白石角夫婦豪擲140萬 打造1200呎無敵海景屋 豪宅三房變一房 獨享奢華總統套房

今次參觀的單位位於白石角浪濤的一個高層戶，實用面積達1208平方呎。戶主為一對夫婦，他們嚮往開闊無垠的生活空間，因此委託Hei Design的設計師，打造一個寬敞且實用的家。經過商討，設計師將原有的三房間隔，改造成一個極致奢華的一房單位，並最大限度地滿足戶主的需求。整體裝修工程共斥資140萬元，設計師成功將尋常的結構缺憾，轉化為全屋設計亮點，最終為戶主夫婦打造出一個坐擁無敵海景、媲美頂級酒店套房的二人世界。

極致簡約 與海景融為一體

甫入室內，開揚的客飯廳與窗外蔚藍的海景立即映入眼簾。全屋用色極為克制與和諧，設計師採用了白色、米白色及淺灰色的「Tone on Tone」同色系搭配，從牆身、天花到大部分訂造櫃體，都沉浸在一片柔和、寧靜的氛圍之中，營造出簡約的北歐風格。地板鋪設選用深色木紋，與其他色調形成對比，增加沉穩的感覺。

客飯廳與開放式廚房吧台區採用一體化佈局，空間感瞬間倍增。落地玻璃窗，將窗外海景化作一幅天然畫作，同時引入充沛的自然光，使整個空間散發著溫暖與活力。戶主在家中的任何角落，都能感受到被寧靜與美景環抱的療癒感。

打造二人世界總統套房

本次改造最大膽之處，在於將三房變為一房。設計師拆除兩間客房的隔牆，將一部分空間併入客飯廳，締造出極度開揚的區域；另一部分則與主人房整合，打造一間功能齊全、空間感十足的特大主人套房。

主人套房延續全屋的簡約風格，寬闊的窗戶確保了最佳的觀景視野，同樣朝向無敵海景。透過空間的重新規劃，設計師成功地為屋主夫婦，打造了一個真正符合他們生活習慣、猶如頂級酒店套房般舒適、自在的二人世界。

套房配有辦公區域，特設深色木紋U型書桌，書桌正前方亦面向海景，屋主可以一邊處理工作，一邊欣賞景致，保持良好心情。

巧造天花層次與弧線

然而，據設計師透露，該單位在設計初期亦面臨挑戰，天花板中央有一條相當突兀的結構橫樑。設計師並未選擇傳統的包裹方式，而是透過特色天花以及燈槽設計來應對。他在橫樑周邊構建了多個層次，並內嵌了柔和的燈槽。

最關鍵的細節在於，天花轉角處摒棄了生硬的直角，改為流暢的圓弧形收邊。弧形設計雖然低調，卻是整個設計的精髓所在。它不僅在視覺上弱化了橫樑的壓迫感，更引導著光線的流動，讓整個天花板看起來更輕盈、更具整體感，將結構缺點轉化為提升空間感的設計細節。

圖片由Hei Design提供

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