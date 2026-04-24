少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」

現代人尤其是年輕一代，愈來愈重視家居空間所帶來的情緒價值。比起奢華繁複的裝飾，更傾向以簡約線條、自然材質與恰到好處的留白，為心靈創造一片寧靜港灣。00後女生Taylor（化名）正是這種生活美學的忠實踐行者，3年前成功購入一個實用面積約450平方呎的兩房單位後，投入了大量心血將這個「蝸居」打造成理想中的避風港。她更開設了社交平台帳號，分享自己的家居日常點滴，以及裝修佈置心得。

減少大型傢俬 堅決不造入牆櫃

Taylor偏好日式侘寂風，早在動工前已定下明確的設計方向，就是盡量減少大型傢俬、多用可移動式設計，並且堅決不造入牆櫃。她解釋「屋企地方已經唔大，如果再做咁多櫃，只會令空間壓迫感更大。」至於設計靈感來自日常瀏覽的家居網頁與書籍，經年累月慢慢拼湊成心目中的理想家園。

床頭桌採隱藏式設計最滿意

家具設計上，Taylor花了不少心思研究如何在不增加壓迫感的前提下，兼顧收納與實用，而睡房床頭桌是其中一個令她特別滿意的設計。她坦言，傳統上許多人都習慣在床邊擺放梳妝台或書桌，惟使用率未必高，且容易佔用寶貴空間，幾經考量後，最終採用隱藏式升降枱設計，平日嵌入地台，需要時升起用作閱讀或使用電腦，用畢收回，空間依然整潔如初。

另一個令她花費心機的設計是掃地機械人櫃。她笑言，一直知道自己會入手掃地機械人，但機身體積龐大、外形未算美觀，長期擺在外面始終礙眼。最終她特別設計了一個「機械人櫃」，以展示雜誌的方式作為門面，內裡則暗藏掃地機械人的停泊空間，實用與美觀兩者兼顧。

全屋裝修連家具及軟裝僅花費約15萬元，當中最大開支是全屋剷底油漆，也是Taylor認為絕對不能節省的一項，「我之前住的單位冇做油漆，唔使半年已經出現發霉同收水裂紋。今次全屋剷底後，見到鄰居某些位置出現咗裂紋，自己單位卻冇，就知道真係有分別。」

全屋裝修連家具及軟裝僅花費約15萬元，當中最大開支是全屋剷底油漆，也是Taylor認為絕對不能節省的一項。

此外，Taylor亦推薦選購可移動式家具。她指，入住後發現木地板出現問題，幸好無需清拆入牆櫃便能輕鬆修補，同時大大增加了日後轉換家居風格的彈性。

窗簾無法貼牆 遮光大打折扣

雖然對整體風格相當滿意，但Taylor坦言仍有不少細節因欠缺經驗或溝通不足而留下遺憾，其中主人房的窗簾是她最後悔的地方。由於裝修時與師傅溝通出現偏差，窗簾位置沒有預留妥當，導致窗簾無法貼牆安裝，遮光效果大打折扣。

Taylor本身對光線非常敏感，睡覺時需要全黑環境。她事前雖曾考慮加建窗台櫃或窗簾盒，但最終因費用與工序問題而放棄。最後，她只能以魔術貼路軌加裝多一層布簾應急，導致主人房出現了三條路軌（遮光簾、布簾加窗紗）。即使如此，至今仍未徹底解決左右兩側漏光的問題，讓她頗為困擾。

宜留意開揭式櫃門佔用空間

另一個後悔細節來自櫃門的開合設計。工作房窗邊的大櫃採用了開揭式櫃門，入住後她才發現櫃門打開時佔用空間甚大，導致前方根本無法擺放書桌或其他物品。

然而，主人房的床邊櫃卻是另一番景象。Taylor當初為了方便收納而選擇趟門，怎料櫃身太靠近床位，加上趟門軌道過於順滑，睡覺時偶爾輕輕碰到就會自行滑開，撞擊聲更曾把她嚇醒。後來雖加裝磁吸片稍作改善，但每次關門都要刻意對準位置，且磁力會隨時間減退，未能根治問題，她苦笑指「揀錯一個開門方式，可能就會令自己日日都多一個小麻煩。」

結合自身經驗，Taylor總結了以下幾個實用原則，希望提醒準備裝修的新業主：

1. 櫃門開啟方向直接影響日常收納與動線，必須預先模擬清楚。

2. 櫃身內部尺寸與實際使用需求要事前與師傅釐清，以免入伙後不合用。

3. 仔細核對圖紙上的窗簾位置與尺寸，避免重新訂造，花費額外時間和金錢。

4. 工程延誤是常態，需要有心理準備並緊密跟進進度。

除了裝修，Taylor建議在收樓初期的執修階段，盡量將問題一次過向承辦商提出並親身到場視察。所有對話紀錄、報價單與進度都應妥善保存，一旦出現爭議便能保障自身權益。

相關報道：00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」

相關報道：素人分享家居佈置 意外受熱捧 棄特定風格 隨心添置質感家品「軟裝才是注入靈魂關鍵」

相關報道：港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