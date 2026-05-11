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飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣

家居裝修
更新時間：12:44 2026-05-11 HKT
發佈時間：12:44 2026-05-11 HKT

本港多區市民近日在社交平台上大吐苦水，直指家中湧現大量飛蟻，引發一陣「飛蟻恐慌」。對於一眾住戶而言，最擔心的莫過於飛蟻大軍入屋脫翅後演變成白蟻，隨時將家中的木製建材及傢俬蠶食殆盡。一旦不幸被築巢，不僅大批家具需要棄置，甚至可能要拆屋重新裝修，絕對得不償失。《星島頭條》特別整理了飛蟻出現原因、飛蟻與白蟻之間的關聯，以及6大預防及消滅飛蟻秘訣 ，幫助大家應對這種在香港夏季常見的蟲害問題。

本港多區均有飛蟻湧現

綜合社交平台網民分享，昨晚本港多區均有飛蟻湧現，包括荃灣、沙田、大埔、元朗、屯門、啟德、藍田及柴灣等。有屯門居民直呼「成屋都係」，有馬鞍山街坊更形容戰況激烈：「幾十隻喺蚊網出邊好似喪屍咁想衝入嚟，另外幾十隻成功突圍而出，有蚊網都衝到入屋！」

不少人指出，即使長期緊閉門窗依然防不勝防。有住戶無奈稱，平時已裝有窗網，晚上更已將門窗緊閉及開啟冷氣，卻驚見飛蟻從冷氣機縫隙潛入，只能急忙用膠紙封死所有罅隙「頂住先」，但地板上仍不時出現漏網之魚。另一位24小時長開冷氣的街坊亦大嘆飛蟻生命力頑強，竟能突破露台玻璃門潛入屋內。

有住戶在長期關閉門窗的房間內連續發現數隻飛蟻，擔憂地表示：「唔知係咪出入開門時飛咗入房，好驚仲有未發現嘅已經變咗白蟻！」亦有網民指「有一隻但未捉到，好驚入咗櫃。」有人更崩潰直呼：「飛蟻真係好恐怖，有冇人明？」

拆解「大水蟻」習性 為何雨天特別多？

飛蟻又稱之為「大水蟻」，主要是出現於大雨前後而得名。事實上，每年春夏之間，特別傍晚時份，就會有大量蟻群在空中飛舞，而且會撲向燈光，飛進民居，甚至脫掉雙翅，對居民造成一定滋擾。

香港昆蟲學會會長饒戈指出，一個成熟的白蟻巢到了春季，就有相當數量的幼蟻發展成有翅成蟲，成熟的有翅成蟲會先留在巢內，等待合適的天氣條件才會集體分飛離巢。一般是攝氏20度以上、相對濕度達80%以上、氣壓急速下降至一個大氣壓以下；這正正就是構成下雨的天氣條件。分飛離巢後，飛蟻降落地面，雄蟲追逐雌蟲，待接觸後，不久四翅由肩縫處脫落，接着開始尋覓隱身場所，建立新居。

最愛陰暗潮濕地

飛蟻最常見使用兩種途徑入侵房子，第一，通過水泥裂縫、排水管、水管等地方入侵室內；第二透過分飛入侵，從巢穴飛出，尋找合適的地方建立新的蟻群，會在陰暗和潮濕的木製品繁殖。

若然看到家中出現飛蟻，先不用太過緊張，可確認是哪一種飛蟻種類，如果是身體顏色偏黑色的土白蟻，通常不會在家中寄居，土白蟻的習性生活主要是在戶外，只是被光源吸引而來。如果是顏色偏向乳白色的家白蟻，就建議驅趕，同時也要檢查家中的木製家品。

飛蟻分類

 類型 生活環境 體色（飛行階段） 危害程度

土白蟻（Subterranean）

潮濕土壤

偏黑色或深褐色

高，破壞結構木材

家白蟻（Drywood）

 乾燥木材，毋需土壤

偏乳白色

高，損壞家具、門框
土白蟻（圖片來源：台灣環境部）
土白蟻（圖片來源：台灣環境部）
家白蟻（圖片來源：台灣環境部）
家白蟻（圖片來源：台灣環境部）

如果家中環境潮濕，這些裝潢很可能變成牠們的巢穴，當發現了白蟻的兵蟻與工蟻，則代表家裡已經被飛蟻築巢，要盡快找到巢穴位置，使用白蟻藥或請專業滅蟲公司處理。

滅蟲公司如何對付入屋飛蟻巢穴？

在處理飛蟻過程中，滅蟲公司首先會評估這些蟻類是從外界飛入還是已在家中繁殖。如果判斷為外來飛蟻，則相對簡單，通常只需使用噴槍噴灑消毒劑即可。然而，若發現家中存在飛蟻巢穴，則需在巢穴處打孔，注入專門的白蟻藥水，以期望能夠一舉根除整個蟻群。若處理失誤，可能會導致白蟻群體大量涌出，數量甚至可達千隻之多。

專家教路 6招預防及消滅飛蟻

在飛蟻活動頻繁的季節，除蟲專家建議可採取以下6大防禦及消滅措施：

1. 緊閉門窗或加裝窗紗

預防飛蟻入屋的有效隔絕方法是緊閉門窗或加裝窗紗 。如果發現出現零星飛蟻，可以先關門窗以預防白蟻飛入屋；相反倘若發現家中有成群白蟻出沒，或可能是有白蟻築巢，需要找專人來處理 。

2. 轉用黃光燈或即時關燈

飛蟻擁有強烈的趨光習性，白光燈的色溫和光波波長較接近月光，而飛蟻會以月光作導航，因此白燈極易吸引牠們靠近 。轉用黃光燈能減低吸引牠們飛入屋的機會 。若發現飛蟻在家中出沒，即時關閉室內燈光亦可讓牠們自行飛走 。

3. 設置「水盆陷阱」

在家裡開一盞強光燈，然後在燈下放置一盆水，加入清水及少量洗潔精 。飛蟻會被水盆反射的燈光誤導而掉進陷阱浸死 。想更有效的話，可以先關窗、拉上窗簾，並關上非必要的光源，令入屋的飛蟻能更集中飛往水盆 。

4. 洗潔精與水混合噴灑

可預先準備一個噴霧瓶，將洗潔精與水混合 。洗潔精是一種有效的消滅飛蟻藥劑，能附著在牠們的身體上，使之脫水而死 。

5. 保持家居乾爽

環境潮濕會令白蟻繁殖速度大增，飛蟻脫掉翅膀後亦會立刻尋找陰暗潮濕的角落產卵 。故此在家中應多開抽濕機保持環境乾爽，即使有飛蟻入屋都可以大大減低其成功築巢的機率 。

6. 修葺家中角落及邊緣縫隙

如果飛蟻已經進入室內，則必須防止其築巢繁殖。牆腳線、廁所門腳、廁所洗手盆下的木櫃或廚房鋅盤等潮濕暗角，是飛蟻繁殖的絕佳地點 ，因此必須多加留意這些角落是否有出現漏水，並及時使用英泥或玻璃膠等修葺填補裂縫。此外，定期使用吸塵器清理房間角落，能進一步防止飛蟻停留。

資料來源：台灣環境英國自然博物館文章

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