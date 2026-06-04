年輕夫婦85萬築海景安樂窩 拆工人房建專屬品酒區 靈活規劃音樂天地

對於即將步入人生新階段的年輕夫婦而言，一個能體現二人生活品味的安樂窩至關重要。本次介紹的裝修個案位於馬鞍山雅典居，單位面積約874平方呎，原則為三房間隔。戶主夫婦對新居有著明確的期許，男戶主熱愛音樂與品酒，需要空間彈琴、錄音及招待朋友；女戶主則渴望擁有一間專屬的衣帽間。於是他們豪擲約85萬元，委託Viz Design的設計師，將單位改造成一個兼具藝術感、實用性與寬敞空間的溫馨居所。

客廳滿佈復古藝術氣息

步入玄關，一組帶有古典韻味的灰綠色鞋櫃率先映入眼簾，櫃體中央留空位置方便擺放鑰匙與生活照，展現出歸家的儀式感。玄關盡頭採用獨特的圓柱設計，配合同樣具備弧形線條的地板，在視覺上巧妙劃分客飯廳的領域，同時保持空間流動感。

客廳的設計則更具藝術氣息，梳化背牆選用柔和奶油綠色作為基調，搭配一張充滿復古格調的啡色亮皮質梳化，正好呼應男戶主收藏黑膠唱片的雅興。為了進一步提升空間效能，設計師特別在原有窗台位置增添坐墊，改造成梳化的一部分，既拓寬座位空間，也讓視覺感官更加大氣。

巧造半開放廚房與品酒偏廳

針對廚房的改造，受限於屋苑的結構，單位無法直接改裝為全開放式廚房。然而，設計師發揮巧思，在廚房與飯廳間的牆面鋪設與廚房內部風格統一、具有白色雲石質感的飾板，營造出視覺上的連貫性與開闊感。

更有意思的是，設計師拆除了原有的工人房，將其與廚房整合為一個多功能的「偏廳」及酒吧區。這裡設置了玻璃趟門與吧台，平日打開門扉可感受流暢的空間感，下廚時則能關上以阻隔油煙，成為戶主品味紅酒或與友人小聚的愜意角落。

獨享180度海景專屬空間

而在私人空間方面，改動最為顯著的是主人套房。設計師打通了原本的主人房與相鄰客房，將其合併為一間極具酒店感的星級大套房。其中一個空間變身為女戶主夢寐以求的衣帽間，內部不僅設有展示櫃陳列名貴手袋，還兼備了書房功能。

睡眠區則透過地台微升，營造出被包裹的安定感。令人驚艷的是，設計師善用雅典居標誌性180度弧形海景大窗，將其規劃為一處臨窗觀景區，讓男戶主在練習結他之餘，亦能與太太共賞無敵海景。

至於另一間房間則規劃為多功能室，目前有擺放鋼琴及麥克風，可作為男戶主的錄音室及音樂空間，長遠亦可隨時轉作客房或嬰兒房使用，展現了設計在生活細節中的彈性與體貼。

圖片由Viz Design提供

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