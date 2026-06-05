夏日開冷氣小心「播菌」 拆解藏菌黑點 亂用清潔劑可致漏水 附保養4大貼士

香港夏日「熱辣辣」，不少市民近日紛紛重開家中冷氣機降溫。惟若忽視清潔，冷氣機隨時成為健康隱患。內地曾有一名男子因直接開啟一部閒置半年的冷氣機後，確診感染「退伍軍人症」，險些喪命。要確保家中冷氣機既夠凍，又不會在室內「播菌」，《星島頭條》就此向專業冷氣清洗人員查詢，如冷氣機主要在夏季使用，宜每兩年進行一次專業清洗，以清除機內塵垢及潮濕環境滋生的細菌和霉菌，同時維持冷氣機應有的製冷及散熱效能。

綜合內媒報道，去年武漢市一名32歲張姓男子因天氣轉熱，未經清洗便直接開啟一部閒置半年的冷氣機。連續吹冷氣3天後，他開始出現高燒、肌肉痠痛及乾咳等徵狀。起初他誤以為只是普通感冒，惟自行服藥後病情不但未見好轉，更惡化至胸悶及呼吸困難。其後他前往武漢市第三醫院求診，經胸部CT掃描後，醫生發現其左肺出現大面積感染，最終確診極具危險性的嗜肺退伍軍人桿菌肺炎，即俗稱「退伍軍人症」。

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風扇葉及出風口易藏菌

從事專業冷氣清洗的葉先生表示，冷氣機內多個部件均容易成為細菌或霉菌溫床，包括盤管、風扇葉及出風口等。當中尤其是出風口，在關機後因表面仍然冰冷，容易因溫差形成冷凝水，情況有如凍飲放在桌面後表面出現水珠一樣，為細菌滋生提供有利環境。

一般缺乏專業維修知識的市民，自行清洗時應僅限於隔塵網、外殼及蒸發器。

葉先生指出，現時清洗冷氣主要分為「定期自行保養」及「專業深層清洗」兩種方式。在自行保養方面，他建議一般缺乏專業維修知識的市民，自行清洗時應僅限於隔塵網、外殼及蒸發器，即隔塵網後方的製冷鋁片。市民應盡量避免自行進行深層清潔，原因是一般人未必熟悉冷氣機結構及拆卸方法，稍有不慎便可能弄濕電子零件，最終導致機件損壞甚至報銷，得不償失。

冷氣清潔劑難代專業洗機

他解釋，專業清洗能深入冷氣機內部，徹底清除霉菌與細菌，同時提升機件運作效能。專業人員一般會先施加化學藥水，再利用高壓水槍將積聚在機內的頑固污垢徹底沖走，而這類設備並非一般家庭可自行配備。

專業人員一般會先施加化學藥水，再利用高壓水槍將積聚在機內的頑固污垢徹底沖走，而這類設備並非一般家庭可自行配備。

提及坊間常見的冷氣清潔劑，葉先生坦言，有關產品主要靠泡沫逼出盤管上的輕微污垢，只能做到淺層清潔。若冷氣機每日開啟，最少需每半年使用一次，否則相隔太久才噴灑，清潔效用將大打折扣。他特別提醒，被噴劑逼出的較大污垢，極容易流入接水盤並堵塞去水口，繼而引發冷氣漏水問題。此外，這類產品亦無法觸及必須拆件才能清潔的深層風扇葉，因此始終難以取代專業深層清洗。

若只在夏季使用 宜兩年一洗

對於只在夏季使用冷氣的家庭，葉先生建議每兩年進行一次專業清洗；若屬一年四季均經常開啟冷氣，則建議每年清洗一次。這樣不但可減低細菌及霉菌滋生風險，亦有助維持冷氣機的製冷及散熱表現。

兩匹家用機清洗收費約600元起

冷氣清洗費用主要取決於冷氣機的匹數與數量。葉先生表示，以一部兩匹的家用窗口式冷氣機為例，合理收費約介乎600至800元；兩匹分體式冷氣的室內機收費則約為900至1,100元。清洗前，住戶需預先移走冷氣機附近物品；若清洗期間發現冷氣機本身有故障，維修費及零件費亦可能需要另計。

他提醒，長期不清洗冷氣機，不但會影響衛生及製冷效果，更會縮短機器壽命。原因是積聚在機內的塵埃及污垢帶有輕微腐蝕性，久而久之會侵蝕機件表面，加速室外金屬外殼及內部管道老化生鏽，情況有如汽車長期不清洗，污垢會逐步侵蝕車身一樣。

關機前先送風有助防霉

除了定期清潔外，日常保養同樣重要。葉先生建議在關閉冷氣機前，可先將溫度調至最高，讓冷氣停止製冷，再維持送風模式約1至2小時，以吹乾機內殘留的冷凝水及濕氣，減低霉菌滋生風險。至於剛完成深層清洗的冷氣機，首次開機時則可調低溫度並開大風速，利用冷氣運作時產生的水分，將殘留的化學物質稀釋並排走，效果會更為理想。

冷氣保養4大貼士

1.定期清洗

每月自行清洗1至2次冷氣機隔塵網，確保有效阻隔空氣中的塵埃，以保持室內空氣清潔。

2.深層清潔交由專業人員代勞

如發現冷氣機內部的扇葉發霉嚴重，或去水位塞了導致滲水，這些「大洗」程序風險較高，建議找專業人員處理，以免洗壞機器。如只在夏季使用冷氣，建議每兩年進行一次專業清洗；若屬一年四季均經常開啟冷氣，則建議每年清洗一次。

3.冬眠前要吹乾

如天氣轉冷不使用冷氣，建議先徹底清潔一次，並開啟送風功能去除機內濕氣，防止發霉，然後關掉電源。

4.關機前先送風有助防霉

在關閉冷氣機前，可先將溫度調至最高，讓冷氣停止製冷，再維持送風模式一段時間，以吹乾機內殘留的冷凝水，減低霉菌滋生風險。

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