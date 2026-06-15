大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決

裝修新居本是充滿期盼的開心事，但內地江蘇卻發生了一場「烏龍」的施工事件。一戶已完成裝修的單位被走錯樓層的裝修工人誤拆，直接變回毛坯房（即清水房）狀態，最終業主僅獲賠償1.1萬元（人民幣，下同）。

廚衛設施遭拆毀

綜合內媒報道，事件發生於江蘇無錫市梁溪區一個屋苑。403室業主早前委託裝修公司進行拆除及翻新工程，不過判頭僅指示工人自行在單位門邊取鎖匙入內，其後裝修工人不慎行錯樓層去到303室，到場後又未有仔細核對房號。因同幢303室與403室的間隔與外觀如出一轍，適逢303室租客剛退租，業主亦有將鎖匙藏於門口鞋墊下的習慣，工人見門外有鎖匙便順理成章直接開門「動工」，結果釀成這場拆錯屋的大烏龍。

303室原本附有裝修。（微博@荔枝新聞）

結果，303室全屋的牆面、假天花及廚衛設施慘遭悉數拆毀，而現成的家具、家電也全部拆除清理。直至翌日，303室業主上門赫見單位滿目瘡痍，當場驚呆並隨即報警。

江蘇無錫裝修工人因走錯樓層，弄錯施工單位並拆成毛坯房。（微博@荔枝新聞）

江蘇無錫裝修工人因走錯樓層，弄錯施工單位並拆成毛坯房。（微博@荔枝新聞）

法庭釐清責任 工人判頭需賠逾萬

事發後，雙方就賠償相關事宜多次調解，但始終無法達成一致。由於協商失敗，案件交由當地法院處理。

法官指出，涉事工人進場前未有核對單位號碼、盲目施工，是造成今次事故的直接原因。同時，該項目判頭未履行工地現場監管職責及施工核對義務，監管層面存在明顯疏漏，需承擔責任。

經法官按原有裝修標準逐項核算損失，並從中斡旋後，303室業主最終同意讓步，主動下調賠償訴求，由最初2萬元降至1.1萬元，由裝修工人及判頭分別承擔6,000元及5,000元。

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