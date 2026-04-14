大角咀單幢樓廁所爆喉釀8小時「鹹水災」 波及3層樓兼升降機 樓下全屋淹浸 「索償額可達百萬」

家中漏水令人頭痛，若是鹹水喉爆裂，情況更是崩潰。《星島頭條》接獲一名大角咀業主求助，指樓上單位廁所水箱爆鹹水喉，積水由浴室蔓延至大廳，不但流出公用走廊逼近升降機口，更嚴重波及樓下單位。這場「鹹水災」持續長達8小時，事主單位的假天花、地板及電掣嚴重受損，他在屋內開燈時更慘遭觸電，導致左手麻痺達1小時。事主保守估計維修費高達6位數字，要求肇事單位業主負責，惟對方竟反指他「危言聳聽、小題大做」。資深驗樓師兼香港公正行技術總監賴達明實地視察後警告，鹹水入屋長遠會破壞樓宇結構，若涉事大廈升降機因而受損，索償額隨時高達百萬元。

中午獲通知漏水 晚上全屋淹浸

業主Jason（化名）為一名音樂創作人，2021年以約300萬元購入大角咀一座單幢大廈、一個實用面積約187方呎單位自住，當年花費約17萬元裝修。他憶述，事發當日中午約12時，外出工作的他接獲大廈管理員WhatsApp通知，指樓上4樓的單位有水流入其單位，惟管理員當時誤判為淡水。

至下午約2時半，Jason趕返住所查看，當時自己單位未見明顯滲水，但樓上單位門外卻不斷湧出水流，積水更蔓延至升降機口、樓梯，甚至波及2樓位置。從影片所見，樓上單位木地板全被浸濕，積水流出至走廊。他隨即提醒管理員積水已影響公共空間，恐防有住戶滑倒及升降機受損，但由於仍要處理工作，只能暫時離開。

點擊睇樓上源頭單位爆鹹水喉情況：

惟至晚上約8時，Jason返家後發現情況一發不可收拾，屋內地面已被全數浸濕，天花燈位持續滴水，牆身電掣亦不斷流出水滴。他立刻到樓上了解，發現樓上單位的女租客剛巧返家，面對屋內嚴重漏水卻束手無策，最終由Jason親自協助關閉水掣，才終止這場長達8小時的「鹹水災」。影片可見，鹹水從天花及燈具流入Jason單位，情況觸目驚心。「早上有看更都可以流足8小時咸水，如果夜晚流真係不得了。」

點擊睇事主單位滲水情況：

事主開燈觸電 左手麻痺1小時

Jason表示，當晚約9至10時，樓上業主委派裝修師傅落樓查看，期間有人着Jason開燈測試，豈料他一按掣即發生觸電，導致左手麻痺約1小時，「翌日我找來自己相熟師傅拆開電掣檢查，發現入面全是水。」他憂慮，鹹水具強烈腐蝕性，日後勢必陸續浮現更多後遺症，包括影響天花結構或地板變形，以至大廈升降機零件受侵蝕而故障。

不過，他苦笑形容今次算是「不幸中之大幸」，因屋內部分家電如雪櫃及洗衣機本身設有底腳或托盤墊高，避過一劫；而其珍藏的一把價值約3,000元的結他，亦因放置在袋內未受波及。

即使如此，單位維修費用依然高昂。Jason透露，單是聘請公正行已需約2萬元，而初步工程報價則指搭棚需約2萬元、重造天花及處理石屎剝落工程更至少需8萬元，若再計及律師費及其他後續開支，整體損失「六位數字絕對是極度保守估計」。

樓上業主企圖「千幾蚊」打發

不過，最令Jason氣憤的是樓上業主與大廈法團的處理態度。他指出，樓上單位業主並非自住，事發時一直拒聽管理員電話，直至晚上得知Jason觸電，因擔心「搞出人命」才於11時許現身，但見他無大礙後便離開，隻字未提賠償。

其後他向對方反映維修費高昂，該業主竟反指「小題大做」及「危言聳聽」，聲稱賠償「一千幾百」便可解決，企圖推卸責任。Jason引述其他住戶指，該業主過往曾拖欠一整年管理費，亦沒有為單位購買家居保險。

