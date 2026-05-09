新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀

在香港公屋一房單位的風水諮詢中，「開門見廁」是極為常見且影響直接的格局問題。許多新婚夫婦入住這類細小單位後，往往在短時間內便感受到明顯不適。

黃太太是一名29歲的文職人員，與丈夫剛結婚一年多，兩人共同居住於觀塘一間典型的公屋一房單位。單位只有一個睡房加一個開放式客廳，走廊非常狹窄。起初新婚生活甜蜜，但搬進單位半年後，情況開始急轉直下，黃太太經常感到疲倦、頭痛，夜間容易驚醒；丈夫則脾氣變得急躁，腸胃偶有不適，夫妻間因小事爭執的次數明顯增加。兩人原本計劃儲錢準備將來置業，卻發現每月開支總是超出預算，感覺「運氣一直卡住」。

穢氣與濕氣直沖客廳及睡房

我到黃太太家中勘察後發現，今次最直接影響這對新婚夫婦日常生活與感情的，正是廁所格局。大門一開，視線幾乎直對廁所門，由於單位細小，走廊短而直，開門時穢氣與濕氣極易直沖客廳及睡房區域。

傳統陽宅風水理論認為，廁所屬「穢氣」與「水氣」聚集之處，代表排泄與清除。若大門或主要通道正對廁所，便易形成穢氣直沖之局。

《陽宅十書》等古典陽宅論著強調，入門之處宜先見明堂開闊，忌直沖污穢之所。《八宅明鏡》亦指出宅內各方位需避開污穢沖擊，以免耗損元氣，否則濁氣入宅，易導致居住者健康波動、精神不寧及人際關係受影響。在公屋一房單位這種空間極為有限的環境中，此類格局的影響更為明顯，因為氣流缺乏迴旋空間，容易快速擴散至全屋。

入口加裝不透光布簾或珠簾

正確處理公屋一房單位的「開門見廁」，應優先採用簡單、不需大改動的風水方法，核心原則是「阻隔穢氣、提升明堂、維持清潔」。我建議黃太太在大門入口加裝不透光布簾或珠簾，減弱直視及氣流衝擊。

廁所門宜常關 保持高度清潔

此外，廁所大門要養成經常關閉的習慣，並保持廁所內高度清潔。在廁所門內可加設布簾或珠簾，長度至少由門頂延伸至腰部以下，確保開門時看不到馬桶。同樣，大門入口的布簾或珠簾亦應保持差不多長度，以有效緩衝穢氣直沖。

若空間非常緊迫，亦可考慮在廁所門前加設磨砂玻璃拉門，進一步減弱視線衝擊。

為加快調整效果，我運用奇門遁甲為其起盤，發現當日局中「休門」落於西北方乾位，利於金水調和與安定能量。因此建議在玄關西北角放置一件小型金屬飾品或白色陶瓷器，輔助收納穢氣並穩固氣場，但必須配合日常維護，奇門遁甲在此僅作為時空能量分析工具，幫助精準找出有利方位，核心仍是尊重傳統形勢原理與居住者的持續保養。

各位「星島頭條」讀者，如有風水奇難雜症，歡迎電郵至[email protected]

金耀

金瑤閣堪輿學家

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