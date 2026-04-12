港男分享布里斯本建屋經驗 嘆澳洲建築商「甩漏多」 急找港台師傅執手尾 附3大避坑指南

買地起屋是不少人的夢想，但在由零開始的整個建屋工程期間，往往要付出不少心血，才能將預想中的構圖化成真實家園。80後港人KK於2018年正式取得澳洲永久居留權後，在布里斯本購入地皮，更按照自己喜好和需求，親自操刀設計一幢建築面積達3,000平方呎的雙層大宅，建築費近80萬澳元（約436萬港元）。他接受《星島頭條》訪問時，大談在澳洲自建安樂窩的辛酸與3大避坑心得。

堅持採光設計惹質疑

買家從土地開發商購入地皮後，就需要尋建築商進行房屋建造。現時澳洲主要建築商可分為標準戶型建築商（Project Builder）和客製化建築商（Custom Builder）。

KK當初使用SketchUp模擬一年四季的陽光照射情況，設計出心儀的中庭，並打算將洗衣房及晾衫位設置在西邊。不過，該構思卻受到不少建築商質疑。他指出，最大爭拗點在於「西斜」問題，「當地建築商一般會盡量避免在西邊牆壁設窗，或只安排樓梯在西邊再加裝大窗。」

此外，澳洲大部份建築商均為「套餐式」，做法就像快餐店的既定菜單。圖則一式一樣，只能作將客廳稍為延伸，或更改房間用途等微調。對於KK這類要求完全客製化的項目，大部份建築商都不予受理；而願意接案的客製化建築商不但寥寥可數，造價亦高昂得多。

澳洲承建商質素參差 工程大延誤

幾經波折，KK終遇到一位明白他設計理念的銷售員，並協助調整平面圖以符合法例，因而選定了該間建築商。

然而，理想與現實總有落差。受疫情影響，建築期被大幅拖延。KK在施工期間經常到場視察，卻發現工地負責人與辦公室職員嚴重缺乏溝通，整間公司欠缺完善系統，問題往往拖延兩個月仍未獲處理。他曾嘗試暫停支付工程進度款（Progress Payment）以迫使對方跟進，結果竟引來公司大老闆親自回覆並要挾立刻付款，KK這才發現對方對工程的實際問題一無所知。

外判電工坐地起價

由於工程全屬外判，質素亦參差不齊，甚至出現空心磚、窗戶破裂且未鋪設防水布等問題。最令KK不滿的是電工項目，「合約明文規定由我提供軌道，電工負責安裝軌道燈；但外判電工到場後卻只肯安裝嵌燈，若要安裝軌道燈需每米加收100澳元。」由於外判商互相推諉，最終KK只能自掏腰包另找電工安裝，並要額外花錢移除原有燈具及修補天花。

經歷一年多的建築期，KK對當地建築商及工人的處事手法極度失望。交屋後期的工程，他一律親自尋找信得過的香港或台灣師傅接手，「雖然收費不便宜，但成品令人滿意，加上我對工程要求極高，能力範圍內的都會盡量親自完成。」

網購傢俬越洋挑戰 破解木架結構難題

除了建屋外，屋內所有間隔及家具均由KK親自設計訂製及落手安裝。本身從事與室內設計毫無關連工作的他笑言，全靠AI協助解決難題。

他深知度尺必須精準至毫米級別，幸好遇到一間經驗豐富的內地傢俬店，不僅提醒他留意「收口位」等細節，更為其設計提供適當修改。為節省運輸成本，所有傢俬以散件形式入盒運抵澳洲。面對沒有組裝圖說明的「盲砌」挑戰，KK只能參照最終設計圖憑空想像，自行分辨尺寸繁多的螺絲、反彈門扣及L型支架等零件。

另一個難關是兩地建築結構的差異，香港主要是水泥牆，而澳洲房屋則是木架結構，「如果要在牆上懸掛重達50公斤的木櫃，不能好像香港隨意鑽窿。」KK指，他需要先利用儀器，找出牆內闊度僅約3厘米的木支架（Stud），而螺絲必須不偏不倚地打在正中間；加上牆內藏有水管及電線，安裝時需極度小心。為此，KK在建屋期間一直有拍攝影片，以清楚紀錄牆內的管線分佈。

首重基礎工程 裝飾園藝「慢慢執」

近年澳洲建屋成本不斷上漲，幸好近期工程物料短缺及延誤的情況已大為改善。在預算控制方面，KK建議必須量力而為。若資金有限，應優先完成「不能隨意改動」的基礎工程，如室內間隔、窗戶、電掣、燈具及水喉位置。他強調這類項目入伙後極難更改，例如加電掣位基本上要將牆壁打散重建。至於裝飾性工程及園藝佈置，完全可以待入伙後分幾年慢慢完善。

對於有意移民澳洲並自建房屋的港人，KK提出三大建議：

1.實地視察交樓質素：決定聘用建築商前，必須找到曾使用其服務的真實客戶，並親身視察其交樓質素。

2.慎選相熟工程班底： 建議尋找信譽良好的港台工程公司處理後續工程，他們通常較著重聲譽，溝通也更順暢。但務必查證其是否擁有澳洲合法註冊牌照，以免引發保險爭議。

3.務必分階段驗樓： 建屋分為多個階段，每個階段都必須聘請合資格公司獨立檢驗。部分「黑心」建築商會避免業主在施工期間檢查，一旦木骨架完成並封上牆身便能掩飾瑕疵。分階段驗樓能確保上一階段的問題徹底解決後，才展開下一步工程。

回顧整個建屋過程，KK表示對房屋設計有95分滿意，唯一微言是洗衣房空間略嫌不足。若能重新選擇，他斬釘截鐵地說：「一定會另找一間溝通更好的建築公司，避免浪費大量精神及時間去處理本可避免的人為疏忽。」

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