單身女花數萬元購粉晶擺設 位置放錯 桃花催旺變催煞 「旺的全是爛桃花」 ︳金耀

張小姐，三十一歲，從事金融業，樣貌端正，事業有成，卻在感情路上屢屢碰壁。她告訴我，過去三年換了四段感情，每次都是熱烈開始，狼狽收場，不是對方有婦之夫，便是感情騙子，或者一段無疾而終的異地戀。朋友笑她「桃花旺」，她卻苦笑說，旺的全是「爛桃花」。

細問之下，她透露了一個關鍵細節。大約三年前，她經朋友介紹認識了一位頗具名氣的「塔羅水晶師傅」，對方以塔羅牌配合水晶能量為她分析感情運勢，指她桃花運不足，需要在家居及辦公室同時佈置粉晶陣，方可催旺感情、吸引良緣。張小姐當時深信不疑，花費數萬元購入多個粉晶擺設，按師傅指示分別放置於辦公室及住所各處。起初確實感情活躍，追求者絡繹不絕，然而好景不常，每段感情都虎頭蛇尾，質素每況愈下，爛桃花一個接一個，令她身心俱疲，幾乎對感情心灰意冷。

家居辦公室雙重犯煞 桃花煞反噬

第一次見面，她帶我到住所及辦公室逐一勘察，兩個地方的問題一併呈現眼前。辦公室方面，她的座位正對著公司大門斜角方向，背後是一扇落地玻璃窗，左側擺放了一束嬌艷的紅色玫瑰，右側桌角則放了一個相當大的粉晶簇，晶體尖銳外露，折射辦公室燈光，閃閃生輝。乍看之下賞心悅目，實則暗藏隱患。

住所方面，床頭兩側各放了一個粉晶球，梳妝台上另有一個大型粉晶洞，客廳西南角亦堆放了數塊原石粉晶。整個居家空間，幾乎被粉晶團團包圍，陰柔之氣瀰漫全屋。

數萬元粉晶陣 催緣不成反成禍根

表面上桃花氣場十足，但問題正正出在這裏，粉晶擺放過多過密，且位置欠缺命理根據，已由催旺變成催煞。數萬元的水晶擺設，不僅沒有帶來良緣，反而成為招惹爛桃花的根源。

風水學中，桃花並非只有一種。真正有利感情的桃花，需要配合當事人的命格及流年方位，才能發揮正面效應。張小姐生於亥年，在傳統命理推算中，她的「咸池桃花」位落在申位，即西南方。她的辦公桌恰好面向西南，表面上似乎方向正確，然而辦公室那個粉晶簇擺放位置不當，晶體尖端朝向自身，形成「桃花煞氣反噬」；住所西南角的粉晶原石堆放雜亂，煞氣更重。兩個空間同時出現問題，雙重夾擊之下，主感情極不穩定、易招輕浮動機不純之人。

更關鍵的是，她辦公桌對正大門斜角，風水術語稱為「斜風煞」，加上住所床頭兩側粉晶同時夾壓，寢室陰柔之氣過盛，長期影響睡眠質素及判斷力，令她在感情選擇上屢屢失準，遇上問題亦難以冷靜分析。

新派玄學與傳統風水切勿亂混用

近年坊間興起以塔羅、水晶能量、星座為基礎的新派玄學服務，不少從業者將水晶擺設包裝成「催運神器」，配以精美包裝及動人故事，吸引大批都市人趨之若鶩，動輒花費數萬元購置各類水晶擺設。塔羅與水晶本身各有其系統與價值，但若將之混入傳統風水命理，卻缺乏命格、方位、五行的系統配合，往往流於表面，甚至弄巧反拙。

粉晶本為催旺感情的常用寶石，但風水學中強調「形煞第一」，尖銳晶體若朝向使用者，其所產生的煞氣遠大於催旺之力。擺放過多過密，亦會令陰柔之氣失衡，催的不是良緣，而是感情動盪。風水古籍《陽宅三要》早有記載，催旺桃花須先辨「桃花星」之吉凶，位置不對、五行相剋，不僅無助感情，更可能催動「桃花煞」，招致感情糾紛、第三者介入，甚至破財傷身。

據坊間風水師統計，在感情問題個案中，約有六成當事人曾自行或經人指導嘗試催桃花佈局，當中逾七成出現負面效果，主要原因是忽略了個人命格與方位配合，以及粉晶擺放的形態禁忌。花費愈多，未必效果愈好，方法不對，重金投入只會換來更大的感情挫折。

清場歸零 按命格重新佈局

處理張小姐的個案，我建議她首先將兩個地方所有粉晶擺設全部清走，讓氣場先行歸零，休養一個月，再按命格重新佈置。這一步至關重要，很多人急於求成，以為加添新擺設便可解決問題，殊不知舊有煞氣未除，新的佈局根本無從發揮。

一個月後，辦公室方面：在桌面左前方擺放一個表面圓潤光滑的小型粉晶球，球形無稜無角，催旺桃花之餘不帶煞氣；將原本的紅色玫瑰換成粉紅色或紅色蘭花配以綠色植物，取「水生木」之意，以水氣滋養木氣，令桃花根基穩固而不浮躁；在座位旁擺放一座小型桌面流水擺設，潺潺流水既可催動感情氣場，亦有助舒緩辦公室緊張氣氛，同時以水生木，進一步強化整體桃花格局；在座位背後加設矮書櫃作「靠山」，解決背後無依的問題。

住所方面：只在西南方（她本命桃花吉位）擺放一個心形粉晶或粉晶球，心形取其感情意象，球形則取圓融無煞之意，兩者均為上選，視乎個人喜好而定。其餘位置一概清空。寢室床頭改放白色系擺設，以平衡過盛的陰柔之氣，有助恢復清醒判斷力。

準時機方位，邂逅良緣

除了空間佈局調整，我亦為張小姐以奇門遁甲排盤，推算當年感情出行的吉方。奇門遁甲以時空結合推算吉凶，可計算出特定時段內，向哪個方位出行、社交，最有利邂逅真誠的感情對象。推算結果顯示，她當年農曆七月至九月間，向東北方出行最為有利，建議她在此段時間多參與東北方向的社交活動，把握難得的良緣窗口期。

後記：對的風水 遇對的人

三個月後，張小姐來電告知，她在一個朋友聚會中結識了一位誠懇的男士，對方正好居住在她家東北方向的地區。她笑說，這次感覺踏實得多，不像之前那種令人頭暈目眩的感覺，而是真正的安心。

她亦坦言，當初那位塔羅水晶師傅並非有意誤導，只是兩套系統本質不同，若不加辨別地混用，受害的始終是自己。數萬元的水晶，買來的不是良緣，而是一個深刻的教訓。

感情風水，從來不是催多便旺，花費多便靈驗。桃花若無根，旺極必傷人。粉晶擺對了是催緣利器，擺錯了卻是傷情利刃。真正的良緣，需要的是「對的位置，對的形態，對的時機」，而非盲目堆砌價值數萬元的水晶擺設。下次動手催桃花之前，不妨先了解自己的命格桃花位，方能事半功倍，花少錢辦大事。

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金耀

金瑤閣堪輿學家

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