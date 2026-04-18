四口家200萬翻新西半山豪宅 設計師一招破解鑽石廳死症 客廳藏8隻音響圓家庭影院夢

鑽石廳開則常常令戶主在傢俬擺位上大感頭痛，今次參觀位於西半山寶翠園的3房單位，正正就面對這個經典難題。Hei Design的設計師Ken表示，該單位實用面積1126方呎，為四口之家居住，他們對新居有明確的期望，男戶主鍾情胡桃木色調，渴望擁有一個專業的私人影音區；女戶主則希望為孩子們預留充足的學習和閱讀空間。本次裝修最終花費約200萬元，設計上不僅完美化解鑽石廳的空間限制，更為戶主一家打造了一個集影音、閱讀、親子互動於一身的理想家居。

在限制中尋求平衡

單位最大的挑戰，是客飯廳的鑽石型佈局，令電視機和梳化的擺位變得極為困難。Ken最初嘗試將影音區設於近窗位置，但此舉犧牲了孩子的活動空間，未能完全滿足戶主的需求。經過反覆溝通，設計團隊決定將整個客飯廳的佈局「打直」，重新確立一條清晰的動線主軸。他們將影音區移至靠近門口的位置，而把更需要自然光的閱讀區和飯廳區，安排在靠近窗邊的開揚空間。

吧檯收納立體聲音響

原本最難處理的斜角牆身，巧妙地變成了擺放鋼琴的親子角落；而梳化後方則特別訂造了一個吧檯，它不僅是客飯廳的視覺分隔，更成為了高級音響系統的神奇「收藏庫」。Ken解釋，為了滿足男戶主對音質的極致追求，吧檯的設計經過計算，其高度和結構能完美安放後置喇叭，並將全屋八隻環迴立體聲喇叭的線路巧妙隱藏，打造出一個既專業又整潔的家庭影院。

睡房根據成員不同需求設計

設計語言由客飯廳延伸至睡房，並根據家庭成員的特性作出調整。兒子房同樣有斜角牆身，設計師將其變成一道特色牆，用作掛放兒子心愛的結他。整個房間設計著重活動空間與成長的彈性，為未來變化預留可能性。女兒房則相對工整，設計上更著重收納、視覺整潔度與寧靜感。設計師在床尾增設書櫃，為女兒打造了一個專屬的私人閱讀區。

至於主人房，單位空間寬敞的優勢在此盡顯。設計師以「令人慢下來」為核心，利用房門口的凹位打造了大型衣櫃，提供全屋主要的收納空間。即使放置了五呎雙人大床，仍能做到三邊落床，床尾更設有兼具書桌功能的半腰櫃，創造了一個專為休息而設的舒適靜謐空間。

圖片由Hei Design提供

相關文章：三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局

相關文章：白石角夫婦豪擲140萬 打造1200呎無敵海景屋 豪宅三房變一房 獨享奢華總統套房

相關文章：鬧市築日式「枯山水」庭園 夫婦78萬打造禪意愛巢 巧用一招兩房變三房

相關文章：90萬築元朗日式侘寂安樂窩 特設半開放書房圓愛妻插花夢 換樓家庭善用空間 打造海量隱形收納

相關文章：告別石屎森林 150萬圓澳洲田園夢 大角咀700呎舊樓大翻新 變身綠意輕奢寫意居

相關文章：網店夫妻60萬建木系安樂窩 打通兩房拓多功能空間 主人房秒變專業攝影棚

相關文章：新婚夫婦重塑何文田舊居 95萬築日系森林木屋 改間隔為工人姐姐打造專屬空間

相關文章：退休夫婦築愉景灣清新度假居 設計師巧改間隔引景入室 千呎大宅化身「會呼吸的家」

相關文章：情侶50萬築婚後愛巢 西半山舊樓變法式輕奢屋 設計師揭1招慳近半裝修費

相關文章：告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納

相關文章：九龍城20年舊樓變「小京都」 新婚夫婦65萬築和風愛巢 一招解決廁所收納難題

相關文章：千呎豪宅只留1間房 回流夫婦斥37萬圓夢 打造日式禪意海景居

相關文章：30年珍藏酸枝傢俬成主角 沙田退休夫婦「以回憶築巢」 打造溫潤禪意安樂窩

相關文章：溫潤木色築杏花邨兩房愛巢 60萬打造手作人夢想家 浴室「偷位」變出收納空間

相關文章：荃灣近半世紀舊樓變身日系小宅 圓拱玄關位成最強打卡位 L形大櫃解決儲物難題

相關文章：日本和式碰上工業風 50萬翻新天水圍舊樓 設計師巧用空間增多一房

相關文章：葵涌舊樓變孟菲斯國度 78萬玩轉幾何美學 大膽撞色營造視覺張力

相關文章：70萬翻新九龍塘近半世紀舊樓 648呎三房改兩房 擴大客飯廳 滿足音響發燒友情侶

相關文章：滲水舊樓變日式田園風新居 重點解決採光問題 設計師：業主美學要求高

相關文章：新婚夫妻68萬 改造600呎安樂窩 工業風遇上胡桃木 巧妙燈裝橫樑增空間感