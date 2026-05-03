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屯門3000呎大屋注重慢活哲學 融合黑膠影音與瑜伽區 私人按摩房享專人護理

家居裝修
更新時間：06:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-03 HKT

對於空間寬裕的獨立屋而言，其設計挑戰在於如何營造獨特的格調與品味，同時滿足每位家庭成員的生活追求。今次介紹的單位位於屯門黃金海岸路段上的The Carmel，為實用面積約3,000方呎的獨立屋，由一家四口及一位工人同住。在Viz Design設計師的巧思下，這個家不僅被賦予了簡約、舒適的自然氣息，更成為了一個融合音樂、瑜伽與田園樂趣的理想居所。

不走奢華路線 以清幽自然為主

戶主夫婦購入單位時，內部裝潢欠奉，僅擺放基本傢俬。由於單位空間充裕，設計師決定不走傳統路線，避免建造大量儲物櫃，而是透過精選的物料、顏色搭配及裝飾，為這個家重新定義格調。設計師指出，整個設計的核心是「以顏色、裝飾、空間為主」，為戶主一家打造一個清幽、舒服的生活環境。

甫入玄關，經過數級樓梯便到達開揚的客飯廳。這裡作為家庭的核心區，完美體現了夫婦二人的生活品味。男戶主鍾情音樂，擁有黑膠唱片及大型喇叭等專業音響器材，設計師特意將電視牆打造成簡潔的特色牆，以新穎的設計襯托出影音設備的質感。而熱愛瑜伽的女戶主，則在梳化後方找到專屬的伸展天地。設計師在此處設置了一面大型落地鏡，不僅巧妙地開闢出一個瑜伽角落，更能將窗外的花園景致及光線引入室內，放大空間感。

用料上，客飯廳大膽採用了多種天然石材，從地板、電視牆，到餐桌及餐邊櫃，均以黑、白、灰為主調的雲石鋪陳，質感細膩，營造出低調而高級的氛圍。設計師坦言，石材是本次裝修中較為珍貴及花費較多的部分，但其天然紋理與質感，正是構成全屋舒適格調的關鍵。

戶外花園延伸家的想像

從客廳的落地玻璃門踏出，便是這個家的另一片天地——戶外花園。設計師將其打造成一個多功能的休閒區。園內擺放了一張二合一設計的戶外餐桌，桌面下可化身為燒烤爐，方便戶主隨時與朋友歡聚。旁邊亦設有漂亮的洗手盆及儲物櫃，而最讓熱愛種植的女戶主滿意的，是設計師特意預留了許多角落，讓她可以栽種日常的蔬菜和植物，享受田園之樂。

私密空間滿足不同個性

沿著樓梯拾級而上，會發現單位的多層式間隔饒富趣味。設計師特意為樓梯牆身裝上深色鏡子，以增加視覺深度，減輕樓梯的厚重感。

單位共有四間房，全都根據家庭成員的個性和需求量身打造。其中一間房被改造成女戶主的私人按摩房，讓她足不出戶便能享受專業護理。兩位女兒的房間也各有特色，大女兒熱愛Hip Hop音樂，她的套房採用了較深沉的色調，盡顯個性；小女兒的房間則以溫習、閱讀為主要功能。

位於最高層的主人套房，貫徹了全屋清幽、舒適的風格，沒有過於奢華的裝飾，旨在創造一個專為休息而設的靜謐空間。設計師成功地在一個屋簷下，為每個家庭成員找到了屬於自己的角落，同時又以簡約自然的設計語言，將整個家和諧地統一起來。

相片由Viz Interior Design提供

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