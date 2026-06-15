Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決

家居裝修
更新時間：16:13 2026-06-15 HKT
發佈時間：16:13 2026-06-15 HKT

裝修新居本是充滿期盼的開心事，但內地江蘇卻發生了一場「烏龍」的施工事件。一戶已完成裝修的單位被走錯樓層的裝修工人誤拆，直接變回毛坯房（即清水房）狀態，最終業主僅獲賠償1.1萬元（人民幣，下同）。

廚衛設施遭拆毀

綜合內媒報道，事件發生於江蘇無錫市梁溪區一個屋苑。403室業主早前委託裝修公司進行拆除及翻新工程，不過判頭僅指示工人自行在單位門邊取鎖匙入內，其後裝修工人不慎行錯樓層去到303室，到場後又未有仔細核對房號。因同幢303室與403室的間隔與外觀如出一轍，適逢303室租客剛退租，業主亦有將鎖匙藏於門口鞋墊下的習慣，工人見門外有鎖匙便順理成章直接開門「動工」，結果釀成這場拆錯屋的大烏龍。

303室原本附有裝修。（微博@荔枝新聞）
303室原本附有裝修。（微博@荔枝新聞）

結果，303室全屋的牆面、假天花及廚衛設施慘遭悉數拆毀，而現成的家具、家電也全部拆除清理。直至翌日，303室業主上門赫見單位滿目瘡痍，當場驚呆並隨即報警。

江蘇無錫裝修工人因走錯樓層，弄錯施工單位並拆成毛坯房。（微博@荔枝新聞）
江蘇無錫裝修工人因走錯樓層，弄錯施工單位並拆成毛坯房。（微博@荔枝新聞）
江蘇無錫裝修工人因走錯樓層，弄錯施工單位並拆成毛坯房。（微博@荔枝新聞）
江蘇無錫裝修工人因走錯樓層，弄錯施工單位並拆成毛坯房。（微博@荔枝新聞）

法庭釐清責任 工人判頭需賠逾萬

事發後，雙方就賠償相關事宜多次調解，但始終無法達成一致。由於協商失敗，案件交由當地法院處理。

法官指出，涉事工人進場前未有核對單位號碼、盲目施工，是造成今次事故的直接原因。同時，該項目判頭未履行工地現場監管職責及施工核對義務，監管層面存在明顯疏漏，需承擔責任。

經法官按原有裝修標準逐項核算損失，並從中斡旋後，303室業主最終同意讓步，主動下調賠償訴求，由最初2萬元降至1.1萬元，由裝修工人及判頭分別承擔6,000元及5,000元。

相關文章：內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板

相關文章：毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」

相關文章：高級屋苑禁住戶露台曬被惹議 管理公司稱影響外觀拉低檔次 業主反批「管得太寬」

相關文章：業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決

相關文章：40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開

相關文章：內地男逾200萬購蔣介石故居對面物業 「收樓」驚覺是公廁 手執樓契卻遭保安阻撓

相關文章：錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯

相關文章：發展商擅改規劃「公廁變劏房」 業主斷言拒絕580元分紅方案 負責人死撐是活化

相關文章：買家200萬錯買北京中伏樓花 苦等三年驚揭一樓兩賣「新業主竟派師傅去裝修」

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
22小時前
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
影視圈
8小時前
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
社會
3小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
6小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
00:40
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
10小時前
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
減肥運動
4小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
3小時前