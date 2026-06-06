馬來西亞情降之禍 商家生意感情齊轉壞 風水佈局助化解｜金耀 

陳先生，42歲，祖籍潮州，在馬來西亞檳城經營多家連鎖餐飲店，事業有成，家庭美滿，妻子賢淑，育有一子一女。然而，他的生活兩年前開始出現異變，先是與妻子爭吵頻繁，繼而生意出現問題，夥伴突然撤資、員工無故鬧事，銀行戶口更莫名其妙遭人投訴凍結。最令他百思不解的是，他開始夢見一名陌生女子，夢境清晰而纏綿，醒來後精神恍惚，對妻子日漸冷淡，脾氣暴躁，判斷力大失。家人見狀憂心忡忡，多方打聽之下，輾轉透過我的客人牽線，專程從檳城驅車南下怡保求助。

住所及辦公室現不尋常跡象

抵達陳先生位於檳城的住所及辦公室勘察時，我留意到幾個不尋常的跡象。住所睡房床底發現一個以黑布包裹的小紙包，內藏一束頭髮、幾塊碎骨及寫滿符文的黃紙；辦公室抽屜深處亦發現一枚以黑線纏繞的銅錢，背面刻有難以辨認的符號。這些，正是東南亞降頭術中常見的「情降」器物。

細問之下，陳先生憶起約兩年半前，曾與一名女商人有過短暫業務往來。對方對他頗有好感，曾多次明示暗示，但陳先生為人忠誠，一概婉拒。業務合作結束後，對方態度突然轉變，由熱情變得冷淡怨恨，不久之後陳先生的生活便開始出現種種異變。

風水上遇「長廊煞」及「刀煞」

除降頭問題外，住所風水亦同時出現嚴重問題。陳先生的睡房位於全屋的洩氣位，房門正對走廊末端，形成「長廊煞」，主精神耗散、意志薄弱；床位背後無靠，窗戶正對鄰近大廈的尖角，形成「刀煞」直射睡床，令人夜眠不安，防禦力大為削弱。

風水學認為，一個人居住環境的氣場強弱，直接影響其抵禦外來負能量的能力。宅氣本旺者，外來邪祟難以輕易入侵；一旦宅氣受損、四方漏氣，人的精神防線隨之崩潰，降頭等外來侵擾便會乘虛而入，事半功倍。陳先生的住所風水問題，正好為情降提供了最有利的入侵條件。

調整床位強化氣場防護

針對陳先生的個案，破解分兩個層面同步進行。風水佈局方面，首先將床底及辦公室發現的降頭器物以青綠色布小心包裹，切勿以手直接觸碰，帶回怡保神壇處理。睡房床位調整方向，使頭部朝向本命吉方，背後緊靠實牆，以強化睡眠中的氣場防護。

充足陽光增強全宅陽氣

窗戶外側加設一隻石雕或銅製麒麟，麒麟頭朝向對面大廈尖角方向，以其鎮煞之力化解刀煞直射；同時將窗簾盡量打開，讓充足陽光自由射入屋內，增強全宅陽氣，以陽光天然之力驅散陰邪之氣，這一點尤為重要，很多人誤以為化煞需要遮擋窗戶，殊不知陽光才是最強大的天然淨化力量。客廳財位及大門入口重新佈置，以化煞擺設重建全宅氣場防線。

攜護身符保護個人氣場

符咒方面，我親自為陳先生開具數「解降符」及「破邪符」各數道，請陳先生帶回檳城，分別張貼於住所及公司的指定位置，其中解降符專門針對情降符咒的能量連結；破邪符則在家宅及辦公室四方形成保護屏障，防止外來邪祟再度入侵。我另為陳先生開具「護身符」及「辟邪平安符」各一道，請他隨身攜帶，形成個人氣場保護層。

此外，我特別聯同馬來西亞一位低調行事的龍王乩身，專程安排陳先生夫婦來到怡保神壇，進行一場莊嚴的「解降開運」儀式。完成後，建議陳先生每日以新鮮榕樹葉煮水沐浴，連續四十九天，淨化身體殘餘的降頭影響，同時強化個人氣場防護。

後記：事主捐贈100包白米

儀式完成後約三周，陳先生反映夢境明顯減少，精神逐漸恢復清醒。兩個月後，他與妻子的關係大為改善，生意上的糾紛亦陸續化解，被凍結的銀行戶口在律師介入後順利解封。

值得一提的是，陳先生事後主動捐贈100包白米予我在怡保的眾生飯堂 ，用作每月為有需要人士煮飯派飯之用。他表示「能夠化解這場禍事，除了感謝師傅及龍王的幫助，也想盡自己一份力，幫助更多有需要的人。」這份心意，令在場所有人深受感動。善行與福報，從來都是相互呼應的。

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金耀

金瑤閣堪輿學家

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