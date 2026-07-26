家居收納不夠用？裝修前做好4大規劃 ｜唐耀賢

面對日漸擁擠的家居環境，許多人往往在入住後才苦惱收納空間不足，認為解決之道在於多買幾個現成櫃子，或是苦練疊衣服技巧以節省空間。然而，這往往治標不治本。真正的收納高手明白，最強大的收納設計並非在入住後疊加，而是在裝修規劃的初期就已經決定了。透過以下幾個收納的核心策略，能從根本上提升家居的儲物潛力，營造長久不復亂的清爽空間。

一、藏八露二原則是視覺清爽的關鍵

在裝修規劃櫃體時，可參考「藏八露二」的黃金比例。

將大約80%的儲物空間做成封閉式門板，用以收納雜物、衣物及生活備品，將視覺上的「凌亂」徹底藏起來。

在裝修規劃櫃體時，可參考「藏八露二」的黃金比例。所謂藏八，是指將大約80%的儲物空間做成封閉式門板，用以收納雜物、衣物及生活備品，將視覺上的「凌亂」徹底藏起來。而剩餘的20%則做成開放式陳列，展示精美的書籍、工藝品或常用的擺設，展現屋主的品味與生活感。全開放式的櫃子容易顯得雜亂且易積灰塵，全封閉則顯得壓抑單調，唯有適度的虛實結合，才能平衡實用與美觀。

二、 善用樓底空間必備到頂儲物櫃

在規劃衣櫃、玄關櫃或雜物櫃時，到頂設計是必備的裝修策略。

在寸金尺土的地板面積限制下，我們必須學會向高發展，善用樓底空間。在規劃衣櫃、玄關櫃或雜物櫃時，到頂設計是必備的裝修策略。這不僅能放大垂直收納容量，放置換季被褥、行李箱等不常用的龐大物品，還能創造視覺上的整體感，拉高空間張力。更實用的是，到頂櫃設計能避免櫃頂積聚難以清理的灰塵，減少日後的清潔負擔。

三、開發被遺忘的黃金收納區：玄關與走廊

在玄關處，即使深度只有極薄的15-20cm，也可以透過規劃超薄型鞋櫃或大面積的「洞洞板牆」來創造驚人的收納量。

規劃家居裝修時，玄關與走廊往往是家中最容易被遺忘的「黃金收納區」。在玄關處，即使深度只有極薄的15-20cm，也可以透過規劃超薄型鞋櫃或大面積的「洞洞板牆」來創造驚人的收納量。除了基本的鑰匙與外套掛置，更能條理地收納雨傘、吸塵器配件，甚至是買菜回來的折疊購物車。若家中的走廊夠寬，千萬不要浪費，利用牆面厚度客製化整面收納櫃，雖然深度不深，但對於收納大量的書籍、衛生紙、清潔劑等生活備品來說，容量非常驚人，大大分擔了主要生活區的壓力。

四、升級地台收納進化成看不見的「超級倉庫」

在臥室中升級設計和室地台或架高床架，整個地板下方就成了看不見的「超級倉庫」。

除了牆面與高處，地板下方也隱藏著巨大的收納潛力。在臥室中升級設計和室地台或架高床架，整個地板下方就成了看不見的「超級倉庫」，收納容量相當於一個超大衣櫃。這非常適合存放體積龐大的電風扇、除濕機，或是四季交替的換季衣物。透過地台設計，不僅能優化空間的層次感，更能讓平日顯得突兀的大型生活物品完美隱形。

別讓房屋適應櫃子

在您正式動工規劃家裡的收納空間之前，請務必先花時間誠實地清點自己的物品總量，並仔細梳理生活習慣。規劃裝修收納雖然強大，但也需要根據個人的實際需求量身打造。如果您對於如何準確估算所需的收納容量，或者如何在眾多的裝修團隊中找到懂生活、善規劃的夥伴感到迷惘，利用一些合適的案例參考，或許能讓您的裝修之路更加精準高效，輕鬆實現理想中的「超大容量」溫馨窩。

唐耀賢

好師傅創辦人

相關文章：裝修最怕揀錯地板？一文睇清3大常用地板優缺點｜唐耀賢

相關文章：戒掉3大傳統裝修迷思 家居翻新全面升級｜唐耀賢

相關文章：裝修慳錯地方隨時更傷荷包 4大核心工程不宜削預算丨唐耀賢

相關文章：屋企牆身永遠都只是白色? 重塑家居牆面5大美學方案

相關文章：寵物友善家居設計指南 4大「人寵共融」裝修貼士 與毛孩同享安樂窩

相關文章：居屋裝修懶人包 破解「廚廁不能動」限制 零改動格局變出最強空間感

延伸閱讀：準爸媽必看裝修攻略 拒絕固定死板設計「成長型」嬰兒房靈活佈局

延伸閱讀：裝修監工自救手冊 掌握工序品質標準 主動杜絕瑕疵隱患

延伸閱讀：裝修糾紛爛尾頻生 工程展開前5大保障攻略 助業主更安心

延伸閱讀：2026裝修攻略 施工季節全解構 選對月份可慳錢兼慢工出細貨

延伸閱讀：細單位變出獨立空間靠間牆 石膏板輕巧價格低 一類磚不防火 四大材質優缺點全面睇

延伸閱讀：解構香港裝修陷阱 業主3招自保

延伸閱讀：裝修工序不能亂來 或致5大常見問題 掌握正確流程免後患

延伸閱讀：裝修糾紛每年平均逾170宗 3大應對策略增保障 切忌一次過付款

延伸閱讀：單位歷火劫 損毀評估不容忽視 家居裝修理賠 必需標準報價單

延伸閱讀：居家安老首重安全「長者屋」6大裝修設計要點 減少意外風險