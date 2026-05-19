西半山千呎宅摒棄收納至上 設巨型展示櫃化身私人藝廊 打造專屬音樂區

家居設計並非一成不變，而是隨着居住者的人生階段與生活態度而進化。今次我們參觀的單位位於西半山，實用面積約1100呎，為3房間隔，由Hei Design操刀本次裝修設計。特別的是，該單位十年前亦是由同一設計師為戶主設計；十年過去，戶主期望告別昔日「功能至上、用盡空間收納」的模式，選擇斥資85萬元，將新居蛻變為展現個人品味與熱情的「生活藝廊」，見證生活態度的昇華。

巨型展示櫃 化身私人藝廊

甫入單位，客飯廳的濃厚藝術氣息令人眼前一亮。映入眼簾的是玄關一面大型圓拱全身鏡，設計師巧妙地在鏡後嵌入燈帶，柔和光線為帶有天然石材質感的鏡框打上一圈溫暖光暈，既實用又充滿儀式感。鏡旁一道由垂直木條組成的特色牆，上面設有幾何造型的掛鉤，將功能與美學無縫結合。

飯廳空間的靈魂落在一張圓形雲石餐桌上，配以造型典雅的餐椅；上方一盞華麗的環形水晶吊燈，為用餐區注入一絲奢華氣息。設計師指出，整個客飯廳最大的設計亮點，在於一組由玄關一直延伸至客廳的巨型儲物及展示櫃。它打破傳統以儲物為主的設計思維，靠近飯廳的一側被打造成玻璃飾櫃，戶主珍藏的精美瓷器、碗碟在此得以完美展示，不僅免卻了將珍藏埋藏於實門後的浪費，更讓飯廳瞬間化身為戶主的專屬藝廊，每一件藏品都成為點綴空間、營造呼吸感的元素。

客廳打造音樂三角區

客飯廳還設置了鋼琴演奏區，設計團隊大膽地打破常規，以鋼琴所在的音樂區取代傳統的梳化背牆。設計師透露，戶主極度熱愛音樂，對他們而言，這個空間「不只是用來住，而是用來感受」。透過該佈局，無論身處客廳還是飯廳，悠揚的琴聲都能縈繞耳邊；當琴聲響起，原本冰冷靜態的空間彷彿瞬間被注入了豐沛的情緒與生命力。

人字木地板 睡房增添溫暖

為了在視覺上巧妙區分不同的生活空間，主人房的鋪設細節上亦下足功夫。有別於客飯廳的空間處理，睡房區域特別採用了人字形木地板鋪法。這種經典的鋪排方式，不僅在細節上展現出低調的奢華，更為私人休息空間增添了一份溫暖與典雅的感覺。

主人房的設計核心，落在一面帶有幾何紋理的特色牆上，配以寬大的軟墊床頭板，營造出沉穩而富有質感的睡眠區。設計師善用長長的窗台，沿窗打造了一列與牆身衣櫃同色系的木質地台，既能儲物，亦可作為休憩角落，讓戶主盡覽窗外的城市景致。床側的大型衣櫃採用了半透明的灰黑色玻璃門，其透光特性既能方便戶主尋找衣物，亦在視覺上減輕了高身櫃體的壓迫感，令空間更顯深邃。最後，天花一盞線條流利、由無數水晶串珠組成的藝術吊燈，成為整個空間的點睛之筆，在統一的格調中，注入一份精緻的藝術感。

圖片由Hei Design提供

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