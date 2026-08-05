443呎Y型公屋變身奶油風 50萬營造私樓格調 弧形燈槽修飾樑柱 一招引光入室

高齡公屋要擺脫傳統「舊」印象，並非只靠更換新傢俬，而是要由空間規劃、採光、隱蔽工程以至生活細節全面入手。今次介紹的單位位於大埔富亨邨，屬Y3型公屋，實用面積約443方呎，採兩房兩廳間隔。單位樓齡逾數十年，長期未曾進行大規模翻新，牆身不平、天花破損、採光不足及收納空間欠奉等問題均相當明顯。戶主斥資約50萬元，委託麗駿室內設計設計師Sam Yau操刀，透過奶油色調、弧形燈槽、水波紋玻璃及隱形暗門等元素，將舊式公屋蛻變成兼具實用性與私樓質感的溫柔安樂窩。

隱蔽工程先行打好基礎

Sam表示，工程涵蓋全屋打拆、泥水、水電、防水、批灰油漆、訂造傢俬及隱形門木工等項目。由於單位樓齡較高，原有牆身和天花並不平直，若未妥善處理便直接安裝櫃體或飾面，容易出現傢俬不貼牆、收口不整齊等情況。因此，團隊在前期批灰、打磨及油漆底層工序上投放更多時間，為後續設計效果打好基礎。

浴室防水同樣是今次工程的重點。團隊按標準完成48小時試水，泥水工程則採用滿漿貼法，以減低日後出現滲漏、發霉及空鼓等風險。Sam指出，翻新舊公屋不能只著眼於表面的視覺效果，水電、防水及泥水等「看不見」的工程，才是影響日後居住質素和維修成本的關鍵。

奶油色調弱化壓迫感

全屋設計以「溫柔」為主軸，選用奶油色、米白色及淺木色作基調，再配搭木紋磚及簡潔飾面，取代舊式公屋常見的生硬線條與沉重配色。

Sam表示，戶主尤其重視空間的開揚感，因此團隊在色彩及造型上均以輕盈為原則，避免採用過多深色調或厚重櫃體，以免進一步壓縮視覺空間。

公屋單位常見樑柱較多、天花線條不平直，若處理不當，容易令樓底顯得更低。設計團隊於客廳及主要視覺焦點位置加入弧形燈槽，既可修飾結構上的瑕疵，亦能透過間接照明營造柔和層次。

相較於舊式單位常見的「一盞燈照全屋」，無主燈設計、暗藏燈帶及射燈能減少陰影，令空間看起來更明亮、通透。

隱形暗門整合維修口 拉闊客廳視覺

Y型公屋常設有公家排水渠和維修口，基於日後檢查及維修需要，不能完全封死；但若長期外露，又容易破壞整體觀感。今次設計團隊特意以隱形門設計，將浴室門及公家渠道門整合同一飾面之中。

關上後，門身幾乎融入完整牆面，令客廳視覺更整潔、寬闊，同時亦打破Y型單位常見的零碎和狹長感。設計保留鎖匙位置及細緻線條，讓長者仍可輕易辨識門的位置，避免因過度隱藏而影響日常使用。

適老化設計兼顧長者需要

原有廚房較為封閉，阻隔客飯廳視線，亦令整體空間顯得侷促。翻新後，廚房改為半開放式格局，配搭黑框玻璃趟門及淺木色廚櫃，在保留煮食區分隔的同時，亦提升客飯廳的通透感。

考慮到家中有長者同住，廚房在細節上亦作出相應調整。例如，枱面高度按使用者習慣微調，減少煮食時需要過度彎腰或抬手；高櫃則設可下拉式升降架，方便拿取上層物品，減低攀高取物的風險。

適老化元素亦延伸至浴室，團隊加設淋浴椅及扶手，提升洗澡時的安全性，讓設計不只追求美觀，更貼近日常生活需要。

水波紋玻璃保私隱兼添質感

採光不足是不少舊公屋常見的問題。今次單位的自然光有限，若睡房與客飯廳完全以實牆分隔，公共空間便會更顯昏暗和侷促。為此，設計團隊在主人房與大廳之間加入水波紋玻璃，將光線引入室內，同時保留適度私隱。

Sam指出，玻璃不能直接嵌入水泥牆，因此需先以木工結構包邊，再自然融入牆身，才能令成品表面看起來完整俐落。水波紋玻璃不但改善採光，亦成為全屋最具設計感的焦點之一；配合奶油色飾面與柔和燈光，令舊公屋展現近似私樓的細膩質感。

圓角木工減輕櫃體量感

戶主需要大量收納，但不希望櫃體令空間變得沉重。設計團隊於玄關、客廳及睡房加入訂造櫃，並透過隱藏式手把、圓角收口及燈帶設計，減輕大面積櫃體帶來的視覺壓力。

入屋位置以淺木色櫃體由玄關延伸至客飯廳，鞋櫃結合換鞋凳、展示層架及隱藏燈帶，兼顧儲物與入戶儀式感。部分櫃體底部採懸空設計，除可放置常穿鞋履，亦預留空間予掃地機械人進出。

客廳電視櫃則刻意做得較薄，並盡量貼近牆身，為活動區保留更多空間。睡房設有油壓床、闊身衣櫃及上層升降架，進一步增加儲物量。考慮到家中不時有小朋友到訪，傢俬亦盡量採用圓角設計，減少碰撞受傷的機會。

提升質感 燈光與牆身處理最關鍵

Sam建議，若希望提升單位氣氛及空間感，可考慮採用無主燈或間接照明，例如在天花加入弧形燈槽，或於櫃體上下加設隱藏燈帶，利用不同層次的光影，令小單位在視覺上更顯開闊。

他形容，牆身是全屋面積最大的「見光位」，猶如單位的皮膚，直接影響整體質感。若要營造奶油風，油漆顏色不宜過黃或過白，建議選用帶暖灰或米色調的底色；同時，防潮底漆、批灰及打磨工序必須做足，否則香港濕氣重，入住一兩年後便容易出現發霉、起泡等問題。

圖片由 麗駿室內設計 提供

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