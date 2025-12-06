雪地運動裝備｜護目鏡/保暖衣/防滑鞋 冬日旅遊全天候保護

聖誕是旅遊旺季，不少港人都會選擇到寒冬地區進行雪地運動，例如滑雪、行山等，不過謹記要在出發前入手合適的裝備，提高行程的舒適感和安全性。

雪地運動裝備︰護目鏡 擋風防撞擊

雪地對紫外線的反射率高達80%，在雪道上滑雪時，眼睛要同時面對多重威脅，護目鏡可助抵禦強光與紫外線，預防雪盲。而護目鏡還有其他功能，例如高速滑行時的冷風、飛雪或意外揚起的冰晶，都可能傷害眼睛，護目鏡能提供全方位的包覆與保護，另又可提升視野清晰度與對比度，優質鏡片能強化雪地細節，可幫助用家更清楚地辨識地形起伏，大幅提升滑行的安全性。

Oakley Line Miner Pro 護目鏡 $3,000

在鏡框周圍巧妙地布置了六塊磁鐵，並搭配兩個機械鎖扣，可快速安全地更換鏡片，以適應不斷變化的天氣和光照條件。

Oakley Flow Scape 護目鏡 $3,750

採用全新 Vision Rapt 海綿，增強貼合度，最新版本的 Switchlock技術，可快速、安全地更換鏡片，產品包含一雙鏡片套裝，可在變化的光線和天氣條件下即時靈活切換。

Oakley Line Miner Pro 護目鏡 $3,000

採用 Prizm Lens Technolog 專利技術，包含經過防霧處理的單層鏡片，可提升對比度，令視野清晰。

雪地運動裝備︰雪衣雪褲 耐磨保暖

雪地運動的衣物必須特別注意其質料，例如內層衣物要選擇吸汗及排汗功能，避免使用棉質，因為棉質不易乾透。中層衣物可選擇保暖的刷毛衣或輕薄羽絨外套，幫助保持體溫。而外層衣物則可選擇專業的雪衣和雪褲，具備防水和防風功能，可以防止雪水和冷風滲入，保持雙腿乾燥和溫暖。雪褲設計強調耐磨和防滑，能夠抵禦滑雪時可能遇到的地面摩擦或跌倒，保護皮膚免受刮傷，購入前可特別留意。

The North Face Summit AMK 背心$2,598

採用雷射穿孔彈性保暖材料，在運動過程中能提供溫度調節功能，其彈性布料，則能提升運動舒適度。

The North Face Summit AMK 羽絨長褲 $11,998

採用創新的錯位隔間結構，有助減輕重量並減少冷點，並採用 Spectra紗線製成的超輕梭織防撕裂布料，輕盈耐用，而Nanoreflect技術則具防水性能。

The North Face Summit Futurelight AMK 外套 $7,498

Futurelight 技術提供透氣防水性能，並結合 Spectra防撕裂布料，超輕量及耐用均適合雪地運動。

The North Face Summit Futurelight AMK CLIMB 長褲 $6,498

Futurelight技術能為高強度運動提供一流的透氣防水性能，並結合 Spectra防撕裂布料，超輕耐用。

雪地運動裝備︰防滑鞋履 舒適雪地行

雪地運動如行山、遠足，必須要入手抓地力強、防水功能優良的鞋履，確保安全，無論在雪山上或穿梭都市都游刃有餘。



HOKA x Halfdays冬季行山鞋 $1,899

配備 Vibram鞋底，提升抓地力，具防水 GORE-TEX薄膜，以及 PrimaLoft保暖物料，確保在雪地。

雪地運動裝備︰小配件 加強舒適感

雪地運動不要忽略衣物小配件，如滑雪專用的襪子，能提高舒適度和支撐力，而幾乎無縫的腳趾設計則減少摩擦，降低水泡風險。 雪地專用手套不但保暖，而且具彈性又耐磨，為運運動人士帶來舒適感。

The North Face 羽絨手套 $2,098

掌心和手套尖端採用透氣防水的Futurelight布料，並添加 Spectra防撕裂纖維，增強耐用性。

Black Diamond雪地專用手套 $449/Protrek 有售

溫暖而有彈性的羊毛製造，用導電材料覆蓋整個手掌，以便戴手套使用觸摸屏幕。

Smartwool女裝滑雪襪 $259/Protrek

額外的貼身網眼區域可增加透氣性，增加舒適度和透氣性。

Smartwool雪板襪$269/Protrek

採用先進的 Indestructawool 技術，增強耐用性，幾乎無縫的腳趾設計則減少摩擦。

H.A.D. 多用途面罩頭套$449/Protrek

帶有額外的抓絨衣領的頭套，特殊平縫確保無摩擦，可用作全防護面罩。

查詢︰

Oakley/hk.oakley.com

The North Face /www.thenorthface.com.hk

HOKA/www.hoka.com

Protrek/protrek.com.hk

文︰Angel 圖︰星島圖片庫、品牌提供