AI家居設計教學一文看清 減少與設計師爭執 附6大熱門風格Gemini提示詞

傳統家居設計高度依賴專業知識與技能，對一般大眾而言，單憑一張平面圖實在難以具體勾畫出夢想中的家，並難以向設計師準確傳達心中的構想。隨著Google Gemini AI正式對香港區用戶全面開啟免費使用，可將AI應用於家居佈置，不僅能大幅提升前期溝通效率，更重要的是能將抽象構想具象化，有效減少設計過程中的不確定性與潛在爭執。

大眾到底可如何操作？以下為大家整理了兩個超實用的Gemini家居設計教學：

方法一：新手入門（直出風格圖）

最簡單直接的方法，就是上傳你家中的單位實景照片，並輸入簡單的指令，例如「請將這張客廳照片分別改為3個風格：日式簡約風/工業風/奶油白風格，並分別生成效果圖，不要改變窗戶位置、房間構圖及拍攝角度」。Gemini就能迅速產生相應的效果圖片，可直接比較哪個風格最符合心水。

方法二：進階玩法（圖片反向提示 Image Prompt）

如果在網上看到心儀的裝修參考圖，但不知道該如何描述，可以利用這個「反向操作」技巧精準還原：

1.先拆解風格：上傳心儀的參考圖片，輸入指令「請給我這張室內設計照片的提示語（Prompt）」。

2.套用至自家單位：獲得系統生成的提示詞後，上傳你自己單位的照片，再輸入指令「目前這是我家客廳照片，請依照以上提示語幫我替換，並產生成效果圖，不要改變窗戶位置、房間構圖及拍攝角度」。

範例示範：

6大熱門風格提示詞（Prompt）

大家可直接複製以下提示詞範本，配合自家單位的照片，在Gemini中生成不同風格的裝修提案，記得保留最後一句核心限制：

1. 奶油原木風

目前這是我家客廳照片，請依照提示語幫我替換，並產生成效果圖。要求如下：

風格： 奶油風結合原木風，輕法式溫柔細節點綴。氛圍： 溫柔治癒、通透明亮，低飽和鬆弛感，無厚重壓抑感。佈局： 右側落地式原木電視櫃（高低櫃組合）及原木餐邊櫃；中央無主燈客餐一體過渡區；沙發區配奶白色直排布藝沙發+圓形原木茶几及藤編休閒椅。配色： 奶白色、淺橡木色為主，避免高飽和亮色。材質： 淺橡木實木地板、奶白色柔光乳膠漆、小面積啞光黃銅五金。特殊要求： 保留自然採光，加輕薄紗簾；無主燈設計。質量需達照片級渲染。不要改變窗戶位置、房間構圖及拍攝角度。

奶油原木風。

2. 輕法式復古風

目前這是我家客廳照片，請依照提示語幫我替換，並產生成效果圖。要求如下：

風格： 輕法式結合復古風，弱化繁複雕花。氛圍： 浪漫慵懶、復古精緻，有老洋房的溫柔質感。佈局： 右側法式弧形矮電視櫃；中央法式圓形實木餐桌+絨布餐椅；沙發區配焦糖色絨布弧形沙發+雕花實木茶几。配色： 暖米白、焦糖色為主，啞光墨綠點綴。材質： 復古拼花胡桃木地板、暖米白微肌理藝術塗料。特殊要求： 增加掛畫、蕾絲桌旗等軟裝層次感；復古膠片質感光影。不要改變窗戶位置、房間構圖及拍攝角度。

輕法式復古風。

3. 現代簡約輕奢風

目前這是我家客廳照片，請依照提示語幫我替換，並產生成效果圖。要求如下：

風格： 現代簡約為主，融入低奢金屬細節。氛圍： 高級通透、簡約大氣，冷調中帶暖。佈局： 右側懸浮式巖板電視櫃及無拉手餐邊櫃；沙發區配淺灰色科技布直排沙發+大理石圓形茶几。配色： 淺灰色、奶白色為主，玫瑰金/槍灰色金屬點綴。材質： 啞光瓷磚/實木地板、科技布、巖板。特殊要求： 電視掛牆預留隱藏電線位；極簡無主燈設計，強調線條感；高級冷感光影。不要改變窗戶位置、房間構圖及拍攝角度。

現代簡約輕奢風。

4. 新中式簡約風

目前這是我家客廳照片，請依照提示語幫我替換，並產生成效果圖。要求如下：

風格： 新中式結合現代簡約，保留東方意境。氛圍： 雅致寧靜、禪意鬆弛。佈局： 右側新中式實木餐邊櫃及電視櫃；後方放簡約實木方桌+圈椅；沙發區配淺米色棉麻布藝沙發+帶茶盤實木茶桌。配色： 淺米色、胡桃木色為主，朱砂紅、墨青色點綴。材質： 胡桃木實木地板、宣紙質感藝術塗料。特殊要求： 增加陶瓷擺件及禪意綠植；禪意靜謐光影。不要改變窗戶位置、房間構圖及拍攝角度。

新中式簡約風。

5. 侘寂風奶油感

目前這是我家客廳照片，請依照提示語幫我替換，並產生成效果圖。要求如下：

風格： 侘寂風為主，融入奶油風溫柔低飽和。氛圍： 慵懶鬆弛、有歲月的溫潤質感。佈局： 右側侘寂風微水泥餐邊櫃及做舊實木電視櫃；開放式廚房旁微水泥餐桌+藤編餐椅；沙發區配米白色亞麻弧形沙發+水泥原色茶几。配色： 米白色、水泥原色為主。材質： 淺橡木做舊地板、米白色微水泥藝術塗料。特殊要求： 軟裝以棉麻、羊毛為主，搭配手工感擺件；保留輕微材質肌理感。不要改變窗戶位置、房間構圖及拍攝角度。

侘寂風奶油感。

6. 日系無印原木風

目前這是我家客廳照片，請依照提示語幫我替換，並產生成效果圖。要求如下：

風格： 日系無印風結合微禪意（Zen）。氛圍： 寧靜溫潤、極簡自然，充滿生活氣息。佈局： 右側落地式原木格柵電視櫃及和風木質餐邊櫃；中央保留大面積活動留白；沙發區配低矮亞麻色沙發+實木矮茶几。配色： 象牙白、原木色為主，苔蘚綠點綴。材質： 淺色實木地板、純白乳膠漆、竹藤編織。特殊要求： 窗戶配木百葉窗或亞麻紗簾；隱藏式收納為主；強調木質真實紋理光影。不要改變窗戶位置、房間構圖及拍攝角度。

日系無印原木風。

舉一反三：讓Gemini幫手寫專屬Prompt

除了上述6個風格外，你也可以讓Gemini仿寫其他風格的提示詞。步驟非常簡單，先複製以上任何一個提示詞結構，再輸入指令「請參考以上提示詞結構，幫我寫一個北歐簡約風格（或其他你想要的風格）的提示詞，只需輸出提示詞，先不要生成圖片。」這樣就能根據個人喜好，無限拓展出更多專屬風格。

當然，從專業室內設計師的角度來看，AI生成的設計圖在尺寸比例和承重等物理限制上未必完全準確，但它的真正價值在於啟發靈感。作為非專業人士，我們可以利用AI將腦海中的設計概念具體呈現，化作與設計師溝通的最佳橋樑。如要落實具體的裝修細節及施工方案，最好還是交由專業室內設計師把關及落實構思。

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