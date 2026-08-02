18萬築起《鬼滅之刃》大正復古風 融入和洋美學 胡桃木圍身防撞兼顧美感 一設計引海景入廳

新樓裝修不一定只能走千篇一律的簡約風，只要細節與用料拿捏得宜，動漫美學同樣能化作實用的家居設計靈感。這次介紹的單位位於將軍澳日出康城凱柏峰I，實用面積約463方呎，兩房間隔，設有開放式廚房以及露台連工作平台。戶主夫婦育有一名未滿4歲的幼兒，一家三口同住。男戶主對日式設計情有獨鍾，尤其喜愛人氣動漫《鬼滅之刃》背景中那種獨特的大正時代氛圍。為此，他們斥資約18萬元，委託Blackdot Interior Design Studio的室內設計師Yanki操刀。透過胡桃木圍身、半牆玻璃、障子門線條及復古彩繪玻璃等元素，成功為新居注入靈魂，打造出一個兼具和洋復古美感與親子實用性的溫馨居所。

借鑒動漫背景 展現和洋折衷

由於單位屬全新落成，原有的廚房及浴室保養極佳，設計團隊決定不作大幅拆改，而是將資源集中於玄關、客飯廳、多功能房及主人房的細節上。這做法既減少浪費，亦能有效控制裝修成本。

整體設計風格參考了日本大正時代，亦即《鬼滅之刃》的故事舞台。有別於一般日式家居常見的淺木色、大量留白與無印風，大正風格更講求「和洋折衷」。設計師以日本傳統木作及障子門線條為基調，巧妙融入玻璃、金屬及復古花紋，為新樓注入獨一無二的時代感與故事性。

胡桃木圍身 防撞兼顧美感

踏入屋內，深色的胡桃木半牆圍身隨即成為全屋復古氛圍的起點。設計師Yanki指出，考慮到戶主的幼兒平日喜歡在家中踩騎行車，玄關及客飯廳特意加入了約900毫米高的胡桃木圍身。這設計不僅契合大正時代偏好深色木材的特色，更能有效保護牆身免受碰撞。

深色木材在日常保養上也相對耐污，即使小朋友活動時留下痕跡也不易顯眼。相比起全高木圍身，半牆設計的成本較易控制，同時避免了中小型單位容易產生的壓迫感。

L形吧枱 劃出親子安全界線

開放式廚房保留了發展商的原有配置，設計團隊根據現有的廚櫃色調，度身訂造了L形吧枱及中島。吧枱的選色介乎原有廚櫃與深色胡桃木之間，讓視覺過渡更顯自然，避免新舊物料產生突兀的割裂感。

這張吧枱可謂一物多用，除了是輕食與小酌的愜意角落，亦增加了備餐空間。對育兒家庭而言，吧枱更化身為廚房與起居區之間的安全界線，防止幼兒直衝煮食區發生危險。吧枱其中一面更用上了戶主入伙前珍藏的原木板，經設計師重新打磨加工，巧妙地融入新居之中。

廚房旁亦增設了一組玻璃展示櫃，用作擺放戶主心愛的日本酒及玻璃器皿。玻璃是大正時代的重要元素，設計師透過將櫃身色調由廚櫃漸變至胡桃木，配以下層保留透光感又防撞的條子木飾，在呼應時代美學的同時亦兼顧了小朋友的安全。

半牆玻璃引景 提升空間通透感

不少新樓客廳空間偏窄，若以實牆分隔房間，視覺上容易顯得侷促。由於多功能房坐擁優美海景，戶主希望能將室外景觀引入廳區。設計團隊於是拆除了房間與客廳之間的非結構牆，改造成半牆高的玻璃間隔，並配上木製窗框，呼應大正時代廣泛使用的格狀窗戶設計。

半牆玻璃不但保留了房間的獨立性，更大幅提升了客飯廳的通透感。日常生活中，戶主可以在多功能房享受按摩椅，同時看電視及欣賞窗外海景；當小朋友在客廳玩耍時，家長亦能隨時看顧，一舉兩得。客廳配搭的畫框電視在待機時猶如一幅掛畫，減低了現代電器在復古家居中的違和感。

房間佈局靈活 完美融入復古美學

多功能房目前主要作為玩具房，房門改用參考日本傳統障子門設計的趟門，不僅增添古韻，更節省了開關門的空間。房內的獵人綠特色牆色調深沉，讓空間散發平靜的氣息。為保留未來的靈活性，房內未有大量訂造固定傢俬，待孩子長大後，只需在半牆玻璃加裝窗簾並添置傢俬，即可輕鬆轉換為獨立睡房。

主人房方面，設計師以矮櫃將睡眠區與更衣區巧妙劃分。櫃頂加入了由設計師親自策劃的拼接工藝彩繪玻璃，這種帶有西洋工藝意味的元素與日式木作並置，完美演繹了大正時代的和洋折衷美學。矮櫃的雙面櫃桶方便收納幼兒用品，同時發揮防止小朋友滾下床的安全作用。入牆衣櫃的挑空坑紋設計除了通風亦貼合和風，加上戶主後期親自髹上的扇形紋理藝術漆特色牆，為睡房平添幾分濃厚的東洋氣息。

圖片由 Blackdot Interior Design Studio 提供

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