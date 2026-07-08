夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格

內地近年掀起一股「清水房」（又稱毛坯房）熱潮，年輕業主選擇不為單位作奢華精緻的裝修，轉而保留水泥牆身與地面的原始質感，不僅是為節省裝修費，更逐漸演變成一種生活態度與個人風格的展現。一名來自重慶的女戶主在社交平台分享與丈夫親自操刀的工業風「毛坯屋」裝修成果，全屋不髹油漆、不鋪地磚，徹底保留原始水泥質感，僅花費40天及3萬元（人民幣，下同）。

崇尚隨性美式生活 拒絕千篇一律

綜合內媒及小紅書上分享，女戶主Daring年輕時曾於國際貨輪任職，隨船遊歷世界各地，見識過各國風土人情與多元化的家居風格。其後，她結識現任美籍丈夫，兩人在重慶租樓長達8年，終於在今年3月成功「上車」，購入這個建築面積99平方米（約1,000平方呎）的單位。

在與丈夫相處期間，她深受美式生活思維啟發，嚮往隨性、無拘無束且寫意自在的居住氛圍。因此在規劃新居時，兩人決定打破常規，保留原始的「毛坯屋」風格，並巧妙透過傢俬及復古式燈具等軟裝佈置來點綴空間。她強調，這項決定並非單純為了慳錢，而是不願隨波逐流，希望藉此真實展現專屬的個人風格，「高級的裝修不一定要花大錢，獨特的審美才能體現品味。」

單位受惠於特大窗戶與無遮擋視野，充足自然光灑入室內，中和了水泥牆的冷硬感；配合髹上白色的天花板，減低空間壓迫感。客廳的視覺焦點落在一張長約3米的二手實木餐枱上。這張僅花費800元購入的餐枱，由Daring親自打磨並髹上油漆，配搭全不鏽鋼收納櫃，奠定結合美式復古與粗獷工業風的基調。為平衡水泥牆的冰冷感，她加入原木擺設、啡色皮梳化及豆袋梳化，再輔以金屬軌道射燈及暖光吊燈作照明，利用柔和光線對沖牆身質感，注入鬆弛療癒的居家氛圍。

數百元改造開放式廚房

廚房改造成本更可謂極致低廉，Daring表示僅花費數百元便大功告成。她指，取得裝修許可後，即拆除一幅非主力牆，並從建築廢料中揀選完整紅磚，重新堆砌成廚房牆身與中島枱。待凝固後塗上多層固沙漆，一個帶有濃厚工業風的開放式廚房便告誕生。收納方面同樣化繁為簡，棄用傳統廚櫃，改於牆身加裝三角承重架及實木層板擺放碗碟，簡單實用。

穀倉門藏衣帽間 水泥浴缸具巧思

至於睡房設計貫徹簡約，正中央放置雙人懸浮床，灰黑色床品與水泥牆身互相呼應。床尾位置特設一道穀倉門，巧妙隱藏後方衣帽間，慳位之餘又能完美契合全屋工業風，配合壁燈與文件櫃，營造出和諧視覺效果。

浴室設計亦充滿實用巧思，她花費200元從網上購入摺門，輕便且不佔空間。洗手台及浴缸均由Daring親手以水泥砌成，表面塗上專用防水漆，防霉防漏之餘亦具備極高耐用性。

一家三口入伙至今已有兩個月，Daring分享居住體驗，透露日常最愛在親手堆砌的紅磚中島枱上用餐，或於二手實木餐枱上辦公；閒暇時則與女兒在客廳梳化閱讀，享受簡單溫馨的親子時光。她坦言對現時生活感到無比幸福，「入住後才深切體會到，真正的幸福不需要腰纏萬貫，亦不必追求住豪宅、開名車；只要能安居在由自己親手設計、符合個人喜好的專屬小家之中，便已是最大的滿足。」

相關帖文及影片引起熱烈討論，不少人對這種工業風格表示讚賞，認為不僅能省下十幾萬元的傳統裝修費用，更能從根本上避開裝修物料帶來的甲醛污染問題；有人亦指出水泥材易打理及耐髒，大讚設計美觀與實用兼備。。不過，有意見質疑這類裝修未必真正慳錢，由於水泥牆身必須塗上專業防塵漆或固化劑，才能保持平整並避免灰塵剝落，若計及這批專用物料及施工成本，整體造價隨時較傳統裝修更高。

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