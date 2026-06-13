新居入伙後親人相繼病倒 揭宅中藏降 家中陰煞四伏｜金耀

林先生，四十六歲，祖籍福建，在馬來西亞檳城從事建材批發生意多年，為人務實低調，向來不信鬼神之說。兩年前，他斥資數百萬令吉在檳城購入一棟獨立洋房，裝修歷時近一年，滿心歡喜地帶同妻子及3名子女入伙。然而，入伙後不足兩個月，先是幼子無故持續發燒，繼而妻子開始失眠，長女亦變得暴躁易怒；更令林先生心寒的是，家中燈泡接連爆裂，飼養多年的老狗亦整日對著牆角狂吠不止。

正當林先生束手無策之際，經舊友轉介及致電詳述情況，我決定專程從香港飛赴檳城，親自上門勘察，果然有所發現。在客廳風水魚池的假山石堆底部，發現一個以黑布密封的小陶瓷瓶；睡房衣櫃頂部暗格內，亦發現一個以芭蕉葉包裹的符包；地下室入口牆身的石灰層內，亦發現一枚以黑線綁縛的符錢。三處降頭器物，分佈於宅內不同位置，形成一個完整的「封宅降陣」，目的是封鎖全宅氣場，令居住其中的家人陰氣入體。

細查裝修記錄，林先生憶起當年有一批裝修工人，由一名他不太熟悉的商業對手介紹而來，對方聲稱工藝精良，收費合理。林先生當時未加深究，照單全收。如今恍然大悟，極可能在裝修期間被人暗中植入降頭器物。

除降頭問題外，新居本身亦存在若干風水隱患，客觀上加重了降頭的破壞力。大門正對社區道路的丁字衝，形成「路沖煞」，主家宅不寧、意外頻生；主睡房的床位正對洗手間門口，穢氣長期直沖睡床，令居住者抵抗力日漸削弱；客廳的風水魚池位置雖有催財之意，但假山石堆造型尖銳，形成內堂煞，加上降頭器物藏於其中，煞上加煞，令客廳成為全宅陰氣最重的聚集點。

破解方法：清宅佈局 符咒鎮宅

針對林先生的個案，我在檳城現場先行處理緊急事宜，再安排林先生一家專程赴馬來西亞怡保總壇進行深層儀式，分三個階段逐步化解，包括清除降頭器物、調整風水佈局，以及開具符咒與鎮宅。

針對風水佈局而言，在大門外加設一對石獅，鎮壓路沖煞氣；客廳魚池的尖銳假山石全部移除，改以圓潤鵝卵石鋪底，化解內堂煞；主睡房床位調整方向，避開洗手間門口的穢氣直沖，床頭背靠實牆加設靠山，重建睡眠氣場防護。

此外，我另為林先生夫婦及三名子女各開具一道「護身平安符」，請他們隨身佩帶。最後，安排林先生全家專程赴怡保總壇，由龍王乩身親自主持「清宅開運、全家補運」大型儀式。儀式完成後，建議林先生全家每日以新鮮榕樹葉煮水沐浴，連續28天，持續淨化體內殘餘的陰邪之氣，強化個人氣場防護，令邪祟難以再度入侵。

後記

林先生事後感嘆說：「我做了幾十年生意，從來不信這些。但事實擺在眼前，家人的病，醫生看不好；家中的怪事，科學解釋不了。有些事情，真的要用另一個角度去看。」他亦憤慨地說：「裝修工人進入我家，我以為是來幫我建家，沒想到有人利用這個機會暗中加害。往後請工人裝修，一定要多加留意，不可輕信陌生人介紹。最好能請信任的師傅全程監工，才能真正安心」。

值得一提的是，林先生經歷此事後，主動捐贈50包白米予怡保總壇的慈善飯堂，用作每月為有需要人士煮飯派飯之用。他說：「能夠化解這場禍事，已是萬幸。希望這些白米能夠幫到有需要的人，也為我的家人積一點福報。」他更表示，日後每逢農曆新年前，均會捐贈一批物資回饋社區。

各位「星島頭條」讀者，如有家居風水奇難雜症，歡迎電郵至[email protected]

金耀

金瑤閣堪輿學家

相關文章︰餐廳老闆辛苦8年財來財去 受累「財入污池」格局 三步化煞可改善

相關文章︰單身女花數萬元購粉晶擺設 位置放錯 桃花催旺變催煞 「旺的全是爛桃花」

相關文章︰新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖

相關文章：床頭特意靠窗反致夜夜驚醒「靠山落空」格局影響運勢 3招簡單化解

相關文章：現代公寓常見「穿堂煞」 導致家人失眠兼多病 可從兩位置入手

相關文章：家藏雜物阻聚氣 屋主壓力變大 全屋檢查清理 「免財位受累 錢財留不住」

相關文章：鬼砸床原來醫學有得解 與家居整潔及能量亦有關 師傅教路一招簡單潔淨方法

相關文章：跟運程書擺風水物 誰知越擺越衰 「迷信擺設 不如保持家居整潔」

相關文章：辦公室「無靠山」再遇光煞 易生是非惹小人 做好三件事即化解

相關文章︰打工仔遭小人暗算阻升職 揭座位環境惹是非 3步調整可化解

相關文章︰馬來西亞情降之禍 商家生意感情齊轉壞 風水佈局助化解