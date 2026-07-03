租賃旺季帶動二手買賣潮 港漂一周「散貨」全屋傢俬 精明租客200蚊「執到寶」

隨着大量內地生來港升學，每逢暑假均是租賃旺季，並帶動了一股二手傢俬買賣熱潮，正在小紅書及Carousell等網絡平台上迅速蔓延。鑑於香港置業成本高昂，加上要棄置大型垃圾亦不容易，不少年輕買家及賣家均會將目光投向二手市場。一位準備離港的「港漂」黃小姐（化名）接受《星島頭條》訪問時表示，在短短一星期內極速清空全屋16件傢俬，成功套現約5,000元；另有一位精明租客陳小姐則指出，自己僅花200元便「執」到原價近2,000元的實木餐桌。

小紅書及微信群組成交易陣地

對於即將要遷居或離港的「港漂」而言，如何處理滿屋傢俬是一大難題。曾賣出多件二手傢俬的黃小姐提到，在港要將大型傢俬當作垃圾扔掉，不僅需要搬運至指定大型垃圾收集站，部份更可能需要支付額外費用，費時失事。因此，不少人索性將保養良好的傢俬放上網上平台「散貨」，除了減少棄置傢俬的麻煩，變相省下一筆搬運費，更能成功套現，用來幫補日後的機票或生活開支，可謂一舉兩得。

網絡平台Carousell上不時有發佈出售二手傢俬的貼文。

不少港漂會將不再需要的二手傢俬發佈在小紅書平台上。

為求順利交吉，黃小姐原本預留了半個月時間處理，並將傢俬拍照上傳至小紅書及微信二手群組，但市場反應意外熱烈：「一開始在小紅書發文，沒想到賣得特別快，其他二手渠道甚至都還沒用上。」短短一個星期內，16件傢俬已幾乎全數售出，買家涵蓋來港讀書的內地學生、「港漂」及部分香港本地人。

低價加快成交 收訂金防失蹤

她坦言，定價策略是快速成交的關鍵，一律以原價一半、甚至更低價格發售。她舉例，一部原價2,000多人民幣（約2,300港元）的洗碗機，最後僅以500多港元超低價售出。不過，她認為這種既環保又極具性價比的交易，讓買賣雙方皆大歡喜，最終所有傢俬亦成功套現約5,000港元。

針對在網絡平台進行二手交易，最怕遇到買家臨時爽約（俗稱「放飛機」）。黃小姐作為「過來人」，也分享了一些「防伏」心得，當買家確定購買及取貨時間後，「我會先收取傢俬價格10%金額作為定金，這樣能有效避免對方突然失蹤」。

此外，她強調「圖文並茂」與「誠實申報」是吸引買家及促成交易的不二法門，圖片必須全面展示傢俬細節與產品資訊，標題亦要精準，突出「二手」、「半價」等吸睛字眼以增加瀏覽量。更重要的是，若傢俬有任何磨損或損壞，必須在交收前向買家詳細說明，讓對方自行判斷是否接受，以免在面交時產生不必要的爭拗。

至於最令人頭痛的大型物流搬運，她表示多數買家都會自行透過GogoVan或Lalamove等電召客貨車平台上門自取，大大減輕了賣家的負擔。

短住不想花大錢 二手貨更具效益

另一方面，對於在港租屋的年輕一族來說，二手市場更是「尋寶樂園」。有本地租客陳小姐表示，由於租屋時對部分傢俬有剛性需求，但短期居住又不想花大錢購買全新傢俬，因此價格低廉的二手傢俬，極具經濟效益。

對於坊間常有「買二手傢俬，運費貴過件傢俬」的說法，陳小姐卻有一套精明的慳錢策略。她主要活躍於港人最常用的Carousell平台，搜尋時會鎖定「搬屋急放」、「自取」、「無發霉」及「就近地區」等關鍵字，並分享了自己一次極其划算的交易經歷：曾看中一張原價約1,800元的實木餐桌，二手放售價僅200元，連同80元運費，僅花不到300元便將心頭好運回家。

租客陳小姐僅花費不到300元購得實木餐桌。

交易前確認賣家大廈設有升降機

她提到，在交易前會詳細確認賣家居住的大廈設有升降機，再預約同區客貨車自取，只要集中在同區尋找貨源，運費通常只需佔總預算的10%至25%；但若跨區運送巨型傢俬，運費確實有可能高達貨品價格的一半，因此「就近交收」是買二手傢俬的鐵律。

實木及金屬傢俬屬首選 舊電器存隱患

縱使二手傢俬性價比極高，但也並非毫無風險。陳小姐亦坦言曾經「中伏」，曾購入一部二手抽濕機，結果使用了僅半個月便出現故障，無法維修，最終得不償失。這也讓其得出結論：實木傢俬、金屬收納櫃、餐桌椅等結構簡單的物品最適合買二手；但內部零件老化難以察覺的電器，以及床褥、枕頭等牽涉個人衛生的貼身用品，則強烈建議購買全新。

對於二手傢俬運抵後，她更自有一套熟練消毒程序：先用吸塵機吸走所有灰塵，再用消毒濕巾全面擦拭每個縫隙與底部，最後噴灑除菌除臭劑，放在通風處晾曬半天，確保衛生無虞。

整體而言，二手傢俬買賣熱潮在香港方興未艾，這不僅反映了市民在經濟壓力下的靈活變通，更在無意間推動了資源回收與循環經濟。無論是急於清空單位的離港客，還是精打細算的租屋族，只要掌握好溝通技巧與選購指南，都能在這個龐大的二手市場中各取所需，達致雙贏。

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