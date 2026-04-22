裝修中伏驚見靈堂風 西門子產品變「西門慶」 櫃門不一辯稱出人頭地

遼寧瀋陽一名業主近日大吐裝修苦水，指自己去年6月與當地一間裝修公司簽訂合同，裝修報價為34萬元（人民幣，下同），原本希望打造「極簡風」家居，豈料呈現效果與預期嚴重不符，直言整個裝修過程「處處是雷」。

內媒《三農頻道》報道，業主李女士原先與裝修公司約定，以簡約風格作設計主調，惟完工效果與預期落差極大。從影片中可見，業主展示屋內不同位置，逐一指出她認為有問題的設計與施工細節。她提到飯廳部分收費約6,000多元，但整體呈現未見相應質感，座椅上的面板更是安裝不穩，使她差點跌倒。

李女士又指，原本效果圖希望是營造「極簡風」，實際做出來卻完全變樣，更質疑對方為節省材料，把整體空間弄成以深色為主調的「靈堂風」。至於衣架位置加裝的洞洞板，她直言外觀猶如夜市攤檔用來掛襪子的陳列架，與原本想像中的家居質感相距甚遠。

除整體設計與預期嚴重不符外，屋內多項施工細節亦令李女士相當不滿，她指出，廚房調味收納架尺寸出錯，留下明顯空位，惟對方辯稱是特意預留作擺放豆油、米和麵之用，她形容猶如「40碼的腳硬套35碼的鞋」。另外，屋內台階高度明顯超出一般水平，卻被解釋為寓意「步步高升」；兩邊櫃門高低不一，又被說成象徵「出人頭地」。

另外，李女士質疑，裝修公司提供的家電品牌疑似貨不對辦，原本聲稱採用「西門子（SIEMENS）」產品，實際卻變成印有「SIMFIVS」字樣，對方辯稱為「西門慶」的產品；另有電器則印上「小末」，疑涉仿冒小米品牌。

李女士亦對裝修公司處理方式感到反感，雙方原先約定在支付訂金後便提供設計圖，惟對方一直未有兌現。當她要求裝修公司先交設計圖，才願意支付5萬元「進度款項」時，對方竟以負責效果圖的設計師出了車禍為由拖延推脱。

事件曝光後，引來大批網民關注及熱議，有人直言「甚麼？風格差異這麼大」，亦有人形容成品「有點嚇人」，更批評事件「明顯是欺詐行為，應嚴懲不良商家」，另有人則慨嘆「裝修遇到這種事太糟心了」。不少人認為涉事裝修公司的說法牽強，質疑整個裝修工程是否存在敷衍施工甚至誤導消費者的情況。

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