亂換「美容花灑頭」隨時爆炸 專家拆解水溫飆至70度原因 消委會警告4類要小心

夏日熱辣辣，回到家第一件事當然是洗澡，不少人為提升沐浴體驗，更會自行更換具備增壓、過濾、按摩或一鍵止水功能的花灑頭，部份產品外觀討好，更標榜具備美容護膚功效。不過，更換花灑頭絕非「尺寸啱就裝得」，裝修學院校長鄧世民接受《星島頭條》查詢時提醒，若花灑頭與家中熱水爐不匹配，不但影響出水及爐具運作，嚴重更可能釀成浴室安全隱患。消委會亦曾警告，附設開關水掣的花灑頭容易「中伏」，一旦阻礙壓力排放，導致儲水缸內部壓力過大，嚴重時將引發爆炸危機。

近年流行日本美容品牌推出的花灑頭，主打產生「超細氣泡」及「微氣泡」以深層清潔毛孔。有港人在Threads發文分享，指從日本購入一款人氣花灑頭，返港使用僅一日，熱水爐水溫便突然狂飆至逾70度，期間更一度失去熱水。事主嚇得立刻換回舊花灑，爐具才回復正常。帖文引發網民熱議，不少人留言警告切勿亂用高壓或慳水花灑頭。

裝修學院校長鄧世民表示，雖然水溫飆高未必會直接導致熱水爐爆炸，但突如其來的高溫極易令用家燙傷，因此不能掉以輕心。

水流受阻或令水溫突然飆高

為何更換花灑頭會引發水溫異常？鄧世民解釋，即熱式熱水爐的運作原理是一邊感應水流通過，一邊即時加熱。當新花灑頭具備節水、限流、混氣或增壓等功能時，會增加水路阻力，導致實際流經熱水爐的水量減少。在水流量大減但爐具仍以相若熱力加熱的情況下，水溫便會突然急升。

他補充，若熱水爐機齡較長、機件老化，或其感應及調節系統反應遲緩，再配搭這類功能「極端」的花灑頭，便較容易出現水溫異常。雖然水溫飆高未必會直接導致熱水爐爆炸，但突如其來的高溫極易令用家燙傷，因此不能掉以輕心。若換花灑後發現水溫忽冷忽熱或爐具反應異常，應立即停用並安排專業人士檢查。

消委會列4類花灑不宜亂裝

消委會亦曾發出警告，若家中使用「花灑式電熱水爐」，必須確保出水管時刻保持暢通。市民應避免亂用以下4類花灑頭：

1.配備過濾物料的花灑頭

2.增壓式花灑頭

3.具備按摩功能的花灑頭

4.設有開關水掣設計的花灑頭

其中最容易令人「中伏」的是附設開關水掣的花灑頭。這類設計方便用家在塗抹沐浴露時暫停出水，但對於花灑式儲水電熱水爐而言，關上水掣會阻礙壓力排放。這會導致儲水缸內部壓力過大，嚴重時更會引發爆炸危機。

這類潛在風險並非紙上談兵。今年3月大埔富善街一個單位曾發生電熱水爐爆炸事故，導致3名內地來港探親人士輕傷送院。機電署初步調查顯示，涉事的花灑儲水式電熱水器懷疑因安裝了不適當的花灑頭而肇禍。

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宜使用原廠認可配件

機電署指出，這類熱水器加熱時，儲水缸壓力必須經混合掣及花灑頭排出，因此絕不可在出水管加裝開關掣，亦不應將喉管接駁至洗手盆或浴缸。

消委會提醒，使用花灑式電熱水爐時，應只安裝原廠或生產商認可的混合水龍頭裝置及花灑頭；安裝或改裝電熱水爐，亦必須由註冊電業承辦商及持牌水喉匠處理。若使用時出現跳掣、漏水、異響，或有不正常蒸氣從花灑頭冒出，應立即停用並關掉電源，找合資格人士檢查。

裝修學院校長鄧世民。

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