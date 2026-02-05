3COINS葵芳新店開幕 新推會員制$99/年享「與日同價」福利 調整非會員售價

3COINS葵芳｜日本生活雜貨品牌3COINS自去年7月攻港以來排隊人龍不斷，人氣一時無兩！3COINS香港第2分店進駐葵芳，推出一系列全新產品，如旅行必備防盜好物、廚具等；另外推出會員計劃，只需付$99年費即可入會享有「與日同價」福利，至於非會員則會作出售價調整，即看下文了解。

（2026年2月5日更新）

3COINS葵芳新店直擊！攻港4個月火速開分店

香港3COINS由日本食品雜貨電商平台「Yaichi 谷日百貨」引入，售價致力「與日同價」的理念，首店選址銅鑼灣希慎廣場，已於去年年7月正式開幕。

攻港僅僅4個月，即帶來好消息，葵芳新都會廣場開第2分店於2026年2月6日開幕，為新界西居民帶來更便利的購物選擇。

新店佔地2,981平方呎，引入超過2500款日本生活用品。店內設有多個主題專區，包括美容及個人護理、旅行用品、家居收納、廚房用品、配飾、運動及香港限定商品等。

全新產品包括多款旅行必備防盜好物，如旅行安全肩帶、旅行安全襪子、旅行安全髮圈、旅行手機腕帶，亦有多功能微波爐烹煮盒、三合一旅行袋、可摺疊零食杯等新產品登場。

香港3COINS新推會員制 $99年費入會即享「與日同價」福利 調整非會員售價

自3COINS登港以來，一直秉持「與日同價」理念實行貼近日本市場的定價策略。不過官方表示因香港租金高昂和不斷攀升的運營成本，帶來不容忽視的挑戰，決定需透過推出會員年費計劃。

會員年費計劃於2026年2月初葵芳新都會廣場分店開幕時正式推出，年費為港幣99元。會員可繼續享有「與日同價」福利，根據3COINS香港的定價模式，330日圓產品售價為港幣17元（現行價格為港幣18元）；而非會員價格將調整為330日圓產品售港幣26元。

品牌指未來亦研究推出如專屬優惠、限時推廣、現金回贈及沉浸式購物體驗等活動，加強會員互動。YAICHI亦於2026年1月15日起推出「早鳥優惠」：首100名參加年費計劃之顧客可享首年年費5折優惠（港幣49元），第101至1,000名則可享7折優惠（港幣69元），並於即日起在希慎廣場發售會員卡。此外，3COINS香港網上商店將於會員年費計劃啟動首三個月（2026年2月5日至5月5日）舉行特別促銷，非會員期間仍可享「與日同價」購物優惠。

早前報導：3COINS香港推香港版限定迷你相機

為了慶祝，3COINS日本特別為長期熱銷「迷你相機」獨家打造香港限定配色「晨曦色」

除了宣布開分店，3COINS亦全面啟動香港官方網店，市民日後可經網上平台入手旗下產品。此外，3COINS日本特別為熱賣「迷你相機」獨家打造香港限定配色「晨曦色」，亮黃色設計象徵活力與陽光，同時代表「希望」，更是呼應了谷日百貨標誌中擁抱晨曦的概念，旨在為港人的日常生活注入滿滿正能量，即日起接受預訂，預期將掀起新一輪熱潮。

3COINS 新都會廣場店

地點：香港葵青新都會廣場3樓348號舖

營業時間：11am-10pm

3COINS 希慎廣場店