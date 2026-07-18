豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討

花錢為單位裝修理應值得高興，期望粉飾後的居所變得漂亮住得舒適。不過，近日有苦主向《星島頭條》大吐苦水，指家人豪花180萬元翻新舊居，結果竟換來一屋「爛尾」工程。單位內充斥多項嚴重缺陷，包括地板高低不平、牆身空鼓及電掣接線錯誤等，部分裝修物料更懷疑遭人「偷龍轉鳳」。就此宗裝修糾紛，記者向執業大律師陸偉雄查詢，他建議事主應妥善保存證據並評估補救費用，盡早循民事途徑處理。

事主C先生居住的單位實用面積約1,800方呎，樓齡約23年。為了一圓母親翻新舊居的心願，一家人經熟人介紹選定涉事室內設計公司。該熟人稱20年前曾光顧對方，指該裝修公司屬家族生意，第二代負責人從海外修讀設計回港接手，並在社交平台上經常展示獲獎紀錄。種種「光環」令一家人深信不疑，遂委託對方展開工程。

雙方簽訂的書面合約訂明，工程於去年11月展開，原定今年6月16日完工，連同材料費總額約180萬元。項目涵蓋全屋清拆、水電泥水、全屋訂造傢俬及廚廁工程等。C先生坦言，當初過於信任對方，合約內容極為簡略，未有逐一列明施工細節、物料品牌及所有口頭承諾，為日後糾紛埋下伏線。

拒絕執漏留漆漬

由於缺乏裝修經驗，C先生未能全程親身監工。直至今年6月初工程接近尾聲，該公司聲稱裝好廚房門便可交樓並收取尾數。此時他才驚覺單位滿佈問題，整個地板鋪得凹凸不平甚至傾斜，「由一開始鋪地磚就無通知我哋，鋪完就直接冚埋佢。」他要求對方「執漏」，卻獲回覆「唔使點執」。更離譜的是，全屋窗戶、地板及傢俬均滴滿油漆漬，對方竟以「合約不包括」為由拒絕跟進。

其後，C先生聘請驗樓師進行詳細檢查，報告揭露工程手工極劣。除了地板與浴室牆身出現空鼓及水管安裝彎曲外，許多電線亦接駁錯誤或未有更換新線，存在嚴重漏電風險。當他將驗樓報告交予裝修公司時，對方竟矢口否認大部分問題。對於電掣接駁的潛在危險，對方更拋出一句荒謬回應：「插到會著就應該冇問題啦？」

日本名牌浴缸變淘寶貨 劣質傢俬倒塌

除施工馬虎外，最令C先生震驚的是裝修物料亦懷疑被「偷龍轉鳳」。他表示，對方報價時承諾會提供日本著名衛浴品牌INAX浴缸，「我哋買咗兩個，每個大約1.5萬元。」然而，他某次到現場視察時，掃描浴缸上的標籤，竟發現疑似是平價淘寶貨。經追問下，對方僅推諉是代理出錯，並稱會全數退款。

不僅如此，C先生指合約上原本標明使用正版Kohler的座廁及廚房鋅盤等配件，最終安裝的卻全是質素低劣的塑膠料，懷疑是內銷貨或假貨。此外，牆身原本指定使用防潮油漆，卻被換成二合一工廠油；大部分訂造傢俬的木板材質「差過蔗渣板」，至於對方購買的淘寶枱亦出現嚴重質素問題，父親房間的一張枱甚至已經倒塌。

擅拆櫃門兼失聯 裝修師傅涉恐嚇

C先生表示，上月向涉事公司提交驗樓報告並要求跟進時，對方當日曾口頭承諾會提供維修時間表。惟一家人外出午膳折返後，竟發現有5隻櫃門無故被拆走。他報警求助後，警方協助聯絡到一名裝修師傅，該師傅聲稱自己只是「打份工」，不認識涉事設計師，拆除櫃門亦只是按指示行事。然而當警方離開後，該名師傅竟致電恐嚇，稱聘請驗樓師是「玩火」，更揚言要上門「扑爛」已退款的浴缸。

他進一步發現，涉事公司疑未有商業登記，對方更曾要求將尾款轉入私人戶口，令他極度質疑相關安排。涉事公司負責人目前失去聯絡，電話及WhatsApp等均無法接通。警方其後亦曾嘗試聯絡，同樣未能成功。

面對單位存在多項嚴重安全隱患，C先生表示已向機電工程署作出投訴，並即時聘請合資格技工進行全面檢查及維修。經註冊電工完成整改後，目前已獲簽發「完工證明書」（WR1），惟部分高風險電路必須暫停使用；同時，他亦已安排水電師傅重新修正排水、水管及通風等問題，以確保基本居住安全。

