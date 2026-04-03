鬧市築日式「枯山水」庭園 夫婦78萬打造禪意愛巢 巧用一招兩房變三房

家不僅是居所，更是心靈的避風港。今次參觀的單位位於南昌維港滙，是一個實用面積524平方呎、由兩房改造為三房的單位。據Hei Design的設計師Ronald透露，業主鐘情於極簡而寧靜的日式庭園風格，且期望為未來新家庭成員的誕生做好準備，因此需要重新規劃空間分佈，將單位原本的兩房間隔變為三房。最終斥資約78萬元，成功在繁華鬧市中，打造出一個充滿禪意的日式「枯山水」家居。

書房分隔閣樓空間

要滿足新增一間房的需求，Ronald對單位格局進行了大刀闊斧的改動。原本單位為兩房間隔，主人睡房及書房分別位於客廳兩側，他則利用部分客廳空間，打造成一個和室，該和室與主人睡房以半牆相隔，既可分隔空間，又能營造相連之感。至於在客廳另一側的書房，他將原本的書房改造成一個創新的閣樓空間，下層是舒適的客廳休閒區，擺放米白色梳化，而上層則成為一個靜謐的睡眠區，成功變出了第三間房。

值得注意的是，Ronald打通了主人房與客飯廳，因為客飯廳同時連接和室，平時用木質間條趟門相隔，需要時可打開，隨即成為一個寬敞開揚的多功能空間。此處既是茶室、書房，也是業主沉澱心靈的場所，完美實現了空間功能的極致利用。

禪意枯山水 打造都市心靈綠洲

甫入和室，淡雅的日式美學隨即映入眼簾。整個空間以溫潤的淺木色為主調，地板鋪上了榻榻米，散發著天然的草木清香。牆身、書桌及儲物櫃均採用了大量木格柵元素，線條簡潔俐落，呼應傳統和室設計。

設計最引人入勝之處，莫過於矮桌上精心佈置的「枯山水」造景。設計師以白沙、奇石和綠植，濃縮了日式庭園的精髓，讓戶主在工作或閱讀之餘，也能感受到一份來自大自然的平靜。牆上的大型鏡面，不但巧妙地將窗外光線引入室內，更延伸了視覺空間感，而一幅意境悠遠的潑墨山水畫，則為和室注入了靈魂。

細節見巧思 貫徹和式美學

整個單位充滿日式設計的巧思，從玄關開始，天花板上一株優美的櫻花裝置藝術，成為全屋的焦點，彷彿引領人走進一個詩意的世界。主人房延續了這份寧靜，床頭的竹影牆紙、衣櫃的木格柵趟門，以及一幅金色竹葉掛畫，均在細微之處體現了和式美學的細膩與典雅。

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