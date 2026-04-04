鬼砸床原來醫學有得解 與家居整潔及能量亦有關 師傅教路一招簡單潔淨方法｜金耀

最近有不少人跟我分享家裡怪事，每當屋企清潔不夠，或者很久沒有大掃除，就會出現「鬼砸床」的情況，半夜突然覺得胸口很重、透不過氣，明明醒了但手腳動彈不得，好似有東西壓住自己。更有人說「屋企撞鬼」！這種現象其實很普遍，不止你一個人遇到。

醫學拆解：「鬼砸床」實為睡眠癱瘓

首先要講清楚，有這種「鬼砸床」感覺，未必一定是撞鬼。醫學上稱之為「睡眠癱瘓」（sleep paralysis），是大腦及身體「醒唔同步」的現象。當人進入快速動眼睡眠期（REM），身體肌肉會自然麻痺以防做夢時亂動，但如果意識突然清醒，而肌肉還未恢復控制，就會出現這種「腦醒身未醒」的恐怖感覺。

科學研究顯示，工作壓力大、過度疲勞、作息不規律、焦慮或睡眠質素差，都是常見誘因。壓力愈大愈容易發生。簡單來講，很多時是自己身體及精神發出的警報，而非真正有鬼魂作祟。

玄學角度：家居氣場受阻，切忌病急亂投醫

當然，從玄學角度看，有時亦可能涉及其他因素。例如家裡長期不清潔，積聚灰塵、污濁氣場，確實容易令人感覺不適；又或者去過某些地方，帶了雜氣回家；甚至有機會是祖先或路過亡魂的能量影響。但無論如何，千萬不要自己嚇自己，或者即刻上網亂找「師傅」幫忙。很多心術不正的人，專門在網上騙錢，聲稱可以「捉鬼驅邪」，結果越幫越忙。

同樣切勿隨便去衣紙店舖問解決方法。衣紙店舖只是賣衣紙及紙紮的地方，他們未必有這麼多專業宗教背景或正統師傅資格在場，只是根據一般民間習俗或自己所謂的經驗給予意見。亂聽亂做，很容易出事，甚至令問題更複雜。真正有需要，應該找自己相熟、可信任、有正統背景的師傅求助才算安全可靠。

師傅教路：黃菊花水簡單潔淨法

如果你家裡只是偶爾出現這類感覺，又想用最簡單、便宜的方法試下清理雜氣，我可以分享一個道教基本的潔淨方法用黃色菊花水。黃菊花代表正氣及大自然能量，有清熱解毒、祓除不祥的傳統作用，比碌柚葉更溫和、更有正能量。

方法好簡單：

選購花材： 買新鮮黃色菊花（大黃菊或者小黃菊一樣效果，個人喜愛不同）。

浸泡釋放： 用清水浸泡黃色花瓣約15至20分鐘，讓花香同能量充分釋放。

準備噴灑： 將浸好的水倒入新的噴壺。

淨化通風： 在屋內每個角落（包括床底、櫃角、門窗邊）輕輕噴灑一次。噴完後，開窗通風，讓空氣流通。

這個方法利用新鮮花的正氣及大自然能量，幫助清洗家中雜氣，希望靈體或污濁能量可以離開，令家居回復平靜正常。適合日常小問題，或者作為預防保養。

治本之道：保持整潔與放鬆心情

但要提醒大家，如果情況嚴重，例如頻繁出現、伴隨其他異象，或者自己曾經對靈體有不敬行為（例如去過敏感地方亂講話），這個簡單方法未必足夠清除「宿世冤親債主」。此時最好盡快找專業人士幫手，同時保持家裡長期整潔、多通風、多曬太陽。日常多做善事、保持心平氣和，亦是最基本的「風水」及「護身符」。

總結來講，「鬼砸床」一半是生活壓力及環境因素造成，而非真正撞鬼。保持家裡乾淨整潔、調整作息、減輕壓力，才是根本解決之道。讀者們，如果最近有類似感覺，先檢查下自己家裡是否很久沒有清潔？試下用黃菊花水噴一噴，同時放鬆心情。如果問題持續，記住找可靠師傅，千祈不要亂來，家和萬事興，好風水從整潔及正確知識開始！

金瑤閣堪輿學家 金耀

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