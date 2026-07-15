90萬裝修變身工業風親子宅 客飯廳對調增開揚感 設計師一改動擴展共享空間

裝修不一定要將房間數目「用到盡」，破格的空間分配反而更能契合一家人的生活節奏。今次介紹的單位位於天后站上蓋物業柏景台，實用面積約900方呎，屬三房兩廳間隔。戶主一家四口與外傭同住，因感原有裝修漸顯老舊，決定斥資約90萬元，委託Viz Design設計師Waif Chan及Kevin Yip操刀，將舊居全面翻新，重塑成色彩鮮明、洋溢美式輕工業風的家庭安樂窩。

佈局重組 空間更開揚

設計團隊深明戶主期望新居能配合一對子女的成長需要，故在佈局上以提升家庭互動為大前提。推門而進，玄關處巧妙地以屏風作點綴，不僅避免了「一眼望穿全屋」的突兀，更為換鞋區劃出清晰動線。

為讓小朋友有更充裕的跑跳空間，設計師大膽捨棄傳統茶几，並將客飯廳位置互換。如今飯廳移師至窗邊，圓形餐桌配以大窗引進的自然光，讓一家人用餐或親友聚會時，皆可飽覽維港與維園的醉人景致，整體空間感亦隨之倍增。

磚牆為全屋視覺焦點

美式工業風常給人深沉厚重之感，若直接套用於面積有限的香港單位，極易造成壓迫。為此，設計師選擇「點到即止」，僅在局部位置突顯主題。客廳的磚牆成為全屋視覺焦點，表面特意塗上帶粗糙感的白色油漆，既保留磚塊原始紋理，又褪去傳統紅磚的笨重。

配搭充滿復古韻味的啡色皮梳化、黑框玻璃及路軌射燈，空間完美勾勒出工業風的粗獷與率性，同時不失家庭暖意。設計師提醒，工業風不宜過度堆砌，適當的留白與精準的燈光佈置才是營造氣氛的關鍵。

設計師表示，磚牆的日常保養也相當簡便，只需用毛掃或吸塵機清理表面塵埃即可。

復古花磚點綴廚廁

除了標誌性的紅磚牆，復古花磚亦是點亮全屋的另一功臣。廚房換上藍灰色櫥櫃，襯托黑框玻璃門與地面的幾何花磚，將原本容易顯得雜亂的煮食空間，梳理得井然有序且極具個性。

浴室同樣延續了這份巧思，在乾濕分離的佈局下，花磚由牆身延伸至面盆枱面，配合玻璃浴屏及鏡櫃燈帶，為實用為主的衛浴空間注入濃厚的設計美學，令狹長空間的層次更加豐富。

主人套房變溫馨親子書房

全屋最大膽的破格之舉，莫過於放棄傳統的主人套房設定。考慮到戶主極度重視親子相處時光，設計團隊將套房改造成結合閱讀、工作與娛樂的家庭共用空間。房內特設寬敞書枱與書架，父母能在此處理公務，同時陪伴子女溫習或玩樂。由於保留了套廁設計，日後只需添置一張活動床，該空間便能輕鬆轉化為臨時客房，極具彈性。

至於兩名年紀尚小的小朋友，則安排共享一間充滿童趣的睡房。房間善用垂直空間設置上下格床，騰出更多地面位置；窗邊的書枱迎來充足日光，方便日常學習。鮮綠色的牆身配搭淺木色家具與可愛掛畫，呼應了全屋大膽自由的色彩運用，為孩子打造出充滿活力的成長小天地。

圖片由 Viz Design 提供

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