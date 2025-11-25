台網民批30歲男穿UNIQLO「低價值」？遭一面倒反駁：價值高低在氣場！鍾培生神回應......

日本服裝品牌UNIQLO一向以簡約設計、高機能且價格親民為定位，且不時與大牌設計師推出聯乘系列，提升品牌形象。不過，有台灣網民於網上社交平台表示，如30歲男性仍穿着UNIQLO是「低價值訊號」，認為不在穿搭上花費金錢的男生沒有吸引力，而且「通常活得很廉價」，遭廣大網民一面倒反駁，指出其價值觀問題，就連「香港電競之父」鍾培生亦加入回應。

台網民批30歲男穿UNIQLO「低價值」？指不花錢穿搭「活得廉價」

近年，UNIQLO邀請到奧斯卡影后Cate Blanchett、許光漢、林家謙等明星為代言人，特別是許光漢身穿的服飾曾一度掀起話題，甚至引起大眾模仿其穿搭。UNIQLO過往以價格親民且高品質見稱，惟近日有台灣網民認為30歲仍穿着UNIQLO的男生「該醒了」，評價太過節省的男人是一種「低價值訊號」。樓主指出，女生在意男生能否帶她「上檔次」，表示沒有錢不是藉口，「花幾千在遊戲課金，卻不肯花在形象上」。樓主坦言穿搭不是流行，而是反映其身份象徵，有感真正成熟的男人會將外型作為職場以外的武器，更認為說出穿搭不重要之人，「通常活得很廉價」。

網民一面倒反駁 鍾培生神回應......

帖文引起網民熱議，更一面倒反駁樓主的價值觀問題，就連「富四代」鍾培生亦笑言：「我34（歲）了還沒有醒」。有網民表示穿搭無關品牌與價錢，「會穿搭的人在穿UNIQLO，而你不知道他在穿」；也有網友直言個人價值高低在於氣場與修養，「只要乾乾淨淨，你就能把它穿成名牌」、「價值高低在一個人氣場，給你香奈兒可能也穿起來像地攤貨」。

有網友表示比起花錢置裝穿搭，大多女生更在意男生如何打理自己，「在意體味管理跟維持乾淨，沒有要管你穿不穿名牌」；有網民則解釋，商品價錢高低是廠商對自家品牌定位，並不代表產品本身的價值，「讓商品決定你的價值是失敗的事情」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、UNIQLO