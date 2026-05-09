90後女生鍾情租樓流動性高 不同體驗助認清自己 硬裝限制反變軟裝試煉場

對於不少香港人而言，租樓只是過渡期，買樓才算是人生終點；不過，對於90後家居佈置和旅遊內容創作者嘉嘉而言，現階段租樓反而是一種更貼近當下生活節奏的選擇。現時她與另一半租住新界一個實用面積約500方呎兩房單位，更不時在社交平台上分享佈置日常與心得，展現如何將這個家變成平衡生活質感、自由度與私隱的理想空間。她接受《星島頭條》訪問時表示，租樓流動性高，雖然面對業主加租或要求搬遷等挑戰，且在硬裝改動上有所限制，同時是一個絕佳契機，學習如何透過軟裝大幅提升居家質感。

業主變租客 摸索生活方式

雖然嘉嘉本身已經置業，但現階段選擇與伴侶租樓同居試婚。在她看來，這不只是住屋安排，更是一種循序漸進摸索生活方式的過程。她回想，剛畢業時想搬出來住，某程度上是想延續大學住宿舍時那種自由自在、可以掌控生活節奏的感覺，加上當時資金未算寬裕，於是先以租屋作為起點。

至於選擇現時這個單位時，她有幾個非常清晰的條件：通勤時間盡量控制在30分鐘內、交通要方便、景觀要開揚而且不望樓，同時每人租金預算約1萬港元以內。最後能遇上一位友善業主，單位條件又剛好符合預期，「可說是相當幸運」。

租樓優勢在靈活 體驗不同環境

相比起置業 ，嘉嘉認為租樓最大優勢在於靈活。在真正決定長居哪種環境之前，租住可以讓人親身體驗不同地區、景觀、座向與周邊配套，從而更清楚自己真正重視甚麼。

她曾經獨自住過旺角，原本以為市區生活方便熱鬧，但很快便發現每天清晨都會被港鐵通車聲吵醒。這段居住經驗令她意識到，比起熱鬧和便利，更在乎住所周邊環境是否清幽，以及窗外能否擁有較開揚的景觀。

不過，租樓的挑戰同樣明顯。她坦言，租住流動性高，但同時也可能面對業主加租、收樓或要求搬遷等不確定因素，而且硬裝上的改動往往受限，不一定能隨心所欲鑽牆、改配置甚至重新整理空間。正因如此，嘉嘉轉而把限制視為契機，學習如何透過軟裝提升居家質感。

推崇「Slow Decorating」 慢慢堆疊生活風景

嘉嘉不將自己的家局限於某一種特定的風格流派，主要是將自己喜愛的設計單品、充滿回憶的旅行紀念品，以及朋友送贈的禮物，以自己覺得最美觀、舒適的方式排列展示。靈感主要來自Instagram、Pinterest與YouTube，也會留意香港、新加坡、台灣等地的家居設計和改造案例。

此外，她每次旅行也會特意安排時間參觀家品店和選物店，藉此培養美感，觀察不同城市如何演繹生活空間。

在佈置方式上，她尤其推崇「Slow Decorating」——不追求一次過買齊、一步到位，而是透過日常積累，逐件尋找真正適合自己的物品。她會把在Threads或Instagram看到喜歡的項目先收藏起來，有時再用Canva、Photoshop甚至AI工具預先模擬搭配效果，確認協調才決定購入；若剛好遇上合適的，就慢慢把它帶回家。

首重斷捨離 參考 「751收納法則」

對於兩人同居後物品容易倍增的情況，嘉嘉認為第一步從來不是急著買收納用品，而是先斷捨離。她提到可參考「751收納法則」：內部收納空間如抽屜、衣櫃最多只放七成滿；外部可見收納空間如廚房檯面只放五成；至於展示型層架和展示櫃，則只放一成最值得被看見的東西。

在她看來，真正有效的收納，前提是減少不必要的物件。一年內沒用過的東西、壞掉的物品、功能重複的用品，都可以考慮丟棄、捐贈或轉送他人，再配合每月或每季一次固定整理，才較能避免雜物重新堆積。

在嘉嘉的家中，每一件單品都有其獨特的意義，而當中最具故事性的，莫過於她人生購入的第一件設計師單品——由日本大師野口勇設計的Akari燈。她坦言，這盞一直心心念念的燈具，是自己工作良久後才終於「捨得」買給自己的獎勵。

然而，這份喜悅很快迎來了「考驗」。燈具買回家不久，她的愛貓「墨丸」就調皮地在脆弱的和紙燈罩上抓出了二三十個小洞。面對人生第一件昂貴設計家品留下「傷痕」，嘉嘉坦言起初的確相當惋惜，但經過一段時間的消化，她的心態也隨之轉變：「後來細心一看，光線從那些貓抓的小洞中透出來，其實也蠻可愛的。這些痕跡，正是墨丸與我，以及這個家共同生活的印記。」她笑言，正因為有了這些痕跡，這盞燈才變得更獨一無二，也讓她更深刻體會到，所謂真正的家，本來就不是一塵不染、毫無瑕疵的樣板空間，而是充滿生活痕跡與情感記憶的地方。

平日選購軟裝時，嘉嘉偏好在直接在外地購入設計師單品，或透過官網集運回港，本地則會逛香港官方代理店，以及IKEA、Zara Home、Clip Studio等地方。她也提醒，網購時不能只看標價，還要留意當地額外稅項，「我家中第一件設計單品是直接從美國網站購入，最後連稅後的價格比預期高出不少，後來才發現原來在日本購買更划算。」

除了新品，她也常會留意Carousell和Threads上的二手放售。她認為，特別是IKEA一類家品，若碰上有心機保養的賣家，有機會用很相宜的價錢買到近乎全新的貨品，惟 購買任何二手品 前提是要慎防仿製品，交易前必須反覆確認商品詳情及賣家評價。

分散式燈源 改變氣氛最有效

燈具則是她認為最容易、同時能有效提升空間氣氛的元素。經過一整年研究與在家中反覆調整，她愈來愈相信「The smaller lights, the bigger vibe」這句話，比起單靠一盞主燈，透過不同小燈具組成分散式光源，更能營造層次、焦點與柔和氣氛，也特別適合租屋族，因為它們可隨搬屋一同帶走，位置與數量亦可因應需要靈活調整。

若要給預算有限、剛準備搬出來租樓或同居的年輕人三個最快入手的建議，嘉嘉會先由斷捨離開始，先清走重複和不必要的物品，讓空間回復清爽。

第二步是改善燈源，例如替最基本的燈泡加上easy-fit燈罩，或利用adaptor延伸成吊燈，單是IKEA最便宜約20元的紙燈罩，已可以在短時間內改變空間氣氛。

第三步是慢慢添置家品與選物，先在社交平台追蹤喜歡的家居創作者，把有興趣的單品收藏，然後利用Canva、Photoshop或AI整合自己的購物清單，慢慢逐一選購，循序漸進建立自己的風格。

受訪者Instagram及Threads

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