另外，Jason批評大廈管理同樣千瘡百孔。他指，事發當日管理員未有提供沙包等協助，亦沒有及時截水；被問及為何不關大廈總水掣時，管理員僅推搪「關不了」，其後更於下午5時準時收工。他透露，法團早前嫌管理公司收費貴而改為自行管理，目前每月收取約850元管理費。雖聲稱是義務性質，但據悉法團成員每月均收取約500元「津貼」。

令他心寒的是，當他在大廈業主群組反映積水已流入升降機等公共地方、影響全幢大廈安全時，有法團成員竟要求他私下處理，甚至直接將他禁言，「他們（法團）可能有找人來檢查，但相信純粹只是檢查運作是否正常，而沒有深入檢查零件有沒有受鹹水侵蝕。」當他以面臨龐大維修費為由，申請暫緩交管理費3個月時，更遭冷血回覆：「這不是遲交管理費的理由」，令他深感孤立無援。

月入2萬感吃力 放盤需蝕賣陷兩難

身為音樂創作人的Jason現時月入約2萬元，面對突如其來的巨額維修費及潛在訴訟開支，坦言大感吃力。被問到會否待事件處理後「換樓」，他無奈表示自己於2021年樓市高位「摸頂」入市，若現時放盤，估計需蝕讓約100萬元，只能選擇繼續居住。

屋漏偏逢連夜雨，Jason原定下月赴日本旅行，本打算趁外遊期間清空單位進行維修，但現時受阻於追討程序，估計維修期將大幅延長，回港後甚至需額外自費租住酒店。他坦言，自己僅購買了火險，事發翌日才急急補購家居保險，惟新保單已無法涵蓋今次損失。

相關文章：買樓一定要火險 保費保額如何計？易與家居保混淆 即睇3大注意事項

他又指，公正行目前積極跟進，工程師亦會上門檢驗並出具正式損毀報告，經歷今場噩夢後，直言上了寶貴一課，「日後若再置業，必定首選樓齡較新、並由具規模管理公司負責的屋苑，以免重蹈覆轍。」

驗樓師：嚴重恐影響供電及火警

資深驗樓師兼香港公正行技術總監賴達明到場視察後指出，是次嚴重漏水事件的源頭，是單位浴室的座廁水箱老化失修，導致鹹水掣爆裂，鹹水如噴泉般不斷湧出。由於一般大廈客廳及房間地台並未設有防水層，積水迅速由浴室蔓延至大廳，甚至流出公用大堂，加上漏水情況持續約8小時，嚴重滲透至下層3樓單位，並沿樓梯波及2樓，逼近升降機口。

受到長時間的鹹水浸泡，下層單位的玄關天花、假天花及地板均完全濕透受損。更危險的是，鹹水沿天花電線滲至玄關的開關掣及燈位，因此業主嘗試開燈時才引發漏電，經電工檢查後確認電線已因短路被燒黑 。明哥特別警告，若積水進一步引流至玄關附近的電掣總錶箱，將嚴重威脅整個單位的供電系統，不但會造成跳掣，更有引發火警的極大危機 。

除了表面的裝修損毀，鹹水對樓宇結構亦構成深遠的潛在威脅。明哥指出，鹹水內含的鹽分會改變混凝土的酸鹼度，破壞其保護鋼筋的能力 。當鋼筋受鹹水侵蝕後極易生鏽及膨脹，會加速混凝土老化，導致石屎及飾面容易爆裂或剝落 。

單位已出租 業主仍須承擔責任

公用設施方面，涉事大廈採「一梯兩伙」設計，鹹水極易湧入靠近單位大門的電梯喉槽 。升降機一旦受鹹水破壞，維修及賠償費用可高達過百萬港元，法團及管理處有權向肇事業主索償 。

明哥表示，由於滲水源頭為私人單位的設施，即使單位已經出租，4A單位業主仍須承擔最終的賠償責任。針對肇事樓上業主曾稱損壞只需「一千幾百」即可解決，他直指此說法嚴重低估了電力系統損壞及結構維修的潛在巨額風險，建議管理處在面對此類危機時，應第一時間將升降機升至最高層暫停使用，並盡快通知業主關水掣，必要時應關閉全幢大廈供水。

最後，他建議受影響業主盡快委託機電署註冊承辦商全面檢查電力系統，並透過專家進行滲水勘測與損失評估，以便向肇事單位展開民事追討 。

延伸閱讀：鹹水喉突爆裂 住所慘變水舞間 木櫃全報銷 專家教事後必做9件事 2招預防降風險

