黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋

如何將有限的居住空間發揮到極致，是每個家庭的必修課。今次我們參觀的單位位於黃大仙，實用面積約800呎，3房間隔，由Viz Design的設計師操刀。戶主為一家四口，他們告別青衣舊居，搬入這個新單位，期望擁有一個更簡潔、開闊及收納功能強大的生活環境。設計師巧妙利用3米樓底優勢，不僅滿足了戶主對「無雜物」生活的想像，更打造出一個兼具實用與美學的「空中之城」，整個裝修工程花費約60萬元。

假天花一物三用

甫入單位，客飯廳的寬敞感令人眼前一亮。設計師指出，此處最大的設計亮點，在於飯廳上方一道貫穿的假天花。它看似簡單的裝飾，卻身兼三職：首先，完美隱藏了冷氣機；其次，其內部是一個巨大的儲物櫃，足以輕鬆收納全家多達8個旅行用的大型行李箱；最後，它在視覺上劃分了空間，成為獨特的設計焦點。

客飯廳的靈魂落在一幅巨大的白色電視牆上。這面牆並非虛有其表，它本身就是一組龐大的隱藏式儲物櫃，甚至可以將整部電視完全收納其中，關上門後即化身成一幅極簡風格的背景牆，瞬間將客飯廳的空間感拉闊延伸。設計師透露，原本計劃在此掛上一幅大型藝術品，但戶主一家更鍾情於目前的簡潔留白，為未來的生活留下更多想像空間。

睡房升高半空 盡覽窗外山景

單位內兩間子女房空間有限，設計師果斷地向高空發展。通過降低房門高度，並將整個床鋪平台「升至半空」，巧妙地在房間下半部開闢出集書桌、衣櫃及活動空間於一身的多功能區域。如此一來，無論孩子是在床上休息，還是在書桌前學習，都能透過窗戶欣賞到開揚的山景，絲毫不浪費天然的景觀優勢。

為保持空間的整潔，設計師在細節上也下足功夫。例如，通往閣樓床的樓梯，其本身就是一個實用的衣櫃；書桌上亦設有隱藏式暗格，可將所有電線、拖板等雜物完美收納。兩間房的佈局完全一致，僅以牆身和樓梯的顏色作區分——綠色代表兒子房，紫色屬於女兒房，在統一中展現個性。

主人房善用窗台 打造懸浮睡床

主人房的設計同樣貫徹了「善用空間」的原則。設計師將睡床直接建於長長的窗台之上，打造出一個猶如懸浮平台的休息區，下方則是容量可觀的油壓儲物地台。床邊設置了半透明玻璃衣櫃，其透光特性讓空間感更顯深邃開闊。考慮到男戶主有在家辦公的需求，設計師亦在床邊規劃了一張辦公桌，滿足了工作與休息的雙重需要。

為了令全屋風格更顯一致，走廊的設計也別出心裁。設計師將通往各房間的門製作成「暗門」，門身與牆壁採用相同的飾面和線條，融為一體，營造出俐落、和諧的視覺效果。

圖片由Viz Design提供

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