的復古手提機。

Pocket VERT裝有3.5吋方形LCD螢幕，戶外亮度450nits，解像度1,600×1,440，像素密度達到615ppi，比手機還要高，能將昔日點陣式Game Boy畫面10倍放大。此機運行Android 14系統，預載自家AYASpace模擬器，支援暢玩一系列Game Boy、Game Boy Advance等手提機經典作，並提供AI翻譯，而 6,000m Ah大電量續航持久之餘，多得內置主動風冷散熱，長時間打機亦不會燙手。

售價：待定

查詢：按此

Atari 2600+：Pac-Man特別版

為慶祝遊戲《食鬼》（Pac-Man）誕生45周年，美國老牌遊戲商Atari推出Atari 2600+ Pac-Man Edition特別版套裝，以1977年經典Atari 2600型號為基礎，機身換上Pac-Man黃色為主調，賣相搶眼，面板還加入了一眾角色來點綴。

Atari 2600+特別版兼容Atari 2600及Atari 7800的遊戲卡匣，隨機附送《Pac-Man: Double Feature》遊戲卡匣，雖然主機外形復古，連接還是升級至HDMI，支援16:9或4:3顯示比例切換，同時改用USB-C供電，以及透過 2.4G Hz藍牙連接CX-40+無線手掣。

售價：169美元（約1,320港元）

查詢：按此

文：B1807

圖：Analogue、ModRetro、Ayaneo、Atari