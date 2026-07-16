拒與有毒建材及甲醛共存 夫婦斥逾120萬築現代化「草泥屋」 天然調節溫度免開冷氣

近年大眾愈來愈注重家居健康與環保裝修。遠在美國的一對夫婦，更將「無毒生活」的理念推向極致，兩人移居德州後，採用古老的「夯土技術」（Cob），以黏土、沙和稻草等純天然物料，親手築起一間面積約500方呎的無毒蝸居。

據《Realtor.com》報道，「草泥屋」 女主人Arielle Crawford曾在紐約時裝設計學院教授可持續製造。多年來，她一直追求全方位的健康生活，衣食均以天然有機為本。然而，直至新冠疫情期間長時間留在家中，她才開始反思住宅牆身及裝修物料對人體健康的影響。

Arielle憶述，當時望着公寓的牆壁，突然意識到自己對這些每天包圍着自己的物料一無所知，於是開始研究天然建築。其後她遷居德州，並結識了現任丈夫Simon Gonzalez。

Simon原本從事傳統建築行業，但一次工程空檔期讓他偶然接觸到天然建築，發現不少常見建材如防水透氣膜、噴塗泡沫及防潮木方等，在施工切割或暴露於空氣時，均會釋放有毒微粒與揮發性物質。出於對健康的考量，他決定放棄傳統工程，後來更與太太共同創立建築公司Texas Cob，主打以土磚、石灰批盪及由沙和稻草混合而成的夯土等無毒傳統物料建屋。在為客戶操刀約10個項目後，兩人決定親自為自己建造專屬的安樂窩。

花逾40萬清理垃圾

兩人建屋的地皮來自Simon祖父的遺產，佔地約5英畝。儘管免卻了買地開支，但由於該處過去30年一直被用作非法垃圾場，他們需要先花費約6萬美元（約46.8萬港元）清理滿山遍野的廢物。幸好地皮位處市界之外，不受嚴苛的建築條例掣肘，兩人只需採用堆肥式廁所系統，便成功避過化糞池的牌照審批。

由於平日要兼顧公司業務，Arielle及Simon只能利用周末動工，耗時足足一年才將這棟500方呎的平房建成。房屋總建造成本為16萬美元（約124.8萬港元），當中七成為人工開支，材料費僅佔三成。雖然泥沙等原材料價格低廉，但將其運送至工地後，需要再動用重型機械篩選至均勻細緻，因此成為最大部份的開銷。

圓弧設計 內部配置與一般住宅無異

這棟草泥屋的牆身厚達兩呎，具備極佳的隔熱與保溫效能。在夏季以外的日子，單憑厚實的建築結構便能自動調節室溫，完全毋須依賴冷暖氣。不過，屋內仍妥善裝配了冷氣系統以備不時之需，加上完善的供電與水管網絡，令這間外表原始質樸的平房，實際居住體驗與現代化住宅無異。

室內設計方面，屋內設有客廳及衣帽間，全屋以流暢柔和的弧線為設計主軸，凹槽天花形成波浪造型，圓形睡房則配上Arielle親手縫製的半月形床褥，營造溫暖舒適的氛圍，為居住者帶來療癒身心的感覺。

Arielle坦言，不少人對天然建築仍存有刻板印象，誤以為「草泥屋」必然像電影《魔戒》中的「哈比人」小屋。她強調，這類建築完全能配合現代生活步伐，內部配置與一般住宅無異，甚至同樣可以投保。

她建議，若一般家庭認為全屋重建難度太高，不妨在裝修時考慮採用天然石灰批盪（Lime plaster），這種由石灰、沙和水混合而成的飾材不僅透氣，更能有效抑壓霉菌生長。

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