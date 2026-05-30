打工仔遭小人暗算阻升職 揭座位環境惹是非 3步調整可化解｜金耀

李先生，三十八歲，在一家跨國企業任職中層管理，工作能力獲上司肯定，眼看即將獲得晉升機會，卻在最後關頭遭人向高層打小報告，以莫須有的理由將他的晉升機會攔截。類似情況已是第二次發生，他憤憤不平地表示「我從不主動招惹任何人，為何小人總是找上我」太太見他鬱鬱寡歡，力勸他尋求風水師協助，他這才半信半疑地前來求助。

茶水間被視為「口舌是非之源」

到李先生辦公室勘察，發現他座位的右前方正是公司茶水間入口。茶水間是辦公室中人流最繁雜、言語交流最頻繁的地方，風水學中視此方位為「口舌是非之源」。他的座位長期受到茶水間人流氣場的直接影響，在形煞學上稱為「聒噪煞」，主口舌是非、遭人背後中傷。

此外，他的座位右側的白虎位擺放了一台持續運作的打印機，白虎位主「小人與競爭」，打印機的噪音與震動不斷激活白虎之氣，無形中強化了小人的破壞力。

背後一條走廊如「背後無山」

更甚者，他背後是一條走廊通道，人來人往，背後無靠，在風水學中稱為「背後無山」，主事業根基不穩，容易遭人在背後下手。三重問題疊加，難怪李先生在職場上屢屢成為小人的目標，努力付出卻總是功虧一簣。

很多職場上受小人困擾的人，往往將問題歸咎於自身性格或際遇，不斷自我反省甚至自我懷疑，卻從未想過座位環境可能才是問題根源。事實上，辦公室風水對人際磁場有著不可忽視的影響。

不少打工族為了方便或隨波逐流，從不主動爭取座位調整，任由公司隨意安排。殊不知，座位背後無靠、白虎位受動、正對茶水間或廁所，都是容易滋生口舌是非、招惹小人的典型格局。更常見的陋習，是以為在桌上擺放葫蘆、貔貅便可化解小人，卻忽略了根本形煞問題未解，任何擺設都只是治標不治本。

3招解救：化白虎 擋口舌 立靠山

針對李先生的個案，調整同樣分三步進行。第一步，將打印機從白虎位，即右側移至座位左方的青龍位，以「以龍壓虎」化解白虎煞氣。青龍位主貴人與升遷，將常用辦公設備置於左方，有助強化貴人運，壓制右方小人之氣。在原本白虎位改放一盆圓葉厚實的綠色植物，如金錢樹或綠蘿，以厚重圓潤的葉形「封住」白虎位的躁動之氣，令小人難以輕易發力。

第二步，針對茶水間方向的口舌煞，在桌面該側擺放一個厚重的天然石製文鎮或山形擺設，以土氣鎮壓口舌是非。石材屬土，土性穩重，有助吸納並化解來自茶水間方向的嘈雜氣場，令是非之氣無法直接衝擊座位。

第三步，解決背後無靠的問題。由於走廊無法封閉，建議李先生在椅背後方加設一個厚實的深色靠枕，象徵「靠山」；同時在座位後方桌邊擺放一個小型山形水晶或石雕，以強化背後靠山之氣，令他在職場上根基更為穩固，不易被人從背後算計。

奇門遁甲制煞 化被動為主動

空間調整之外，我特別引入奇門遁甲的「制煞」方法。奇門遁甲除了推算吉凶方位，亦可利用特定時空配合，主動化解不利的人事關係格局，將被動捱打的局面轉化為主動出擊的優勢。

排盤後，我找出李先生當年「天輔星」旺盛的時段，建議他在該時段內主動向直屬上司匯報工作進度，並刻意選擇坐於上司的「生門」方位進行溝通，藉助有利時空強化上司對他的正面印象。同時推算出當年「小人星」最為活躍的月份，提醒李先生在該段時間內保持低調，減少在公司內部發表敏感意見，以靜制動，待小人自亂陣腳。

後記：6周後職場氣氛有變

調整後約6周，李先生告知職場氣氛明顯轉變。上司開始主動徵詢他的意見，邀請他參與更多重要項目；而當初打小報告的同事，反因另一事件處理失當，在高層面前自身難保，威信大跌。

4個月後，李先生終於獲得他等待已久的晉升機會，成功升任高級管理職位。他來電致謝時說「我以前以為忍讓就能解決問題，原來不是自己不夠好，而是坐錯了位置，給了小人可乘之機。位置對了，格局順了，很多事情自然迎刃而解。」職場風水，從來不是玄之又玄的迷信，而是對環境、氣場與人事關係的深刻洞察。座位對了，貴人自來；格局順了，小人自退。與其在錯誤的位置上獨力硬撐，不如及早審視自己的辦公環境，從根源入手，讓努力真正得到應有的肯定與回報。

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金耀

金瑤閣堪輿學家

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