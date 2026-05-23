餐廳老闆辛苦8年財來財去 受累「財入污池」格局 三步化煞可改善｜金耀

陳老闆，45歲，經營一家中型餐廳已有8年。生意表面上絡繹不絕，每月營業額不俗，但奇怪的是，賬目結算後總是所剩無幾，不是設備壞掉要維修，便是員工突然離職要重新招聘，又或者食材成本莫名飆升。他形容自己的錢「好像有個洞漏走」，怎樣努力也填不滿。朋友勸他請風水師勘察，他起初半信半疑，拖了兩年才終於致電預約。

風水診斷：財位緊鄰廁所 漏財格

勘察餐廳後，問題一目了然。餐廳的收銀台即商業風水中象徵「財位」的核心位置，被安排在廁所門旁邊，兩者距離不足一米。廁所在風水學中屬「穢氣聚集」之地，財位緊鄰廁所，形成「財氣被穢氣沖散」的格局，古籍稱之為「財入污池」，主錢財難聚。

更甚者，收銀台正上方有一條橫樑壓頂，在形煞學中稱為「橫樑壓財」，對財運形成沉重壓制，猶如一隻無形的手，將每月辛苦賺來的收入死死按住，無法積累。

加上餐廳大門與廚房之間形成直線通道，氣流直衝而過，財氣無法在廳內停留聚集，形成典型的「穿堂漏財」格局。三重問題同時出現，難怪陳老闆8年來生意不斷，財富卻始終原地踏步。

常見陋習：招財擺設非越多越旺

許多商戶對財位的認識流於表面，以為在收銀台旁邊放一個招財貓、貼一張財神畫像便已足夠。殊不知，招財擺設只是錦上添花的輔助，若根本格局出現問題，任何擺設都是徒勞，甚至適得其反。《黃帝宅經》有云：「形勢既得，理氣方驗。」意思是先解決形態問題，催財佈局才有效驗。

陳老闆的餐廳收銀台旁邊，正正擺放了三個大小不一的招財貓，財神畫像亦貼在廁所旁的牆上。這種擺法，不僅無法招財，更將財神直接置於穢氣之中，可謂雪上加霜。不少從事飲食業的朋友都有類似的陋習，以為擺設越多越旺，殊不知方位錯誤，擺得越多，洩氣越甚。

解決方法：截水留財 三步化煞

針對陳老闆的個案，調整分三步進行。第一步，在收銀台與廁所之間加設一道矮屏風，以實木製成。五行之中，土克水，故同時在屏風底部兩側各放置一個厚重的陶瓷花器，以土氣從根本上壓制廁所穢水之氣向財位蔓延，令財氣不再受污氣侵擾。屏風高度以遮擋廁所門為準，關鍵在於形成視覺與氣場上的有效隔斷。

第二步，化解橫樑壓財。傳統方法以竹簫斜插懸掛於樑下，象徵將壓力洩走；然而針對陳老闆收銀台上方的橫樑，我建議同時採用另一方法在橫樑兩端各懸掛一串古錢，以金氣提振被壓制的財氣，再於收銀台正上方加設一盞暖黃色射燈，以火生土、土生金的相生之力，從下方反制橫樑的壓迫，令財位重新活躍起來。

第三步，在大門內側鋪設一張紫色或紅色地毯，面積覆蓋門口至少一米範圍。紫色象徵紫氣東來，貴氣迎門；紅色屬火，火能生土，土能聚財，兩者皆有助提振入門財氣。厚實的地毯同時可以減慢氣流速度，讓財氣有機會在廳內回旋停聚，從根本上解決「穿堂漏財」的問題。同時將廁所旁的招財貓及財神畫像全部移走，改置於餐廳東南方（財位），以正確方位重新發揮催財之效。

意想不到的一步：積福累德 廣結善緣

風水調整之外，我向陳老闆提出了一個許多人意想不到的建議，每逢農曆初一及十五，在餐廳為區內獨居長者及有需要人士免費提供飯食，每次最少派發100至200盒。

然而，我特別叮囑陳老闆，免費並不等於隨便。每一盒派出去的飯，都必須與餐廳正常供應的水準一樣，用心烹調，菜式豐富，飯菜熱騰騰地送到受惠者手中。施予，從來不是施捨；每一盒用心煮成的飯，盛載的是對受惠者尊嚴的尊重，讓每一位接受幫助的人，都能感受到被珍視、被善待，而非僅僅填飽肚子。這份心意，才是善行真正的核心。

此舉看似與風水無關，實則暗合風水學中「積德開運」的核心理念。風水古語有云：「福人居福地。」一個人的福報與德行，往往是決定風水效應能否充分發揮的關鍵因素。格局再好，若主人家德行有虧，風水之力亦會大打折扣；反之，廣結善緣、樂善好施，自然人緣廣聚，財氣隨之而來。

對餐廳而言，定期派飯不僅是回饋社區的善舉，更能帶動街坊口耳相傳，令餐廳在社區中建立真誠親切的形象，吸引更多街坊成為忠實熟客。這種由善行帶動的人氣，是任何廣告宣傳都難以複製的無形資產。

後記：做生意不只單靠努力

經過半年的堅持，改變悄然而至。風水格局調整後，設備維修費用大幅減少，員工流失問題明顯改善；而每月初一、十五風雨不改的派飯行動，每次準時備好100至200盒熱飯，令餐廳在社區中聲名大噪。街坊們看見陳老闆不是做門面功夫，而是真心實意地用心烹調每一盒飯，紛紛以實際行動支持，專程帶朋友前來光顧，更有不少企業客戶慕名查詢團體訂餐。

半年後，陳老闆的月營業額較調整前上升逾三成，更重要的是，賬目結算終於出現他8年來從未見過的可觀盈餘。他感嘆說：「原來做生意，不只是靠努力，更要靠空間的格局，還有做人的格局。煮一盒用心的飯給有需要的人，原來比任何風水擺設都更有力量。」

財運好壞，環境佈局往往是被忽視的重要因素。生意再努力，若格局有漏，始終是竹籃打水。與其年復一年在漏財的環境中硬撐，不如及早正視問題，從根源入手，再以善行積累福報，方能真正截水留財，讓努力得到應有的回報。

金耀

金瑤閣堪輿學家

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