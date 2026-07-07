500萬翻新將軍澳2000呎洋房 重整三層動線 善用高樓底變出工人房

獨立屋空間寬敞，是不少人心目中的理想居所。但若多層格局欠缺周詳規劃，往往容易衍生動線混亂及採光不均等問題。今次介紹的將軍澳屋苑式洋房，實用面積約2,000方呎。戶主夫婦斥資約500萬元，委託in Him’s Interior Design設計師Samuel操刀，歷時約9個月作全面大翻新。設計師巧妙透過光線與動線，重新梳理三層空間及實用功能，更極致發揮高樓底優勢，為屋主度身訂造出兼具現代美學與舒適度的理想大宅。

整合垂直動線 柔和採光入室

Samuel表示，今次設計並非把三層空間分開處理，而是藉由光線與動線的整合，重新梳理整幢洋房的生活節奏。項目屬屋苑式獨立屋，水平視野雖受周邊環境限制，但自然光不算受阻，因此團隊將採光列為規劃重點，透過客廳布局、廚房開口位及主人房窗戶位置等改動，令光線更有效引入室內。

客飯廳以大面白色紗簾引入柔和自然光，配合白色牆身、米白色梳化及淺木家具，大幅提升整體空間的明亮度。設計團隊同時保留原有樓梯作為垂直動線核心，再按每層功能重新安排生活區域，將原本各自分散的樓層串連起來。

善用高樓底優勢 巧妙隱藏工人房

洋房地下主要為客飯廳、廚房、工人房及客廁；中層全層改造成主人套房；最高層面積較小，目前用作工人工作間、洗衣及儲物，必要時可兼作客房。

地下空間是今次改動重點之一。原本入門旁邊設有客廁，設計團隊重新規劃後，改為鞋櫃及儲物室，回應戶主大量鞋履及雜物收納需要。由於該層樓底較高，團隊善用垂直空間，在新洗手間及儲物室上方設置全新工人房，出入口設於樓梯半層位置，形成近似上下層的立體布局，充分利用每一寸空間，令整體配置更高效實用。

廚房改半開放式 弧形元素柔化空間

客飯廳的格局亦經過悉心微調，原本廚房出入口位於餐枱旁邊，令飯廳空間較為分散。設計團隊將廚房入口移至樓梯一側，原出入口改作矮櫃與工作枱面，既增加備餐及儲物空間，也令飯廳更見方正。新設計採用半開放式廚房布局，打破了空間隔閡，淺木廚櫃配搭深色石材牆身，與客飯廳的黑色水磨石地台互相呼應。

為平衡深色地面的沉重感，設計師在客廳加入米白梳化、灰色地氈與圓形茶几，令視覺效果乾淨俐落而不失層次；並在電視牆及轉角位融入弧形線條，有效柔化長方形客廳的生硬感。

主人房下移中層 專屬套房連露台

考慮到戶主年紀漸長，為免日常過分依賴上落樓梯，設計團隊將最高層的主人房移師至中層，令主要作息空間更集中。該層原有的兩房兩廁及偏廳被全面打通，蛻變成集睡眠區、梳妝區、衣帽間及大型浴室於一身的專屬套房。

套房以淺木地板配白牆，氣氛比地下大廳更顯放鬆。睡眠區靠近窗邊，紗簾配搭躺椅及綠植，營造出寧靜的私人角落。新主人浴室更巧妙利用連接露台的空間改建，可直通戶外，不僅方便晾曬及加快去濕，更大大提升通風效能及實用性。

因地制宜選材 隱藏風管提升美感

面對洋房容易受地區濕氣及花園環境影響的問題，Samuel在選材上特別注重防潮。與花園相連的地下選用抗水耐用的水磨石；樓上則鋪設防水性佳的木地板，並盡量避免使用易受潮的絨布及皮革。

冷氣方面，全屋採用隱藏式風管機，配合新格局重新規劃喉管與出風口，令設備完美融入裝潢。Samuel提醒，翻新獨立屋不應只著眼於表面裝飾，首要任務是全面評估建築本身質素，例如排查漏水隱患、結構損耗，以及通風採光條件，再以設計對症下藥，才能徹底解決根本問題。

圖片由 in Him’s Interior Design 提供

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