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寵物友善家居設計指南 4大「人寵共融」裝修貼士 與毛孩同享安樂窩｜唐耀賢

家居裝修
更新時間：06:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-03 HKT

很多有「毛孩」的家庭，都會希望在新居裝修時將牠們的需求納入考量，打造一個寵物友善的空間。與以往不同的是，現在並非單純加裝一些現成寵物家具，而是需從空間規劃、材質選用、安全性及清潔便利性等方面去融入家居設計。今次我們將為大家分析及建議如何從室內設計風格到訂造傢俬細節，為毛孩打造最溫馨且安全的安樂窩。

安全及動線規劃重點

要打造人寵共融空間，關鍵在於「動線」及「空間預留」。 一個理想的寵物住宅，必須兼顧毛孩的活動天性及主人的生活習慣。設計時應優先考慮空間開闊度，減少傢俬阻擋動線。訂造傢俬方面盡可能採用圓角處理，為寵物奔跑及遊戲時預留充足空間及安全性。

此外，使用入牆傢俬電器取代坐地家品，減少好動毛孩推跌受傷的機會。常見設計包括善用入牆電視架，無需擔心推跌電視之餘，更可以將電線收入牆身，減少咬爛電線，造成意外。其他安全設計當然不得不提貓窗紗，要注意合格的貓窗紗應有一定韌性，不建議利用普通窗紗、蚊網代替，以免長久下來受損而發生意外。

要打造人寵共融空間，關鍵在於「動線」及「空間預留」。
要打造人寵共融空間，關鍵在於「動線」及「空間預留」。

寵物友善材質

要保護小動物，不單止要由設計方面著手，裝修和傢俬所選用的材質、物料也非常重要。選擇油漆和木材時應選用低揮發性有機化合物（VOC）的產品，有需要時也可選擇坊間的除甲醛服務，保障家人和毛孩的健康。

地板方面，建議避開會吸水、易留抓痕的實木地板，或是容易藏污納垢的地毯。建議選用SPC石塑地板、防滑瓷磚或環氧樹脂等物料，不僅具備高耐磨性，更重要的是能增加抓地力，保護寵物關節不會因打滑而受傷，也大大減少主人清潔的壓力。

地板方面，建議避開會吸水、易留抓痕的實木地板，或是容易藏污納垢的地毯。
地板方面，建議避開會吸水、易留抓痕的實木地板，或是容易藏污納垢的地毯。

多用途寵物空間

真正的寵物家居設計，是能讓毛孩的習性自然地融入家具細節中。比起額外放置寵物用品，在規劃家具時將需求納入考慮會更顯俐落。例如，可以在客廳牆面結合錯落的展示層架與跳板，將「貓牆」轉化為牆飾的一部分，讓貓咪擁有垂直活動空間之餘，也不會破壞整體美感。同時，在訂造傢俬時可融入「多用途」思維，例如利用櫃體底層空間規劃出隱蔽的貓砂區或嵌入式睡窩，或設置抽屜式餵食平台，都能有效解決寵物日用品散落的凌亂感。透過將動線及垂直延伸的設計，不但能釋放地面空間，更能讓主人與毛孩在和諧的氛圍下共處，無需在設計風格及寵物生活之間作取捨。

空氣與通風系統：對付異味與毛髮

另一方面，飼養寵物可能會令室內異味四處飄散，毛孩的毛髮仔也會開始堆積。戶主可考慮加裝空氣淨化機，或在寵物如廁區域設置獨立抽風系統，能有效保持空氣流通，減少氣味殘留。冷氣機亦應避免直接吹向貓砂盆，防止粉塵及異味隨風擴散。在單位裝修方面，全屋燈槽建議盡量封頂或轉用平頂天花設計，避免該處成為難以清理的「積毛黑洞」。

此外，在加強空氣對流時，亦必須考慮設備的安全性。由於貓咪天性喜歡攀高跳躍，且容易被轉動或搖晃的物件吸引而撲咬，因此應盡量避免安裝天花吊扇或吊燈。窗戶也強烈建議安裝窗花、窗網，以防寵物遊玩時發生意外。如需加強空氣循環，建議改用座地式或掛牆式的無葉循環扇，對毛孩而言會比較安全。

自己和毛孩的需要都要兼顧

進行家居設計前，主人應考慮自己和寵物的需要，除了所需收納空間外，亦可了解寵物日常的生活習慣，評估所需的設計（例如應多提供活動空間，還是休息和進食範圍為主），觀察寵物平常的生活動線，方便在新居設計時讓動線遠離危險地區。如果有計劃增加寵物數目，就應預留足夠空間讓所有成員好好相處。戶主可以將自己的考量、想法和參考設計案例向設計師或裝修師傅分享，讓他們全面了解所需，打造與毛孩共同享樂的生活氛圍。

唐耀賢
好師傅創辦人

 

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