現代公寓常見「穿堂煞」 導致家人失眠兼多病 可從兩位置入手｜金耀

Elaine一家三口搬進位於何文田的新居半年，奇怪的事接連發生，先生經常頭痛失眠，兒子在上學路上總出小意外，她自己則腰酸背痛，家裡氣氛也變得緊張。看醫生檢查不出大問題，但總覺得「運氣差了」。

我到Elaine的家勘察，發現大門正對後陽台落地窗，形成典型「穿堂煞」。簡單來說，穿堂煞就是住宅形成了「風的隧道」，氣流從一邊的門或窗進入後，會迅速從正對面的門或窗流出，無法在室內回旋和停留，導致吉氣難以凝聚。

常見「穿堂煞」有三種

常見的穿堂煞格局主要有三種，在現代公寓中最普遍的是大門對窗户或陽台，其次是窗户對窗户，以及較多見於別墅的大門對後門。需要注意的是，開門見窗未必一定是穿堂煞，只有當門窗之間形成較長的直線通道、氣流強烈直穿無阻時，才真正構成「風的隧道」問題。這種格局在風水上被稱為「漏財漏氣」，長期居住易耗損家人精力，財運難以穩定，容易出現開支大、存不住錢的情況。

穿堂煞的主要影響包括財運流失、身心不寧及家庭失和。快速流動的「穿堂風」如同風刃，長期吹拂易導致頭痛、關節疼痛、失眠等問題，尤其影響老人和兒童；心理上則會令人煩躁焦慮，缺乏安全感，進一步放大負面情緒，令家人容易因小事爭吵。

除了穿堂煞外，Elaine家客廳中央還有一根結構樑，隱隱壓住主要活動區，更增添壓迫感。

「阻隔直衝、引導回旋」

許多人第一反應就是掛珠簾或裝屏風，以為這樣就能化解，但這往往源於對穿堂煞的誤解，並非所有開門見窗都是嚴重的穿堂煞，過度使用密封式材質有時反而難以有效緩衝氣流。正確做法應以「阻隔直衝、引導回旋」為原則。

我建議她在門內設置飾物架玄關櫃或磨砂或透明玻璃屏風，高度至少到視線以上，既能讓自然光線充足透入，又保持適度透氣，讓正面能量可以緩緩入屋，同時避免氣流直穿到後窗；陽台窗前則加設輕紗窗簾，進一步緩和強烈氣流。客廳的結構樑下方，可掛柔軟布幔或安裝間接燈光，減輕壓頂的壓迫感覺。若空間允許，也可在氣流路徑上擺放葉片寬厚的綠植，如發財樹或幸福樹，幫助減緩氣流並增添生機。

結合奇門遁甲加快效果

為加快效果，我結合奇門遁甲為她起盤，發現當日局中「休門」落於西北乾位，屬金水相生，適合用「水」與「金」通關化解煞氣。於是建議她在玄關處擺放一個小型流水擺件（水代表財氣流通但不直衝），並在西北角放置一件金屬飾品（如銅製小鐘），但切記保持清潔，避免變成積塵穢氣。奇門遁甲在此的作用不是迷信，而是透過時空能量分析，找出最合適的方位與五行調和點，輔助簡單風水調整更快見效。

調整後一個月，她回報，先生睡眠明顯改善，兒子小意外減少，自己腰痛也緩和許多，家庭氣氛變得溫馨和諧。她感慨「以前以為風水要大動土木，其實很多問題靠小調整加正確的方法就解決了。」

不妨從玄關與窗簾入手

這個案帶出另一陋習，很多人迷信「一招制敵」的符咒或昂貴水晶，卻忘記風水根本是順應環境、平衡氣流。穿堂煞等問題，若只靠符紙而不理實際動線與氣流走向，效果往往有限。化解穿堂煞的核心是透過物理隔斷、綠植緩衝或窗簾等方法，讓氣流變得和緩曲折，而奇門遁甲可作為進階工具幫助精準定位。

讀者若家中有類似直沖格局，不妨從玄關與窗簾入手，選擇合適的磨砂或透明玻璃屏風，既保留光線與透氣，又能有效化解穿堂煞，簡單而實用。

金瑤閣堪輿學家 金耀

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