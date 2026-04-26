公屋座廁噴水如噴泉 住戶入伙不足一年叫苦「又不是要洗屁股」專家拆解成因 涉一設計問題

廁所塞渠湧出污物固然是一場噩夢，但面對座廁如噴泉般噴水，同樣叫住戶煩惱。有大埔公屋住戶向《星島頭條》大吐苦水，指其剛裝修入伙不足一年的低層單位，座廁持續出現異常噴水情況，污水甚至飛濺至淋浴龍頭導致生鏽。資深驗樓師賴達明拆解成因，指出問題根源在於公用渠管氣壓不穩定，並點出舊式公屋設計的不足。

噴水難預測 深夜驚醒全家

事主一家租住廣福邨一個低層單位，去年6月剛完成裝修入伙。她憶述，早於去年3、4月裝修期間，裝修師傅已發現座廁猶如「噴泉」般突然向上湧水，水花甚至濺及房署原裝配置的淋浴水龍頭，令其生鏽。事主當時已即時向房署求助，署方隨後加裝止回閥試圖解決，雖然問題一度短暫受控，但不久後故態復萌，尤其在假期期間情況更為嚴重。她補充，為怕裝修後出現滲水等問題，洗手間保留原本設計，沒有作出任何改動。

她曾向房屋署查詢，署方表示此類情況一般較常見於低層單位，但同時指出樓下單位並沒有住戶作出同類投訴，只有其單位出現這個問題。現時署方的跟進方向，是逐層檢查上層單位是否有人曾改動喉管，但據了解，暫時已檢查過數個單位，仍未發現異常。此外，署方亦表示上一手住戶未曾反映有關問題，只有在他們入住後才持續出現。

噴水問題遲遲未獲根治，對事主一家的日常生活造成嚴重影響。她無奈表示，座廁噴水時會伴隨巨大聲響，有時在凌晨時分突然發作，驚醒全家人；最尷尬的是如廁期間也會突然湧水，直言「非常困擾呀，又唔係洗屁股！」加上污水四濺波及廁板及四周，擔心衍生嚴重衛生問題。由於單位屬全新裝修，家中亦有初生嬰兒及幼童，事主坦言每日提心吊膽，憂慮情況一旦惡化，或演變成污水倒灌甚至爆喉，後果將不堪設想。

驗樓師拆解：公用渠管氣壓不穩定

就此情況，對此，資深認證驗樓師賴達明（明哥）接受《星島頭條》查詢時分析，問題根源在於公用渠管氣壓不穩定，導致氣流回湧，輕則令水出現氣泡；若氣流大，水甚至會彈出座廁，濺濕周邊設施。由於噴出的是鹹水，除衛生污染問題外，鹹水接觸金屬容易生鏽，木器亦容易損壞。

他解釋，一般座廁或排水管均會接駁氣喉，用以平衡渠管內氣壓，維持穩定；惟一旦氣喉被移除、封閉、錯誤接駁或已失效，便會導致氣壓不穩定，造成回湧現象。任何樓層在排水時若渠管氣壓不穩，都會出現此現象，但低層單位往往「首當其衝」，因為低層喉管需承受樓上多層單位累積下來的氣壓與最大排水量。

資深認證驗樓師賴達明。

安裝止回閥「治標不治本」

對於房署為單位加裝止回閥，明哥認為做法合理，但強調此舉只屬「治標不治本」。他解釋，止回閥的作用是令排水變成單向，防止氣體或污水倒流，卻無法解決氣壓變化的根本問題。由於事主指近期情況復發，推斷該止回閥可能已經損壞或鬆脫，導致無法發揮阻擋作用，建議事主盡快要求房屋署檢查其運作狀況，如有損壞應即時更換，同時署方亦應進一步檢查公用渠管及氣喉是否存在淤塞。

他警告，目前屬輕微回湧，若渠管或沙井淤塞情況持續惡化，氣壓大增之下，隨時演變成嚴重污水倒灌。

公用氣喉設於單位內 易遭私改

明哥續指，即使事主單位本身並無改動，其他單位若違規改喉，同樣會牽連整條喉管的氣壓平衡。他解釋，不排除有住戶在裝修時為求美觀，或因座廁款式不符，擅自將氣喉拆除、封閉或錯誤接駁；只要大廈內尤其上層單位有人作出此類改動，低層單位便會承受氣壓失衡帶來的影響。

他續指，廣福邨屬早前建成的公屋，公用氣喉等設施設於單位室內，住戶極易在裝修時私自改動，構成一大設計致命傷。相比之下，近十年落成的新式公屋已將喉管全數移至外牆，大幅降低被違規改動的風險，亦令日後維修更為方便。

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