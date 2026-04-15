三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局

樓價高企，不少港人選擇購入公屋單位再進行改造。今次參觀位於香港仔的公屋，實用面積為375方呎，屋主為一家四口，包括一對夫妻、其兒子及女戶主的母親。要在有限的單位內容納三代人，間隔和採光成為最大挑戰。單位最終斥資約40萬元，改造為兩房間隔、實用與美感兼備的奶油北歐風格安樂居。

長虹玻璃「偷光」入廳

由於空間有限，戶主一家決定由夫妻共用一間房，外婆及孫子共用另一間房。Hoom Design的設計師King接受訪問時表示，這個單位的最大難題，是在劃分出兩間睡房後，客廳會變成沒有窗戶的「黑廳」，完全沒有自然光。為了讓一家人有舒適明亮的公共空間，採光是首要解決的問題。

為了解決採光問題，King在房間與客廳的間隔，大膽採用了近年流行的長虹玻璃作為分隔。他解釋，「白天時，自然光能透過這兩面玻璃牆，直接引進到客廳之中。」該設計既保留了房間的私隱度，亦成功為家居引入溫暖日光。

弧形與暗門擴闊空間感

除了採光，King在空間佈局上也用盡心思。原來的浴室空間狹窄，設計師將其偷位擴大，並利用一道弧形設計的特色電視牆，巧妙修飾因改動而產生的尷尬牆角，令線條更流暢。為免洗手間門正對梳化，設計師將其設計成與背景牆融為一體的暗門；而戶主夫妻的房間，亦隱藏在一幅木色飾牆的暗門後，大大提升了空間的整潔感和連貫性。在房間的間隔牆上，則採用「Z形牆」在兩邊「偷位」，為兩間房爭取最大的可用空間。

小細節增單位玩味

整個設計以簡潔的北歐風格為主，並根據太太喜好，在牆身髹上溫馨的奶茶色。King分享，「因為單位面積並不大，我在這些細節處都做了一些設計元素，增加其玩味。」設計師在不同區域加入了相呼應的設計元素，例如在特色櫃的上下方做了弧形倒角，貫徹全屋的弧形線條，除了是近年潮流，亦能避免家中小朋友碰撞受傷。他又表示，這個家居設計了不同的元素擺設，但它們都可以互相呼應，在整個空間乾淨簡潔的基礎上，顯得更加活潑，不會單調乏味。

隱藏式餐檯與多功能儲物櫃

考慮到四人家庭的儲物需求，設計師在入門處設置了兩組大型儲物櫃。其中一組更內藏玄機，包含一張可收納的隱藏餐檯，讓空間運用更具彈性。外婆及孫子房間採用上下床設計，下床位置亦設有床邊櫃，滿足其收納需要。

圖片由Hoom Design提供

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