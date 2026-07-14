港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項

浴室翻新牽涉防水、喉管及用電等繁複工序，動輒數萬元的裝修費往往令人卻步。曾以3,000元DIY改造睡房的前TVB藝人、2016香港先生馬俊傑（Linus），近日再度於社交平台分享「平民價」家居大改造。他僅花費約3,500元將浴室徹底翻新，透過網購建材並親自施工，主打「免拆磚」就能將原本充滿年代感、略顯雜亂殘舊的浴室，升級為簡約輕奢風，笑言「大家唔怕辛苦，都一定可以整到出嚟！」《星島頭條》特意向Linus取經，為大家拆解這次低成本翻新的用料選擇、施工難位及新手必看注意事項。

點擊即睇浴室改造前後對比：

5大步驟DIY翻新浴室

Linus表示，今次改造的核心建材包括液態瓷磚、石晶板、仿雲石亞加力遮喉板、感應LED燈帶及熱水爐遮醜板等。

第一步：鋪液態瓷磚

先以液態瓷磚覆蓋原有地台，物料具防水、防滑、耐磨及防潮等特性。使用時只需按比例調配，再倒在地面掃平，新手亦較易掌握。不過，完成後至少要等待3日讓物料完全乾透，期間浴室不能濕水。

第二步：石晶板貼牆

牆身選用防水、易清潔的石晶板。Linus今次以約2,000元購入17塊大板，足以覆蓋整個浴室，亦預留部分材料應付切割失誤或損耗。安裝方法相對簡單，只需以釘膠將板材直接黏貼上牆。

第三步：度尺開孔避位

施工前須準確量度牆身喉管、掛架及其他固定物件的位置，再於板材開孔避位。Linus坦言，這是整個工程中最花工夫的一環，因為一旦尺寸出錯，整塊板材便可能無法使用，建議切割前至少再核對一次尺寸。

第四步：遮擋外露喉管

為提升整體觀感，他另行訂造仿雲石亞加力碳晶板，遮蓋外露喉管。板材除了營造雲石效果外，頂部亦可用作擺放小型衛浴用品，兼具美觀及實用性。

第五步：加裝燈帶及收納配件

最後，他加裝感應LED燈帶、真空吸盤架及扶手，提升浴室的便利性和氣氛。Linus提醒，如燈帶需要分段安裝，應預先準備專用接駁線及接頭，接駁時要分清紅黑電線，並以絕緣膠布妥善包好接口，減低鬆脫或漏電風險。

材料 用途 價格 液態瓷磚 覆蓋原有浴室地台，改善地面觀感 250元 石晶板 覆蓋浴室牆身，毋須拆牆即可改變觀感 2000元 仿雲石亞加力遮喉板／亞加力面碳晶板 遮擋外露喉管 310／420元 感應LED燈帶 增加浴室氛圍及照明效果 100元 熱水爐遮醜板 遮擋熱水爐及外露位置 250元 真空吸盤架及扶手 增加浴室收納及使用便利 30/80/23元

完成效果逐張睇：

避免重物直接撞擊地面

改造後的浴室以淺色雲石紋理為主調，配合LED氣氛燈帶，瞬間煥發出猶如精品酒店般的奢華感。Linus指出，液態瓷磚及石晶板表面平滑且防水防潮，日常只需以普通毛巾或清潔劑抹拭即可打理。不過他特別提醒，日常使用應避免重物直接撞擊地面，石晶板及遮喉板亦忌受硬物敲打，更切勿將遮喉板當作借力踏板。

先查暗喉免「慳咗變倒蝕」

談及如何將預算控制在3,500元內，Linus向《星島頭條》表示，最值得投資的項目絕對是液態瓷磚及石晶板。他形容：「平民價錢就可以改裝到牆身同地板，最重要係唔需要清拆原有建材。」他補充，若浴室本身沒有喉管外露的問題，更可省卻訂造遮喉板及熱水爐遮醜板的開支，進一步壓低翻新成本。

他強調，新手DIY浴室最忌在喉管及去水位置「出事」。一旦意外鑿穿水管或導致渠管淤塞，不但隨時要花費高昂維修費請專業師傅「執手尾」，更可能引發漏水至下層的賠償災難，令節省下來的裝修費得不償失。為此他特意提醒，若施工涉及鑽牆，必須事先確認牆內沒有暗喉；而在鋪設液態瓷磚前，亦務必妥善封好所有去水位及水喉，慎防物料誤入渠管造成嚴重堵塞。

憑「袁球老師」為人熟悉

現年36歲的Linus於2016年參選《香港先生選舉》並晉身10強，及後加入TVB，憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「袁球老師」一角為人熟悉。離巢後他曾赴北海道擔任滑雪教練，近年活躍於社交平台。本身曾修讀室內設計的他，對家居改造極具心得，現與家人同住於自置物業，去年他花約3,000元，將自己睡房改造成極具電競感的私人空間。

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