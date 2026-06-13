美孚半世紀舊樓大變身 三口家豪斥150萬重劃格局 建大型鞋房增收納 設特色套房迎合現代家庭需要

樓齡逾半世紀的美孚新邨以實用率高見稱，但舊式單位往往存在走廊偏多、空間分隔零碎等問題。今次介紹的單位位於美孚新邨，實用面積1329平方呎。戶主為一對夫婦及一名已成年的兒子，為了追求更高質素的生活，戶主斥資約150萬元，委託設計公司Viz Design操刀進行徹底改造。設計團隊將全屋幾乎拆剩四幅牆，重新規劃格局，並運用原木、雲石與金屬等材質，為一家三口打造出極具空間感與質感的現代居停。

拆牆重整舊式格局 空間由零規劃

設計師接受訪問時表示，原單位雖屬三房間隔，面積充裕，但動線及房間分布未能配合現代家庭需要。舊有廚房、睡房及客飯廳分隔較多，走廊亦佔去不少空間。因此，設計團隊大幅拆改原有間隔，重新編排客飯廳、開放式廚房、睡房、浴室及衣帽間。翻新後，視線由玄關一路無阻擋地延伸至客廳及大露台方向，令逾千呎的大宅更顯開揚氣派。

入門鞋房集中收納 維持客廳俐落

入門位置打造的大型鞋房及儲物區，是今次設計的亮點之一。鞋房採多層開放式層架，三面均可擺放鞋履，上方亦預留高身儲物位置，方便收納鞋盒、行李及日常雜物。設計師將雜物集中於玄關旁處理，甫進大門，視線便不受雜物阻隔，單位即時予人開揚俐落的感覺

開放式廚房連接飯廳 盡享自然光

客飯廳是全屋的生活重心，設計團隊將廚房改為開放式，以深灰色櫃身配白色檯面，並加入大型中島吧檯，連接旁邊的木製餐桌，令下廚、備餐、用餐及聚會一氣呵成。飯廳位置設有大窗，設計師特意將餐桌安排於窗邊，讓家人可在充足的自然光下用餐、聊天及接待親友。

木間條修飾樑位 收起影音設備

全屋以原木色作主調，配合雲石、瓷磚及金屬細節，營造自然又帶輕奢感的家居氣氛。考慮到單位樓底不算特別高，團隊避免大量使用假天花以免壓低空間，改以延伸至天花的木間條設計及燈光來修飾舊樓常見的樑位，並將部分房門隱藏於牆身設計中，減少零碎感。

此外，戶主一家重視音樂及影音娛樂，客廳加入了Hi-Fi及卡拉OK設備。設計師摒棄傳統的大型電視櫃，將影音器材巧妙整合至旁邊的飾櫃中，令電視牆保持簡潔。灰色梳化、白色單椅與木色餐桌互相映襯，令公共空間充滿生活氣息。

睡房分區照顧私隱 夫婦「分床」仍相通

睡房區集中於客飯廳左側，公私分區清晰。兒子的房間以套房形式設計，備齊衣櫃、書桌及電視櫃，方便長遠居住使用。

此外，主人房的設計則極具巧思，由於兩夫婦習慣分床而睡，設計師將主人房分拆成兩個睡眠空間，中間以浴室及共用衣帽間作連接，並設有隱藏式趟門。需要時可關上門保持絕對獨立，日常則可隨時互通，完美兼顧個人私隱與夫妻間的連繫。房間延續原木色調，以懸浮床頭櫃減輕壓迫感，配合趟門及鏡面設計，感覺簡約柔和且明亮。女主人熱愛結他及鋼琴，設計師特別將其睡眠區打造成結合睡房、工作室及音樂房的個人天地。房內設有樂器、書桌及影音設備，利用木飾面與射燈將展示物件融入設計。

浴室方面，以雲石紋瓷磚為主調，配合玻璃趟門及白色潔具，部分牆身加入金屬配件提升現代感。其中一間設有浴缸的浴室，更於牆身預留了影音設備位置，讓戶主在沐浴時也能擁有極致的視聽享受。雲石紋理與全屋的原木、金屬元素互相呼應，風格高度統一。

圖片由Viz Design提供

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