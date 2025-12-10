小米激減低至66折！手機/平板/家電聖誕優惠 領券即減$200/送超市禮券

小米（Xiaomi）向來價格親民，其產品線涵蓋智能手機、家居電器到個人穿戴裝置，全面融入大眾的日常生活。為迎接普天同慶的聖誕佳節，小米宣佈舉辦一年一度的「聖誕嘉年華」活動，由即日起至12月31日，多款熱門商品將以驚喜價格發售，折扣更高達66折！當中除了手機、平板電腦的折扣外，更有近期才登場的REDMI Buds 8 Lite真無線藍牙耳機等新品推介，絕對是年底犒賞自己或選購聖誕禮物的最佳時機。

小米手機及平板電腦劈價促銷 聖誕換新機首選！

對於追求極致效能的用戶而言，旗艦級的Xiaomi 15系列無疑是換機首選。這款手機配備頂級處理器和專業級光學鏡頭，無論是日常拍攝或暢玩遊戲都能應付自如。在聖誕嘉年華期間，12GB + 512GB的頂配版本由原價HK$5,999勁減至HK$4,499，折扣相當於75折，是體驗頂尖科技的絕佳機會。若追求性價比，廣受好評的REDMI Note 14 Pro+ 5G同樣帶來驚喜，其12GB + 256GB版本由原價HK$2,799減至HK$2,299，讓消費者能以更親民的價格，享受5G高速網絡和出色的攝影功能。

熱賣家電優惠 吸塵機/尿袋/藍牙耳機

除了手機優惠，小米亦藉此機會推出多款智慧新品。全新REDMI Buds 8 Lite真無線藍牙耳機專為追求個人化音訊體驗的用戶而設，內置12.4mm大尺寸動圈單元，帶來強勁低音和細膩高音，配合主動降噪功能，讓您無論在通勤或咖啡店都能沉浸於音樂世界。另一款新品Xiaomi 纖薄磁吸行動電源 5,000 15W，機身僅6mm厚、98g重，卻支援15W無線快充，完美配合需要輕便出行的iPhone用戶。至於家居清潔方面，擁有280AW強勁吸力的Xiaomi 無線吸塵器 G30 Max能智能偵測灰塵並自動調節吸力，配搭多款吸頭，讓家中每個角落都一塵不染，是大型住宅的理想清潔夥伴。

官網限定獎賞 領券減$200/送$100超市禮券

除了直接的產品折扣，小米官網 mi.com 更獨家推出多重網上消費獎賞。在「mi.com 領券」活動中，顧客每日均可領取價值高達港幣$200的現金券，適用於購買POCO手機及AIoT智慧產品。同時，凡單筆消費滿港幣$1,225，即可參與「加價換購優惠」，以超抵價$99換購Xiaomi手環9 Active。此外，「購機送禮」活動亦不容錯過，凡於指定時間內購買POCO及REDMI Note系列手機並消費滿額，即可獲贈價值高達$100的超市禮券，回贈實用，先到先得，送完即止。

小米「聖誕嘉年華」優惠