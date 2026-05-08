將軍澳發霉廢屋大變身 孝順仔斥55萬為八旬母造安樂窩 巧用一招增設外傭床位

單位日久失修，加上嚴重滲水，隨時變成令人卻步的「廢屋」。今次介紹的單位位於將軍澳新都城，實用面積約470方呎，兩房間隔，業主是一名40多歲的孝順兒子，與八旬母親同住。單位已丟空一年，由於樓上爆水喉及本身潮濕問題，牆身大面積發霉，慘不忍睹。業主決心徹底翻新，為母親和自己打造一個舒適安全的安樂窩。最終他找到RayHome Interior的設計師Raymond，斥資約55萬元，不僅根治了潮濕問題，更巧妙地在有限空間內，為未來的外籍傭工預留了位置，打造了一個充滿溫情與實用機能的家。

裝修前：

根治頑固潮濕與滲水

Raymond憶述，「我們一上到單位，看到潮濕的情況有多厲害」。單位丟空多時，加上曾有牆紙，濕氣無法散去，導致全屋佈滿霉菌。要徹底解決問題，設計團隊採取了比常規更深層的處理方法。Raymond解釋，「一般剷底只會到批灰層，但我們除了剷底，更用刨機將舊底層刨走，直到見到石屎層，才重新做防潮批盪和批灰。」這種做法雖然工序更繁複，卻能確保從根本上杜絕濕氣，一勞永逸。

為母親與未來傭工綢繆

考慮到母親年事已高，以及未來可能需聘請傭工照顧，空間規劃成為另一大挑戰。首先，Raymond在浴室加設了一張石屎凳和扶手，讓老人家洗澡時若感疲累可以坐下休息，盡顯心思。

最大的改動在於房間佈局，為了增加一個傭工床位，設計師拆除了母親房與走廊之間的牆壁，利用偷來的空間建造了一個衣櫃，並將牆身向走廊推出少許。如此一來，房間便能容納一張「子母床」，下方床位剛好讓傭工姐姐未來可以拉出使用，既方便照顧老人家，又保留了各自的空間。

迎合兩代人審美

在設計風格上，單位巧妙地融合了兩代人的喜好。全屋以簡潔明亮的淺色系為基調，但在私人空間則各有不同。母親房採用了她心儀的柔和色調，營造寧靜舒適的氛圍；兒子的房間則應其要求，選用了胡桃木色的飾面，感覺更為沉穩。

此外，設計師亦細心處理了單位的神位。為迎合老人家傳統習俗，神櫃保留了必要的紅色，但特意選用了較為低調耐看的暗紅色，並透過簡潔的線條設計，使其融入現代家居風格之中，毫不突兀。

滿足全屋收納需求

收納是這個家的另一設計重點。客廳的電視櫃、兩個房間的窗台，以至母親房的床尾，所有可用的空間都被打造成了隱藏式儲物櫃。其中，兒子的睡床設計最為特別，為了滿足他「床下要能垂直放入三至四個行李箱」的要求，設計師特製高架床搭配電動油壓臂，輕鬆升起後便是一個極深的儲物空間，完美實現了業主的需求。兩間房的衣櫃皆設拉出式全身鏡，細心照顧日常需要。