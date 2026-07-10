家中冷氣死機恐變「蒸籠」 專家教4大急救法 通風不等於降溫 買窗膜勿單看防UV

本港氣溫持續飆升，炎炎夏日，冷氣機萬一突然不凍甚至死機，安樂窩隨時變成「焗爐」。若單位屬西斜、頂層或擁特大窗戶，熱力更容易積聚，甚至入夜後仍揮之不去。在等待師傅上門維修冷氣前，住戶不妨先從遮陽、隔熱、通風及減少熱源四方面入手，為室內進行「急救」降溫。《星島頭條》特此請教裝修學院校長鄧世民（Simon），為讀者拆解家居降溫與裝修選材實用貼士。

點擊睇專家4大家居除溫急救法：

1. 遮陽隔熱阻截熱力入屋

當冷氣機故障時，首要任務是阻截熱力入屋。Simon表示，日間陽光猛烈，尤其下午西斜時段，正確做法應是盡快拉上窗簾或百葉簾，避免陽光直射地板、梳化及木櫃等吸熱物料。他續指，窗簾雖能阻擋直射陽光，但因處於玻璃內側，部分熱力其實已悄悄入屋。若追求更徹底的隔熱效果，貼上窗膜會更為理想，能直接將熱力反射，從源頭減少太陽能穿透玻璃。至於頂層單位，住戶需特別留意防水隔熱物料的應用，市面上有部分產品支援裝修後補加，可作為長遠的降溫對策。

提及選購窗膜，不少人往往只著眼於「防UV 99%」等字眼。Simon提醒，紫外線（UV）主要導致皮具、木材老化褪色及傷害皮膚，阻隔UV並不等於真正隔熱。他解釋，判斷窗膜的隔熱效能，除了留意紅外線阻隔率（IRR），更應參考總太陽能阻隔率（TSER）。部分產品或許標榜IRR高達99%，但真正令室內升溫的是整體太陽能，因此整體隔熱效果未必成正比。同時，選購時亦要留意可見光透射率（VLT）。透光率太低會令室內昏暗，而且顏色越深並不代表越能隔熱，市面上部分高VLT的淺色窗膜同樣具備出色的隔熱表現。

2. 淺色物料減熱力吸收

坊間常有誤解，以為深色窗簾遮光力強，隔熱自然較佳。Simon澄清這是常見誤區，深色物料其實更易吸熱。若想依賴窗簾降溫，關鍵在於產品是否具備隔熱塗層，而非單憑顏色深淺或款式判斷。

裝修選材亦同理，他建議西斜房間應盡量避免大面積使用深色牆身、地板或飾面；相反，淺色系及反光度較高的表面，能有效減少熱力吸收，令空間視覺及體感上更添清爽。

3. 掌握通風時機善用對流

當成功從源頭阻截室外熱力後，下一步便是處理室內的悶熱空氣。失去冷氣庇護，許多人會選擇開窗吹風扇，但Simon指出，通風其實並不等於降溫。若日間室外氣溫高於室內，盲目開窗再配合風扇，反而會將熱浪捲入屋內，令環境更加侷促。正確做法是待清晨或入夜後、室外氣溫回落時才打開門窗，利用對流效應將涼風引入。若單位設計容許，可打開兩側窗戶製造「穿堂風」；若只有單邊窗，則可善用風扇、廚房或浴室窗戶協助換氣。4. 減少室內熱源與濕度

冷氣不能正常運作期間，任何室內熱源都會成為降溫阻礙。焗爐、電磁爐、乾衣機等家電運作時會釋放大量熱力，日間高溫時應盡量停用；膳食可改為簡單冷盤，或待早晚較涼爽時才下廚。

香港夏季普遍潮濕，高濕度亦會令人感到黏膩難耐。Simon建議，此時可考慮短暫開啟抽濕機以降低潮濕感，但需注意抽濕機運作時亦會發熱，不宜長時間在密閉細房內使用。此外，關掉不必要的照明或改用LED燈泡，均能減少額外熱源。最後他提醒，若家中冷氣未能即時修妥，而有長者、幼童、長期病患者或寵物，應盡早安排他們到商場或圖書館等冷氣場所暫避，以防中暑。

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向來提倡環保的前天文台台長林超英，過往也分享過如何「無冷氣」消暑度日，透過家居設置，教導市民不開冷氣也能涼快生活。

1.使用垂直百葉簾

林超英表示，現時新樓普遍都用上大片落地玻璃，大量陽光進入室內，直接曬熱牆壁、地板及傢俬等，令單位溫度上升。所以自己會選用垂直百葉簾，在日間擋住陽光，達致隔熱的同時，又能容許空氣流通。

2.蚊帳配合USB風扇

在高溫下，林超英會使用以直徑15cm的USB風扇製造涼風，遠距離吹上半身和頭部，將汗蒸發，就可以令皮膚表面溫度下降。林超英家中臥室設有蚊帳，蚊帳內有USB風扇，讓風力在蚊帳內製造氣流，不斷將身體熱量帶走，並產生涼快感，「大約距離1至2米，吹向頭和肩膊。」

3.睡竹蓆

林超英表示，自己至今仍有睡竹蓆的習慣。竹蓆是用竹篾做成，因竹篾導熱能力較強，當人睡在上面時，竹蓆能不斷通過熱傳遞把熱量帶走。有研究指出，使用竹蓆可有效降低4.2度體溫。

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