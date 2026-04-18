辦公室「無靠山」再遇光煞 易生是非惹小人 做好三件事即化解｜金耀

阿明是一家廣告公司的中層主管，最近幾個月總覺得工作壓力山大。團隊本來和諧，卻突然冒出幾個「刺頭」員工，背後說三道四，甚至在會議上公開挑戰他的決定。阿明自問做事公正，為何會招惹小人？更糟糕的是，他最近申請升職也被卡住，感覺事業停滯不前。

忌盲目堆砌各式擺件

他找我看風水，我一進辦公室就注意到他的座位問題，桌子正後方是一大片玻璃窗，窗外是對面大廈的玻璃幕牆，反光刺眼；左邊是走道，右邊則堆滿文件櫃。座位前方雖然有門，但門口直衝走廊，人來人往，氣流直沖桌面。這種格局在風水上稱為「背後無靠」，缺乏穩固的後盾，象徵事業容易受外界衝擊，貴人難以靠近，易生口舌是非。加上窗戶反射形成的光煞，更令他心神不寧，判斷力下降。

很多讀者可能以為解決小人是非，就要掛八卦鏡或擺麒麟鎮煞，但這往往是常見的風水陋習，即盲目堆砌各式擺件，卻忽略最基本的環境整理。真正有效的化解，通常是最簡單且實用的調整。

調整座位 放綠色植物

我建議阿明先做三件事，第一，將座位稍稍調整，讓背後盡量靠實牆，若空間有限無法移動，可在椅背後方或靠牆位置放置一尊小型石敢當，象徵堅實的靠山，能鎮守後方、穩固氣場；第二，在左邊青龍位（以坐姿左邊為主）擺放一株葉片圓潤的綠色植物，如發財樹或富貴竹，助旺人緣、提升正面能量；第三，桌面保持整潔，把不常用的文件收納好，避免雜亂生出是非之氣。

阿明照做後不到兩星期，反饋說小人風波明顯減少，一位原本愛挑剔的同事竟主動合作，升職申請也順利通過。他笑說，原來風水不是靠堆滿神器，而是讓自己坐得穩、看得遠。

這個個案提醒大家，常見陋習是「以為風水物越多越靈」。其實，辦公室風水最重要的是後有依靠、前方開闊明亮、左右平衡協調。很多人習慣亂擺公仔、乾燥花或尖銳物品（如仙人掌），結果反而刺走貴人、招惹口舌。現代風水講求實用與和諧，簡單調整座位、增加綠植、保持整潔，往往比昂貴擺件帶來更持久的正面效果。讀者不妨檢查自己的工位：背後是否有穩固依靠？前方視野是否開揚？桌面是否整齊？小小改變，就能讓事業氣場更穩固，人際關係更順暢。

金瑤閣堪輿學家 金耀

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