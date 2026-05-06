內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板

近年內地年輕人興起一場「清水房」（又稱毛坯房）熱潮，旨在節省裝修費及減輕財政壓力，以最低成本盡快入住單位，不少人亦會在社交平台分享居住體驗及慳錢心得。據內媒報道，湖南長沙一名90後外科醫生，搬入了面積200平方米的毛坯房，全屋不刷白牆、不鋪地板，保留原始水泥質感，營造出一種粗獷而簡約的工業風格。

曾低價出售精美裝修居所

綜合內媒及小紅書上分享，現年35歲的男戶主居於湖南長沙，任職三甲醫院外科醫生。他表示，內地醫療行業近年步入寒冬，加上早前錯誤估計自身經濟狀況而換入大單位，令自己陷入進退兩難的局面。隨着樓價回落，他不得不以低價出售原先附有精美裝修的居所，變相白白損失一筆裝修費。如今他頓悟「經濟有周期，人無再少年」，決定跳過常規裝修，只作最基本處理便直接入住，為自己騰出一個喘息空間。

他於去年3月收樓後，花費約1萬元人民幣進行基礎改造。整個施工過程相當簡單，包括牆面塗上透明的牆面固化劑以防止掉灰，待翌日再加上「罩面漆」，部份日常活動較頻繁區域會反覆塗刷3遍，最終做到無塵無灰效果，平日可直接拖地清潔，亦能自在赤腳行走。

採光充足 打通全屋間隔

該單位屬南北通透戶型，即南、北兩側均設有窗戶，室內採光充足。推門進入後，映入眼簾的是一大片空曠區域，沒有玄關櫃或大型收納櫃，大量的留白讓空間顯得寬敞。

即使牆身保留灰色水泥質感，在自然光映照下亦不會覺得昏暗壓抑。男戶主更大膽拆除原本客廳與客房之間的間隔牆，將空間改為完全開放式。原有電視牆亦一併捨棄，裝上一部可360度旋轉調節的懸掛式電視機，不僅起分隔空間作用，無論身處客廳還是睡眠區，都可隨時觀賞電視或追劇。

雖然是毛坯房，但單位休憩功能依然齊全，擺放了一張加寬的弧形黑色三人沙發，成為了全屋中心，配搭地毯後清晰劃分出生活區，亦與灰色水泥牆面互相呼應。對於屋內大面積的水泥牆，他更索性將其視為畫板，親自在牆身作畫，直言「毛坯房這麼大的天然畫板，不亂寫亂畫真浪費。」

單位內放置了一張長桌，平時當作小餐桌或茶几使用；若將其移至窗邊，便能作為一張面朝山巒樓宇的辦公書桌。至於睡眠區，戶主直接將兩米寬的雙人床墊鋪在地板上，省卻了購買床架及訂造衣櫃的費用，生活雜物則統一收納在另一間獨立房內。

沒裝修廚房 天天吃外賣

浴室地板鋪設了磁磚，再以美縫劑填補縫隙。戶主直言，小面積施工尚可自行處理，但若屬大範圍作業，仍建議交由專業人士負責，否則相當耗費體力。不過完工後效果理想，也令他更體會到細節處理對整體觀感的重要。

這種極簡生活雖然慳錢，但也帶來一些生活上的妥協。男戶主透露，由於屋內沒有裝修廚房，無法煮食，目前「天天頓頓吃外賣」。

反映新一代置業者經濟壓力

這類極簡居住案例在內地持續受到關注，背後正正反映了新一代置業者的經濟壓力。內媒引述數據顯示，內地一線城市「精裝修」均價在兩年內由每平方米3,000元升至4,200元，升幅逾四成；而北上廣深樓價仍企穩在每平方米7萬元以上。

此外，2025年家居消費報告指出，逾四成家庭將裝修預算壓縮至10萬元以內。至於選擇直接入往未裝修單位的業主比例，由2023年的8%急升至2025年的約25%，升幅超過三倍。

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