現時暫住單位的租約即將完結，一家人逼於無奈下只能優先處理涉及安全及基本生活所需的項目，以求盡快入伙；至於其餘外觀瑕疵及大型修復工程，則只能留待日後再作打算。C先生大嘆，目前除了已支付約180 萬元的裝修費外，更要額外花費約15萬元「執手尾」，以及支付約9,000元的驗樓費用，可謂損失慘重。

陸偉雄：應妥善保留證據

執業大律師陸偉雄指出，裝修爛尾或工程質素爭議，業主一般應先循民事合約途徑處理，以釐清工程是否有遺漏、不符合規格，或未按合約完成等問題。

他解釋，單純手工欠佳或工程質素未如理想，未必構成刑事罪行；除非有證據顯示對方收款時根本無意施工，或刻意以虛假資料及陳述騙取款項，才可能涉及欺詐。至於師傅拆走櫃門一事，由於雙方仍涉及尾款及工程爭議，較大機會屬民事糾紛，未必必然構成盜竊或刑事毀壞。

陸偉雄提醒，分階段付款是保障業主的重要機制，工程未完成或未經驗收前，不宜過早支付過高比例款項。若業主希望提高日後追討勝算，首要是妥善保存證據，包括合約、報價單、付款紀錄、收據、通訊紀錄、相片及影片等，並可委託公證行或驗樓師記錄現場狀況、評估工程缺陷及估算補救費用。如單位存在水電或其他安全隱患，業主在完成蒐證後，應盡快聘請合資格公司進行修補，避免危險狀況持續。

執業大律師陸偉雄。

最後，陸偉雄重申，簽訂裝修合約時切忌只憑口頭承諾，必須清楚列明工程範圍、物料品牌及型號、施工及驗收標準、付款安排，以及保養期等細節。業主日後可按專家報告、修補報價及相關單據，若損失在75,000港元或以下，可向香港小額錢債審裁處提出申索；金額介乎75,000元至300萬元則入稟區域法院。

鄧世民：首要處理安全問題

裝修學院校長鄧世民（Simon）表示，若情況如事主所述，今次事件未必僅屬一般施工質素欠佳，而是泥水、水電等核心工序均出現嚴重錯漏。加上涉事公司疑無商業登記、依賴散工施工，並在不斷收取款項後失聯，行徑與常見的爛尾或裝修騙局同出一轍。他指出，這類個案屢見不鮮，騙徒往往利用戶主渴望工程能繼續完成的心態，以各種名目繼續榨取費用。

面對爛尾爛攤子，Simon建議業主首要是尋找具備接手爛尾工程經驗的裝修公司或顧問協助。他提議先按原有報價單逐項核對，優先處理肉眼可見及牽涉水電安全的致命缺陷，未必需要一開始便花費數萬元委託公證行撰寫全面報告。他強調，現階段的當務之急是確保單位達致安全標準並盡快入伙；至於哪些項目可作修補、哪些必須拆除重做，業主可多找一至兩間公司比較意見。

裝修學院校長鄧世民。

針對事主經「熟人介紹」中伏，Simon提醒，多年前的裝修經驗參考價值極低。真正可靠的推薦，應是近兩至五年內完成的全屋裝修個案，並能證明該公司具備妥善跟進及「守尾」的能力。他呼籲業主在挑選裝修公司時，必須先進行查冊，以了解其背景及負責人資料；同時要將工程細節、物料品牌、施工方式、付款階段及所有口頭承諾白紙黑字寫入合約。此外，坊間一些標榜「防爛尾」或「保證工程」的服務亦不宜盲目盡信。

他補充，不少裝修公司對承接爛尾工程卻步，最大難處並非施工本身，而是接手前需要耗費大量時間評估現場狀況、釐清責任及制定補救方案，最終卻未必能成功接單。若接手時未有清楚列明工程範圍、責任分工及相關文件，戶主與新裝修公司極容易再次引發爭議。

相關文章：裝修糾紛爛尾頻生 工程展開前5大保障攻略 助業主更安心丨唐耀賢

相關文章：裝修佬廚房建「極限工人房」 拍片炫耀 疑阻逃生門 睡明火爐頭旁 被炮轟收買人命

相關文章：單位滲水拖足3年險觸電 業主無奈鑿牆搵源頭 專家拆解外牆喉管責任 教用無損檢測

相關文章：暴雨觸發新裝修單位也滲水 窗邊牆面「起泡」成重災區 驗樓師籲勿盲目修復 先查3大成因

相關文章：公屋座廁噴水如噴泉 住戶入伙不足一年叫苦「又不是要洗屁股」專家拆解成因 涉一設計問題