屋企牆身永遠都只是白色? 重塑家居牆面5大美學方案｜唐耀賢

在香港的家居設計中，「全屋白色牆」往往被視為應對採光不足及空間壓迫的「安全線」。然而，牆面作為家中視覺面積最大的元素，不應任由它成為「只需留白」的一員，反而應透過裝修工藝及建材的配搭，來打破牆身單調的氛圍。今次帶大家重新思考牆面的設計及配搭可能性，讓四面牆壁成為生活品味的伸延。

1. 重塑採光及空間氛圍

色彩是改變空間氛圍最直接的工具。尤其針對香港普遍存在的採光難題，除了傳統的亮白色，近年流行色調柔和的「奶油色」或帶有灰調的「莫蘭迪色」，能更有效地捕捉並柔化自然光，消除純白牆壁帶來的冷漠感。

若追求更高層次的質感，藝術漆也是住宅單位設計的新寵兒。它打破了乳膠漆平滑的單調感，能透過師傅手工批盪的工藝，營造出如微水泥的大理石光澤，甚至是帶有織物觸感的絲絨漆。藝術漆不但賦予牆面立體觸感，更利用紋理在光影照射下產生的深淺多層次變化，讓牆身展現出流動的視覺層次，突顯極強的奢華感。

近年流行色調柔和的「奶油色」或帶有灰調的「莫蘭迪色」，能更有效地捕捉並柔化自然光。

2.隱形門板的統一整合術

對於部分本地屋苑或小型單位來說，「五門歸心」——即客廳被房間門、廚房門及廁所門環繞，一直是裝修時最棘手的難題。這不僅令牆面觀感不理想，更大幅限制了家具的擺放位置。

解決方案在於「牆、門一體化」的隱形門設計。利用木飾面板或色彩一致的裝飾板將門片與牆身整合，並取消傳統門框及把手。當門扇關閉時，門片完美隱入牆面線條中，這種視覺上的連貫性不僅能讓客廳觀感倍增，更令空間有工整美感，將原本的結構缺陷轉化為簡約大氣的設計亮點。

3.牆紙的獨特魅力

雖然本地市場已經以油漆為主流，但牆紙在營造空間獨特性上擁有無可媲美的優勢。牆紙的美感在於其豐富的圖騰及立體材質紋理，從細膩的亞麻編織感、華麗的幾何圖案，到極具意境的手繪風景壁畫，都能瞬間為空間提升格調。

在飯廳或睡房床頭一面貼上「主題牆紙」，能提升家居的精緻度及獨特性，脫離樣板房的平庸感。而現今的新式牆壁貼更是追求質感的首選，不僅防水耐用、防潮及高透氣性，能適應多種空間環境，其施工時間快，對喜歡 DIY 的戶主極為友善。最重要的是，這類材質拆除方便且不傷牆體，讓屋主在享受的同時，也能隨心所欲更換風格。

雖然本地市場已經以油漆為主流，但牆紙在營造空間獨特性上擁有無可媲美的優勢。

4.多元化牆面裝飾

若不想大動干戈改變牆身結構，靈活的裝飾也能為空間增添氣派及展示個人品味。多變化的洞洞板結合了收納及展示功能，可隨時更換掛鉤及層板，讓牆面成為生活紀錄展示區域。對於科技愛好者，拼接智能燈板可以提供自定義氛圍，透過不同色彩排列，讓牆面在入夜後化身為流動的光影藝術。

此外，局部嵌入鏡面能反射光線並延伸視覺深度，是細單位理想的配置。另外，琺 瑯板也是市場上頗受歡迎的產品，利用磁吸在牆壁上，好處是極易清潔，可用作廚房及兒童塗鴉區。如果想更有藝術氛圍，加入仿岩石板引入大自然的粗野質感，讓牆面更有層次。

5. 實用結構及收納

牆身除了裝飾之外，也可以用作儲物區域。現時本地相當流行的壁龕設計利用外加厚度的牆身，挖出一個內嵌收納位，在浴室或長廊位置能省去凸出的層架，保持動線流暢且極具設計感；而在客廳或玄關，薄身懸空櫃也是輕量化收納的選擇。

櫃體底部設計與地面分離，再配合隱藏式燈帶，能消除大型儲物櫃的笨重壓迫感，同時營造出視覺上的輕盈感及延展性。這種利用牆面爭取空間的設計美學，在香港住宅環境中顯得尤為珍貴及實用。

定義屬於自己的牆面敘事

雖然大多業主都會希望把牆面留白，令空間上看起來更簡潔、更有條理。但其實適度加入裝飾、色調，已經可以為家居帶來不一樣的氛圍。從藝術方面的質感追求，到實實在在的結構優化，每一種選擇都可以重塑生活的溫度。多元的材質及設計，才能讓空間真正進化為一個有靈魂、有深度的「家」。下次裝修時，不妨將牆面視作一場美學實驗，可能會發現，當牆面「活」起來時，整個居所的生命力也隨之被喚醒。

唐耀賢

好師傅創辦人